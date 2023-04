Kering in herstel na uitdagend 2022: Omzet is aan het begin van een nieuw jaar nog niet wat het was

Na een uitdagend 2022 behaalt Kering, het moederbedrijf van merken als Gucci, Balenciaga en Bottega Veneta, in het eerste kwartaal van 2023 slechts een geringe omzetgroei van twee procent. Dat blijkt uit het kwartaalverslag van het bedrijf. In dezelfde periode van 2022 boekte het bedrijf ter vergelijking nog een omzetgroei van 27 procent.

De resultaten zijn volgens voorzitter en CEO François-Henri Pinault ‘zoals verwacht’, zo geeft hij aan in het rapport. Een geleidelijke verbetering van de cijfers van maand tot maand ziet hij als 'bemoedigend’, na het uitdagende verloop van het vierde kwartaal van 2022.

De jaarresultaten van het voorgaande jaar werden gedrukt door uitdagingen bij de merken Balenciaga en Gucci. Waar de omzet van Gucci in het eerste kwartaal van 2022 nog met 19,5 procent steeg, blijft de stijging nu hangen op slechts één procent. De totale omzet van het merk was 2,616 miljoen euro.

De lockdowns in China hadden in 2022 een aanzienlijke invloed op de omzet van Gucci, net als het vertrek van voormalige creatief directeur van het merk, Alessandro Michele, in november. De eerste collectie van zijn nog relatief onbekende opvolger Sabato de Sarno wordt pas in september getoond, tijdens de modeweek in Milaan.

Ook Balenciaga ondervond het afgelopen jaar ophef rondom de samenwerking met Kanye West en een in november gepubliceerde advertentiecampagne. De precieze ontwikkelingen in de omzet bij Balenciaga worden niet uitgelicht. Wel wordt er genoemd dat de trends bij het modehuis ‘positief zijn’.

Verder staat er in het rapport dat de ‘overige merken’ van Kering, waaronder Balenciaga valt, in totaal een omzet behaalden van 890 miljoen euro, een daling van negen procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze daling is in elk geval gedeeltelijk toe te wijzen aan nieuwe strategieën voor het ‘stroomlijnen’ van de groothandel, zo blijkt uit het rapport. Het groothandels segment van de ‘overige merken’ van Kering ondervond een gemiddelde daling van 32 procent.

Bij Bottega Veneta bleef de omzet nagenoeg gelijk en vond er een groei van nul procent plaats. Een jaar eerder steeg de omzet bij Bottega Veneta nog met 20,8 procent. Dit is met name te danken aan een omzetkrimp van veertien procent in de groothandel. De omzet vanuit retail steeg bij Bottega Veneta met vijf procent.

Yves Saint Laurent bracht tijdens het eerste kwartaal een omzet van 806 miljoen euro op, een groei van negen procent ten opzichte van vorig jaar. Kering Eyewear and Corporate behaalde de hoogste groei: een omzetplus van 41 procent ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. In totaal bracht dit segment 433 miljoen euro omzet op.

Kering’s omzet in de Amerikaanse markt daalt

Noord-Amerika was aan het begin van 2023 een uitdagende markt voor Kering, zo blijkt uit een omzetdaling in het gebied die wordt genoemd in het rapport. Hoeveel de omzet in Noord-Amerika daalde, is niet aangegeven.

In West-Europa en Japan deed Kering het beter en behaalde het een omzetgroei. Ook in het Aziatisch-Pacifisch gebied herstelde de omzet zich weer, nadat de lockdowns in China opgeheven zijn.