Nieuwe merkidentiteit voor C&A: duurzamer, inclusiever en een aangepast logo

C&A komt met een nieuwe merkidentiteit, zo verkondigt het in een persbericht. Het van oorsprong Nederlandse modebedrijf gaat zich dit najaar sterker richten op duurzaamheid, inclusiviteit en een lager prijsniveau, onder het motto ‘C&A - Wear the change’. De keten wil zijn productaanbod geschikt maken voor ‘alle leeftijden, genders en vormen’ en voert tevens een subtiele verandering in het logo door: de geschulpte rand verdwijnt. Ook gaat het bedrijf meer aandacht besteden aan zijn digitale kanalen.

De noemer ‘Wear the change’ bestaat al langer binnen C&A. Het bedrijf gebruikt het sinds 2018 als label voor zijn sustainable kledinglijnen en andere duurzaamheidsinitiatieven. Door van dit label het algemene motto van het merk te maken, wil C&A laten zien dat “duurzaamheid niet alleen een label is, maar een universeel geldige merkbelofte,” zo is in het persbericht te lezen.

C&A focust zich al meerdere jaren actief op duurzame productie: zo lanceerde de C&A Foundation in 2017 de duurzame mode-hub Fashion For Good , is het een van de grootste afnemers van biokatoen ter wereld en staat het op de tweede plaats binnen de Fashion Transparency Index. In 2017 werd C&A bekroond met de 'Sustainable Innovation of the Year Award' van de Thompson Reuters Foundation voor het produceren van T-shirts met het Cradle to Cradle-certificaat.

C&A werd in 1841 opgericht als Nederlands textielbedrijf en groeide uit tot een grote modespeler. Het bedrijf is momenteel actief in 21 landen wereldwijd. Het heeft in totaal zo’n 2000 winkels, waarvan 1.400 in Europa.

