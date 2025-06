O My Bag introduceert Digital Product Passport voor tassen

Het Nederlandse tassenmerk O My Bag introduceert een Digital Product Passport (DPP) voor zijn tassen. Elke tas heeft nu een QR-code op het label of de hangtag. Door deze met een smartphone te scannen, krijgen gebruikers toegang tot diverse informatie, zoals inzicht in de gebruikte materialen en de ecologische impact van hun aankoop. Het digitale paspoort bevat ook praktische tips voor onderhoud, garantie-informatie en uitleg over het Second Chances-programma, waarmee gebruikte tassen een tweede leven krijgen. Duurzaam Ondernemen sprak als eerste met oprichter Paulien Wesselink over deze stap. De DPP van O My Bag is nu beschikbaar in alle markten waar het merk actief is, bevestigt Alexandra Kist, duurzaamheidsmanager bij O My Bag, in een e-mail aan FashionUnited.

De introductie van de DPP sluit aan op Europese regelgeving: vanaf 2027 wordt een digitaal productpaspoort verplicht voor textiel als onderdeel van de Green Deal voor een circulaire economie. Het doel is uiteindelijk dat alle producten op de Europese markt informatie kunnen verschaffen over de samenstelling, herkomst en mogelijkheden voor hergebruik.

Alexandra Kist, duurzaamheidsmanager bij O My Bag, vertelt aan FashionUnited dat de DPP ook sociale informatie bevat, waaronder foto's en video's van de tassenmakers in India. "De DPP maakt het productieproces tastbaar en toegankelijk," zegt Kist. "We willen niet alleen laten zien waar en hoe onze producten gemaakt worden, maar ook het verhaal van de mensen achter het product vertellen."

O My Bag is niet het enige merk met een digitaal paspoort. Zo introduceerden onder andere Holzweiler en Ask Scandinavia recent een DPP, in samenwerking met traceerbaarheidsspecialisten zoals Trimco Group en Kezzler.