Reorganisaties en strategieveranderingen: deze Nederlandse bedrijven gaan het anders doen

Met de aankondiging van de Bijenkorf van deze week, wordt de lijst van bedrijven die (mede) vanwege de coronacrisis het anders aan gaan pakken weer langer. De warenhuisketen kondigt aan een grotere focus op online te gaan zetten, maar ook kosten te willen besparen en daardoor 35 functies op het hoofdkantoor te schrappen. Welk bedrijf de volgende wordt in de lijst in onzeker, maar dat het warenhuis niet de laatste zal zijn is zeker. In deze geheugenopfrisser zet FashionUnited het nieuws van de afgelopen maanden op een rij. Wie gaat er veranderen, waarom en vooral hoe?

Dante6 verandert leversysteem

Dante6 was een van de eerste merken die een verandering aankondigde. In mei kondigde het bedrijf aan per direct het leversysteem te veranderen. In plaats van de wintercollecties in de zomer te leveren en de zomercollecties in de vroege winter, zoals gebruikelijk, worden de leveringen nu gesynchroniseerd met het seizoen.

De verandering betekent dat er geen leveringen in juli en augustus van 2020 zijn. In de praktijk worden de leveringen met twee maanden verder geschoven in het jaar. Het damesmodemerk wilde al langer de leveringen veranderen, maar voelde aan dat de corona crisis het moment was de verandering door te voeren, zo vertelde CEO Arlette Huisman eerder al tegen FashionUnited.

Bijenkorf focust op online, reorganiseert hoofdkantoor

Van de 450 banen op het hoofdkantoor van Bijenkorf, zullen er naar verwachting 35 verdwijnen. Dit blijkt uit het persbericht dat de keten woensdag deelde . De reorganisatie staat nog niet honderd procent vast, het bedrijf heeft namelijk een adviesaanvraag ingediend bij de Ondernemingsraad van De Bijenkorf.

Het traditionele luxewarenhuis geeft aan ook te focussen op online. Sinds de lockdown begin maart heeft het de online verkoop zien stijgen en de klanten geven aan de komende tijd online de voorkeur te geven, aldus het persbericht. Daarom is de Bijenkorf op zoek naar mensen en middelen om de online positie in zowel Nederland als België en Duitsland te versterken.

Van Gils schrapt wholesale collectie, neemt toekomst onder de loep

Mannenmodemerk kondigt eveneens deze week aan van de traditionele groothandelscollectie af te stappen. Hoe de toekomst van het merk er verder uitziet, daar wordt in het najaar meer informatie over gegeven, zo meldt het persbericht van het merk. De wintercollectie voor 2020-21 wordt nog zoals altijd geleverd.

De verschuiving van zakelijke kleding en formalwear naar casual is in een versnelling geraakt door de coronacrisis, aldus Van Gils. Het massale thuiswerken heeft hier aan bijgedragen.

Fabienne Chapot verandert leveringen en samenwerking met retailers

Fabienne Chapot, het merk van de gelijknamige oprichter, gaat het anders doen per SS21. Het merk wilde al langer het ritme van het bedrijf en daarbij de leveringen veranderen maar heeft nu de coronacrisis aangegrepen om die verandering door te voeren. Het merk gaat van vier inkoopmomenten naar twee, maar behoudt de tien collecties per jaar.

Ook heeft het bedrijf hard gewerkt aan het opzetten van een flexibele productie. Zo gaat het bedrijf in season flash collecties produceren, maar kan het ook makkelijk producten nabestellen. Bij de voorverkoop van de collecties kunnen retailers rekenen op een marge van 3.0 en bij nabestellen en de flash collecties op 2.5, zo vertelde de oprichter al eerder aan FashionUnited.

Tumble ‘n Dry wordt online merk en schrapt alle winkels behalve outlets

Kindermodemerk Tumble ‘n Dry gaat eind april failliet. Het merk reageert destijds dat het nieuws niet onjuist is, maar dat het daarnaast ook gaat om een strategieverandering. Alle eigen winkels van het merk, met uitzondering van de outlets, worden geschrapt. Het merk zal verder gaan als online merk en hoopt wel de wholesale te behouden, maar hoe het daar op dit moment mee staat is ten tijde van deze publicatie onduidelijk. Het merk maakt niet veel later een doorstart en bevestigt de aangekondigde strategie.

G-Star Raw reorganiseert en schrapt 10 procent van de banen wereldwijd

Nadat G-Star Raw in zowel Australië als de Verenigde Staten uitstel van betaling heeft aangevraagd, komt halverwege juli naar buiten dat het Nederlandse denimbedrijf gaat reorganiseren. En snel ook, want de reorganisatie moet in het derde kwartaal van 2020 worden afgerond, zo meldt een woordvoerder destijds aan FashionUnited.

Het bedrijf herziet allereerst het winkelportfolio in diverse regio’s. G-Star Raw benadrukt dat het denimmerk die regio’s niet gaat verlaten, maar daar alleen de balans tussen de eigen winkels, strategische partners en online winkel wil herstellen. Ook meldt het bedrijf een grotere focus te leggen op online en strategische partnerschappen.

De reorganisatie zorgt ervoor dat 10 procent van de banen in het wereldwijde personeelsbestand verdwijnt. Op het kantoor in Amsterdam verdwijnen daardoor 150 banen, aldus de woordvoerder.

