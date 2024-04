‘Shein verdubbeld winst in 2023’

Chinese gigant Shein heeft naar verluidt de winst verdubbeld naar een bedrag van 2 miljard dollar. Het nieuws wordt gemeld door The Financial Times op basis van bronnen dichtbij het bedrijf. Shein zelf heeft in de media nog niet gereageerd op de berichten.

Niet alleen de winst steeg significant, ook de omzet liet een toename zien. De omzet zou het afgelopen jaar neer zijn gekomen op 45 miljard dollar. Omgerekend is dit 41,9 miljard euro.

Shein begon als een online speler, maar begeeft zich de afgelopen jaren ook in de winkelstraat door middel van pop-ups. Die pop-ups gaven eerst niet de mogelijkheid tot fysiek winkelen, tot frustratie van bezoekers, maar dit werd later bijgesteld. De Chinese gigant is ook niet zonder controverse. Zo maakt het bedrijf volgens onderzoek gebruik van katoen uit de Xinjiang regio die wordt gelinkt aan dwangarbeid, zijn er gevaarlijke chemicaliën gevonden in de kleding, is het bedrijf schuldig aan plagiaat en gaat het continu de (juridische) strijd aan met concurrent Temu.

Een opmerkelijke stap kwam eind 2023. Shein kocht het Britse modemerk Missguided en het ging een samenwerking met Authentic Brands Group aan voor het merk Forever 21.