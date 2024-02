Verduurzaming in de mode-industrie: 12 inspanningen van februari 2024

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal verduurzamingsinspanningen uit de mode-industrie. Vandaag 12 noemenswaardigheden uit februari 2024 in binnen- en buitenland.

Schoenenmerk Veja start productie in Portugal

“Gemaakt in Europa, verkocht in Europa,” luidt de nieuwe missie van Veja. De productie van het schoenenlabel gebeurt momenteel niet alleen in Brazilië, maar ook deels in Portugal. FashionUnited bezocht de productiefaciliteit in Porto, Portugal.

Veja voorspelt dat de modellen die uit Portugal komen en in Europa worden verkocht een aanzienlijk lagere CO2-voetafdruk hebben dan de schoenen die helemaal uit Brazilië moeten worden bezorgd. Feiten zijn nog niet beschikbaar.

Zalando belooft duidelijker te zijn over duurzaamheidsclaims

Zalando werd op de vingers getikt door Europese consumenten toezichthouders om haar misleidende duurzaamheidsclaims, zo heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) middels een persbericht laten weten. Wat wordt nu eigenlijk bedoeld met ‘duurzaamheid’ en de visuele tekens van groen-zijn, zoals een groen blaadje naast een product? De e-tailer belooft haar communicatie eerlijker te maken en duidelijker te zijn.

Studio Anneloes lanceert eigen tweedehandsplatform

Resaleplatform Retravel is in het leven geroepen door het Nederlandse modemerk Studio Anneloes. Fans van het merk kunnen nu Studio Anneloes-items kopen en verkopen. Via een persbericht laat het merk weten dat deze stap loont. “Dit [een eigen tweedehandsplatform, red] resulteert in enorme aantallen aangeboden en gezochte Studio Anneloes producten op andere doorverkoopplatformen. Het beschikbaar stellen van een eigen, peer-to-peer platform exclusief voor Studio Anneloes artikelen voelt voor het merk dan ook als een logische stap.”

Bestseller claimt polyester te kunnen recyclen

Polyester is historisch gezien een vezel dat enorm moeilijk te recyclen is. Na drie jaar samen te hebben gewerkt met onderzoekers, modebedrijven en kenners op het gebied van recycling, laat Bestseller weten met het project genaamd Resuit een manier gevonden te hebben om erin te slagen. “Het project [Resuit, red.] is erin geslaagd kledingafval dat voorheen als moeilijk te recyclen werd beschouwd, te recyclen door een speciale methode te gebruiken waarbij de kleding wordt omgezet in bio-olie en chemische bouwstenen die gebruikt kunnen worden voor de productie van nieuwe materialen op polyester- en plasticbasis,” aldus Bestseller.

Nederlandse startup Mended haalt eerste investeerder binnen

Het modeplatform Mended, bekend van kledingreparaties en het waarborgen van het leven van kleding, heeft investeerder Wyseminds binnengehaald. FashionUnited sprak met medeoprichter Agnes Weber. “Onze investeerder zag een belangrijke shift in de markt", aldus Weber. Zonder aan te geven wat de investering precies inhoudt op financieel gebied, deelt de medeoprichter dat Mended door de investering hun visie verder kan stroomlijnen. “Het [de investering, red.] brengt ons dichterbij ons doel om een betere manier te ontwikkelen om kleding in het spel te houden,” aldus Weber.

Mechelen laat bezorgers elektrische voertuigen rijden

De Vlaamse overheid maakt zich sterk voor een toekomst met minder uitstoot van pakketwagens. Te beginnen met de postbezorgers in Mechelen. Nieuwsblad en RetailDetail meldden dat de stad op korte termijn elektrische voertuigen zal uitlenen aan bedrijven die leveren in het centrum. Het project zal naar verluidt voor de zomer van 2024 van start gaan.

Groenere manieren om denim te verven ontdekt

Wetenschappers aan de Technische Universiteit van Denemarke (DTU) claimen twee methodes te hebben ontdekt om denim te verven zonder chemische chemicaliën te gebruiken. Beide processen gebruiken de stof indican, onderdeel van de plant Indigofera, in combinatie met enzymen of licht. In tegenstelling tot het traditionele indigo-proces vereist het gebruik van indican geen schadelijke chemicaliën. De voordelen? Een vermindering van 92 procent van de milieueffecten van het gebruik van indigo, dat al decennialang gebruikt wordt om denim te verven, en kostenbesparing. Deze bevindingen werden gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications.

Circular Awards 2024 met United Repair Centre en Tiny Library

14 maart is het zo ver: de uitreiking van de Circulair Awards 2024. Twee modebedrijven zijn genomineerd. Te weten: het United Repair Centre in Amsterdam dat reparaties hoog in het vaandel heeft staan en Tiny Library, een kledinghuurservice voor kindermode. Beide merken zijn genomineerd in de categorie business. De prijzen worden uitgereikt aan “innovatieve en circulaire projecten, producten en diensten die een buitengewone bijdrage leveren aan de bevordering van de circulaire economie.” De uitreiking vindt plaats midden in de Week van de Circulaire Economie die op 11 maart begint en op 16 maart eindigt.

Pakketpunten worden populairder

Steeds meer Nederlandse consumenten kiezen niet voor bestellingen aan huis, maar via een pakketpunt. Dit heeft een aantal voordelen, zo meldt Sendcloud. “Niet alleen biedt out-of-home bezorging de consument het nodige gemak, met een aflevergarantie van 100 procent en minder onnodig aanbellen is het voor vervoerders een uitstekende manier om hun operatie te optimaliseren en bovendien hun ecologische voetafdruk te verkleinen. We verwachten dat pakketpunten en kluizen in 2024 een steeds prominentere rol gaan spelen.”

Frans initiatief helpt modewinkels op weg naar duurzaamheid

Een gids, eco-design, keurmerken en meer: het Franse initiatief Green Store & Building Challenge is door een aantal grote spelers uit de mode-industrie in het leven geroepen. Het is een collectieve inspanning van mensen uit de moderetail wereldwijd. Het doel: modewinkels bewust maken van wat zij kunnen doen om de ecologische impact van de modedetailhandel te verkleinen. In een exclusief interview met Nicolas Martin, Sustainable Store Planning Manager voor de LVMH Group onderzocht FashionUnited de doelen van dit initiatief. Volgens Martin is "duurzaamheid niet langer een keuze.” De manager stelt verder dat het een "verplichting" is om er alles aan te doen om de sector te evalueren.

Sustainable Apparel Coalition gaat verder als Cascale

Eigenaar van de Hogg Index Cascale [voorheen Sustainable Apparel Coalition, red.] is een rebranding ondergaan. De non-profitorganisatie laat middels een persbericht weten dat ze niet alleen haar naam verandert, maar ook haar businessplan. Het bedrijf is meer dan de baas van de Hogg Index dat bedrijven een indicatie geeft van hoe goed zij het doen op het gebied van duurzaamheid. Cascale richt zich nu meer op drie andere gebieden. Te weten: het tegengaan van klimaatverandering, ‘goed werk voor iedereen’, en ‘een natuur positieve toekomst’.

Jason Markk behaalt B Corp certificering

Het van oorsprong Amerikaanse merk Jason Markk, dat de kwaliteit van schoenen-, kleding en accessoires wil verlengen met haar producten, heeft een B Corp certificering behaald. Het minimum om de B Corp certificering voor sociale impact te verkrijgen is 80. Jason Markk heeft een score van 88,9 behaald. Bij het nieuws op de website van het merk weten de chemicaliën uit al haar formules te willen verwijderen. Daarnaast belooft het merk tegen het einde van dit jaar 90 procent van haar formules te certificeren als biologisch afbreekbaar, USDA-biogebaseerd of EPA Safer Choice.

Het merk heeft naast fysieke servicewinkels in Los Angeles, New York City en Tokio verkooppunten wereldwijd en online. Een greep uit de bekende verkooppunten: de Bijenkorf, Bol.com, Zalando en Asos.