Tien modetentoonstellingen om te bezoeken in de zomer van 2023

Heeft u de zomer nog niet volgeboekt en bent u wel in voor een culturele bezigheid? In de eerste helft van 2023 openden diverse grote en kleine modetentoonstellingen hun deuren die het bezoeken waard zijn. FashionUnited zet tien modetentoonstellingen voor u op een rij, in binnen- en buitenland?

Karl Lagerfeld: A Line of Beauty in het Costume Institute bij het Metropolitan Museum of Art, New York

Voor deze tentoonstelling stapt u eerst zo’n acht uur in het vliegtuig. De expositie ‘Karl Lagerfeld: A Line of Beauty’ strijkt namelijk neer in New York en onderzoekt de ‘artistieke methodologie en het stilistische vocabulaire’ van Lagerfelds ontwerpen aan de hand van terugkerende thema’s van de jaren vijftig tot zijn laatste collectie in 2019. Ruim 150 items zijn te zien en worden aangevuld met schetsen die zijn creatieve proces benadrukken.

’Karl Lagerfeld: A Line of Beauty’ is te zien tot en met 16 juli.

Geometrically Wired. IO Van Oostveldt tussen kleding en kunst in MoMu, Antwerpen

Houdt u van een avant-gardistische tentoonstelling? Dan is ‘ Geometrically Wired. IO Van Oostveldt tussen kleding en kunst ’ het bezoeken waard. De Belgische ontwerpster staat namelijk bekend om haar avant-gardistische stijl. In deze tentoonstelling laat ze haar ontwerpschetsen, kledingcreaties en beeldende kunst voor zich spreken.

Bezoek ‘Geometrically Wired. IO Van Oostveldt tussen kleding en kunst’ nog tot en met 30 juli in het MoMu in Antwerpen.

Tentoonstelling IO Van Oostveldt. Foto: (c) MoMu Antwerp, Stany Dederen.

Continue this thread in de Hermitage, Amsterdam

In de Hermitage te Amsterdam kunnen bezoekers zich nog tot september onderdompelen in het klassieke ambacht van handwerk. ‘ Continue this thread ’ toont naast de technieken ook persoonlijke verhalen achter de gemaakte werken. De tentoonstelling heeft als doel om mensen de ambachten weer opnieuw te laten ontdekken en het zelf weer op te pakken.

De tentoonstelling ‘Continue this thread’ is tot en met 3 september 2023 te bezoeken in de Hermitage te Amsterdam.

A Personal View on High Fashion & Street Style: Photographs from the Nicola Erni Collection in het Noordbrabants Museum, Den Bosch

Laten foto’s uw hart sneller kloppen? De tentoonstelling ‘ A Personal View on High Fashion & Street Style: Photographs from the Nicola Erni Collection ’ toont ruim 240 foto’s en neemt bezoekers mee naar de droomwereld van haute couture en de meer realistische wereld van de straatfotografie. De werken zijn verzameld door de Zwitserse Nicola Erni, die in het bezit is van één van de grootste privécollecties met modefotografie ter wereld.

’A Personal View on High Fashion & Street Style: Photographs from the Nicola Erni Collection’ bezoekt u nog tot en met 3 september.

Workwear in Het Nieuwe Instituut, Rotterdam

Werkkleding is functioneel en bedoeld om de drager te beschermen. Dat klinkt alles behalve sexy, toch? Echter heeft de functionaliteit van deze kleding heel wat invloed op de mode. Van spijkerbroeken tot houthakkersblouses en van cargobroeken tot aan overalls, ze worden tegenwoordig allemaal gezien als statement pieces. De tentoonstelling ‘ Workwear ’ zoomt in op de maatschappelijke en utopische motieven van werkkleding.

U kunt Workwear tot en met 10 september bezoeken in Het Nieuwe Instituut te Rotterdam.

The Offbeat Sari in het Design Museum, Londen

Voor de expositie ‘The Offbeat Sari’ reist u af naar Londen. Eenmaal gearriveerd zoekt u de weg naar het Design Museum waar een tentoonstelling over het Indiase traditionele kledingstuk op u staat te wachten. De naam verraadt het al - de Sari staat centraal in de tentoonstelling en wordt met ruim zestig voorbeelden in de schijnwerpers gezet.

The Offbeat Sari is tot en met 17 september te bezoeken in het Londense Design Museum.

The Offbeat Sari. Foto door Andy Stagg voor het Design Museum London

The Offbeat Sari. Foto door Andy Stagg voor het Design Museum London

Cutting Edges in het Schoenenkwartier, Waalwijk

Het Waalwijkse Schoenenkwartier toont een expositie, Cutting Edges, die de eeuwenoude ambacht van het maken van schoenen onder de aandacht brengt. Niet geheel onbelangrijk, want recente ontwikkelingen zoals 3D-printen en het hergebruiken van oude sneakers dagen de bestaande dynamiek van de ambacht uit. Zes ontwerpers doken het ‘Maaklab’ in om ieder aan zijn of haar eigen creaties te werken.

Het Schoenenkwartier toont ‘Cutting Edges’ nog tot en met 17 september.

Geen woorden maar draden in het Wereldmuseum, Rotterdam

Tot en met 22 oktober toont het Wereldmuseum in Rotterdam de expositie ‘ Geen woorden maar draden ’. Een tentoonstelling die duikt in de borduurwereld. Er zijn zo’n tweehonderd borduurwerken te zien die de verscheidenheid van de techniek, zowel wereldwijd als door de jaren heen, tonen en brengen aan het licht hoe het borduurwerk gebruikt kan worden als veelzijdig middel van culturele en persoonlijke expressie.

Crown to Couture in Kensington Palace, Londen

Een koninklijk hoogstandje: Kensington Palace toont met de expositie ‘ Crown to Couture ' de hedendaagse couture en historische kostuums die gedragen zijn door beroemdheden. In totaal zijn er ruim tweehonderd items te zien, waaronder kledingstukken van Lady Gaga, Lizzo en Beyoncé. Het is tevens de grootste tentoonstelling die Kensington Palace tot niet toe laat zien hoe het Koninklijk Hof in de achttiende eeuw een plaats was ‘om te zien en gezien te worden’.

’Crown to Couture’ is te bezoeken tot en met 29 oktober in het Londense Kensington Palace.

Diane von Fürstenberg. Woman Before Fashion in het Mode & Kant Museum, Brussel

Voor de tentoonstelling ' Diane von Fürstenberg. Woman Before Fashion ' reist u af naar Brussel om het Mode & Kant Museum te bezoeken. Een bijzondere tentoonstelling, want het is de eerste expositie van Fürstenberg in Europa. Voor het materiaal dook de curator in haar persoonlijke archieven, waarvan ze de meeste stukken als bruikleen beschikbaar stelde. De rode draad is natuurlijk de beroemde wikkeljurk, het succesontwerp dat voor haar resulteerde in de American dream en tegelijk wereldwijd een symbool van vrijheid en kracht werd.

De tentoonstelling Diane von Fürstenberg. Woman Before Fashion is nog tot en met 7 januari 2024 te bezoeken.

Een zaalbeeld van de tentoonstelling 'Diane von Fürstenberg. Woman before fashion.' Beeld via Mode & Kant Museum, foto door C. E. Laurent.