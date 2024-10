Beste carrière-tip ooit ontvangen: Schoenontwerper Fred de la Bretonière

Een tip kan de richting van iemands carrière compleet veranderen. Wat zijn carrière-tips die modeprofessionals hebben gehad en wat voor tips hebben zij voor anderen?

Je kunt het niet over de Nederlandse schoenindustrie hebben zonder Fred de la Bretonière te noemen. Op 8 oktober opent voor het publiek de tentoonstelling ‘Typisch Fred’ en komt gelijktijdig het oeuvre-boek ‘Sole for every soul’ uit. Met een lange carrière in de industrie kan Fred de la Bretonière niet ontbreken in deze FashionUnited-artikelenserie.

Wat is de beste tip die je ooit hebt gekregen?

Mijn beste tip, die ik na 35 jaar pas kreeg, is: “Als je verder wil gaan en echt wil groeien, kan je het niet allemaal meer zelf doen.” Collecties ontwerpen, de productie begeleiden, de verkoop van de collecties, winkelinrichting, vinger aan de pols blijven houden bij de gang van zaken, enzovoort.

Wie heeft jou deze tip gegeven en hoe heeft deze doorgewerkt in je carrière?

Toen ik in 2005 de kans kreeg 100 procent van alle aandelen te kopen van het bedrijf, en ik dus alle verantwoording zelf kreeg en een voorbeeld moest zijn voor al mijn werknemers, heb ik erg getwijfeld of ik dat überhaupt wel kon of er zin in had.

Ik heb toen via mijn vriendin Suzanna van de Plasse een gesprek gehad met Renée Bolwerk, die mij tijdens ons gesprek aanraadde managers aan te stellen voor productie, verkoop, groothandel en winkels, en mijzelf te concentreren op ontwerpen. Dat stuitte mij erg tegen de borst, aangezien daar natuurlijk een budget tegenover moet staan.

“Fred”, zei Renée, “die managers verdienen dat allemaal terug, en jij kan je dan helemaal toeleggen op je inmiddels opgebouwde Fred de la Bretoniere ontwerpstudio.” Renée heb ik toen aangesteld als mijn P.A. en general manager, en zo is zij aan de slag gegaan. Het heeft enorm goed gewerkt en de omzetten verviervoudigden.

Wat is een tip die je zelf aan anderen meegeeft?

Als tip voor anderen zou ik willen zeggen; blijf uiteraard bij je eigen ideeën, luister niet te veel naar de adviezen van de verkopers, en besteed al het andere werk uit aan specialisten.