Gucci verwelkomt communicatieprofessional van Givenchy als onderdeel van herstructurering

Het Italiaanse modehuis Gucci, een dochteronderneming van luxe gigant Kering, bevestigt aan het modevakblad WWD dat het bezig is met een aantal wijzigingen aan het team in lijn met een herstructurering. Eind december treedt Valérie Leberichel aan als senior vice president of global communications bij Gucci, waar zij rechtstreeks rapporteert aan Stefano Cantino, die vanaf 1 januari 2025 CEO Jean-François Palus opvolgt en plaatsneemt aan de directietafel van Kering.

Samenvatting Gucci herstructureert en benoemt Valérie Leberichel als nieuwe senior vice president of global communications om de merkperceptie te verbeteren.

Het merk kampt met dalende verkoopcijfers, vooral in Azië-Pacific, als gevolg van marktomstandigheden en de Chinese economie.

Ondanks de uitdagingen wordt de esthetische koers van de nieuwe collecties onder creatief directeur Sabato de Sarno goed ontvangen.

Leberichel zal verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van de merkperceptie van Gucci. Het merk verkeert sinds eind 2022 in moeilijkheden en ondergaat momenteel een herstructurering. De verkoop van Gucci, een van de grootste namen uit het portfolio van Kering, daalde met 26 procent tot 1,64 miljard euro. Gucci, het merk dat goed is voor bijna 50 procent van de omzet en twee derde van de operationele winstgevendheid van Kering, is in het bijzonder getroffen door de marktomstandigheden, vooral in de regio Azië-Pacific. De Chinese luxemarkt, die tot een derde van de wereldmarkt vertegenwoordigt, werd zwaar getroffen door de Covid-19-pandemie en strikte inperkingsmaatregelen. Hoewel de situatie is verbeterd, blijven er onzekerheden bestaan zoals geopolitieke spanningen, stijgende inflatie en vertragende economische groei. Door deze factoren zijn Chinese consumenten selectiever geworden in hun uitgaven.

Leberichel heeft meer dan 27 jaar ervaring in marketing- en communicatiestrategie bij de modebedrijven Celine, Prada Group en Miu Miu. Momenteel vervult ze de rol van global vice president of communications bij Givenchy, dat ook bezig is met een strategische heroriëntatie onder de creatieve leiding van voormalig Alexander McQueen-ontwerper Sarah Burton. Leberichel begint haar carrière als PR-manager bij Jean Louis Scherrer en wordt later communicatiedirecteur bij Issey Miyake Europe. In 2002 voegt zij zich bij Celine als communicatiemanager, een rol die zij meer dan tien jaar vervult. In 2013 maakt zij de overstap naar de Prada Group, waar zij de functie van wereldwijde communicatie- en externe relatiesdirecteur voor het merk Miu Miu op zich neemt. In 2019 houdt zij toezicht op de wereldwijde communicatie voor Miu Miu en leidt ze de communicatie voor Prada France.

Wat betreft de collecties van Gucci onder creatief directeur Sabato de Sarno, die in januari 2023 werd aangesteld, "is de esthetische koers goed ontvangen", aldus financieel directeur Armelle Poulou tegenover journalisten eerder deze maand,.Het nieuwe aanbod wordt naar eigen zeggen zeer goed ontvangen door de bestaande klantenbasis van Gucci.