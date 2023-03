Nederlanders in Forbes 30 under 30: Omoda's CEO en de oprichters van Lalaland

Omoda CEO Jan Baan (29) en Lalaland oprichters Michael Musandu (27) en Ugnius Rimsa (25) hebben een plekje in de Europese Forbes 30 under 30 lijst behaald. Alle drie zijn ze genoemd in de retail and ecommerce lijst, waarin ondernemers onder de dertig worden genoemd die, zo staat er op de Forbes pagina vermeldt, “opnieuw uitvinden hoe we winkelen, zowel on- als offline.”

Jan Baan werd begin 2022 CEO van schoenenwinkel Omoda, het bedrijf van zijn schoonouders. Hij begon in 2017 met het werken voor de inmiddels 140 jaar oude schoenenwinkel en was voor zijn aantreden als CEO al COO van het bedrijf. Onder zijn leiderschap maakte het Omoda een aantal significante veranderingen door. Zo breidde de keten zijn retourtermijn uit naar een jaar en startte het bedrijf een eigen kledingmerk: Notre V. Volgens Forbes maakte Notre-V momenteel 35 tot veertig procent uit van een totaal aan grofweg 132 miljoen dollar (125 miljoen euro) wereldwijde netto omzet.

Op LinkedIn deelt Baan: “Dit is in de eerste plaats een ongelooflijke erkenning voor al het harde werk en de geweldige prestaties die wij als Omoda de afgelopen jaren hebben gerealiseerd. Ik ben echt heel erg trots om met dit fantastische team te mogen werken - een met een gemeenschappelijke visie - om een meer gepersonaliseerde, inspirerende winkelervaring te creëren, zowel on- als offline.”

Het Amsterdamse Lalaland ontwikkelde een AI (artificiele intelligentie) tool die digitale avatars creëert waarop mode ontwerpen getoond kunnen worden op verschillende lichaamstypen, maten en huidskleuren: de Genesis Meta Model Creator.

Musandu en Rimsa doelen er met hun innovatie op de modewereld inclusiever te maken. Modecollecties kunnen met de technologie makkelijker en tegen lagere kosten getoond worden op diverse modellen die optimaal aansluiten bij de doelgroep van retailers en merken. De modefoto's van Lalaland zouden grofweg slechts vijftien procent kosten van traditionele fotoshoots die meerdere keren per jaar plaats moeten vinden met modellen, visagisten, stylisten, locaties en fotografen. Hierdoor wordt een persoonlijkere en inclusievere winkelervaring vergemakkelijkt. Ook zou de tool moeten helpen om conversie te verhogen en retouren te verlagen.

Lalaland heeft meer dan vier miljoen dollar (3,8 miljoen euro) aan financiering opgehaald. Begin 2022 won het Tommy Hilfiger’s Fashion Frontier Challenge. Ook werkte het bedrijf samen met merken als Calvin Klein en Levi’s.