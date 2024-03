Tijdlijn: Dries van Noten’s carrière in vogelvlucht

Het einde van een tijdperk: Dries van Noten legt zijn taak als creatief directeur bij zijn gelijknamige modehuis neer. De zoektocht naar een opvolger is al begonnen. FashionUnited presenteert een kleine opfrisser als het gaat om de carrière van Van Noten.

1958

Dries van Noten wordt geboren in Antwerpen. Hij wordt geboren in een familie van kleermakers.

1977

Van Noten gaat naar de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Hier ontmoet Van Noten Walter van Beirendonck, Marina Yee, Dirk Bikkembergs, Dirk van Saene en Ann Demeulemeester. Deze zes zullen later bekend worden als ‘De Antwerpse Zes’.

1981

Van Noten rond zijn modeontwerpstudie af aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen.

1986

De ontwerper debuteert met zijn eerste collectie onder zijn eigen naam. Het is een mannenmode collectie. De collectie wordt ingekocht door warenhuizen Barneys in New York en Whistles in Londen.

1987

Een jaar na de oprichting van zijn eigen modehuis en het debuteren van mannenmode, wordt ook damesmode toegevoegd aan het assortiment.

1989

Het modehuis opent in 1981 de allereerste monobrand winkel. Dit doet het merk in ‘Het Modepaleis’, een historisch pand in Antwerpen en een voormalig warenhuis. De winkel blijft tot de dag van vandaag een belangrijke plek voor het modehuis. Het merk heeft in totaal vijf verdiepingen tot de beschikking.

1993

1993 is het jaar waarin Dries van Noten zijn debuut maakt op Paris Fashion Week. Sinds zijn debuut toont de ontwerper twee keer per jaar een damescollectie en een herencollectie in de Franse hoofdstad.

Dries van Noten vijftigste show waarbij de tafel een catwalk werd. Credits: SS05, via modehuis Dries van Noten, fotograaf Andrew Thomas

2004

Een van Van Noten's bekendste shows is zijn 50ste show. De presentatie wordt gegeven op een grote tafel, gedekt voor 500 gasten. Wie denkt dat het gaat om een pre-show diner, heeft het mis. De modellen stappen namelijk de tafels op.

2014

De ontwerper wordt geëerd met een tentoonstelling in het Franse museum Musée Des Arts Décoratifs in Parijs. De tentoonstelling genaamd ‘Inspirations’ zoomt in op de inspiratie van de ontwerper. Het is voor het eerst in de geschiedenis van het Franse museum dat een Belgische ontwerper in de spotlight staat.

2017

Wat is een grote ontwerper zonder een eigen documentaire? In 2017 komt de documentaire ‘Dries’ uit. Documentairemaker Reiner Holzemer volgt de ontwerper een jaar lang, waardoor hij inzicht krijgt in het leven en het creatieve brein en hart van Van Noten.

2018

Spaans luxe conglomeraat Puig neemt een meerderheidsbelang in het modehuis Dries van Noten. De ontwerper behoudt een minderheidsaandeel en blijft creatief directeur en voorzitter van de directie.

Parfum van het merk Dries Van Noten Credits: Dries Van Noten

2022

Onder de vleugels van luxe groep Puig, die ervaring heeft in de cosmetica sector, stapt het modehuis de beauty in. Het merk lanceert 10 genderfluïde parfums, 30 lipsticks in hervulbare omhulsels en nog een stel accessoires.

2023

Het modehuis opent een winkel geheel gewijd aan parfum, beauty en accessoires in Parijs. Het is voor het eerst dat het modemerk dit doet.

2024

Dries van Noten stapt op bij zijn eigen modehuis. Een opvolger voor de iconische Belgische ontwerper wordt nog gezocht. “Ik bereid me al een tijdje voor op dit moment en ik voel dat het tijd is om ruimte te laten voor een nieuwe generatie talenten om hun visie te geven aan het merk”, deelt de Belgische ontwerper met WWD.