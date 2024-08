Walter van Beirendonck wordt mentor fashion design aan modevakschool Polimoda in Florence

Walter van Beirendonck gaat lesgeven aan de Italiaanse modevakschool Polimoda. Vanaf 7 oktober 2024 tot 14 juni 2025 wordt hij mentor van de Engelstalige masteropleiding fashion design. Dit maakt Polimoda bekend op hun website.

Van Beirendonck heeft meer dan drie decennia ervaring met lesgeven. De originele lid van de Antwerpse zes, begon in 1985 met lesgeven aan de modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Vanaf 2007 was hij hoofd van de modeafdeling van de academie. In 2022 verliet hij de school.

"Ik kijk ernaar uit om weer les te geven," schrijft van Beirendonck in een bericht op zijn Instagram-account, waar hij het nieuws van zijn mentorschap aan de masteropleiding Fashion Design bevestigt.

Polimoda is een internationale modevakschool en werd in 1986 opgericht in Florence. De school heeft een aantal bekende alumni, waaronder Samu-Jussi Koski, de Finse ontwerper, oprichter en creatief directeur van Samuji en voormalig creatief directeur van Ferragamo (destijds Salvatore Ferragamo) Massimiliano Giornetti.