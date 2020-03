Alles wat je wilde weten over AFW Studio maart 2020

De maart editie van AFW Studio 2020 draaide om non-traditionele presentaties. Van evenementen in een bluescafe op de Lauriersgracht in Amsterdam, tot een nagebootste jaren ‘50 woonkamer tot de Noord/Zuid-lijn in Amsterdam: maar weinig presentaties draaiden om een traditionele catwalk. Amsterdam Fashion Week gemist? FashionUnited zet hier alle informatie en verslagen nog eens op een rij.

Een jaar na het faillissement van modelabel Zoe Karssen presenteert de gelijknamige ontwerper samen met haar partner, Quince Karssen, tijdens een persdiner op AFW een splinternieuw project. Gaïa Gaïa, zoals het vrouwenmodemerk zal heten, borduurt voort op de kern van het label Zoe Karssen: t-shirts en sweaters met grafische opdruk. De aanpak is echter anders, vertelt Zoe vooraf in een interview met FashionUnited. Bij Gaïa Gaïa gaat kwaliteit boven alles, en zowel prints als doelgroep zijn “volwassener”. Tijdens het drukbezochte persdiner waren al campagnebeelden van de eerste collectie te zien, geschoten door Philippe Vogelenzang. De lancering van de collectie op de Gaïa Gaïa-webshop volgt later deze maand.

In de donkere, edgy blueskroeg Maloe Melo (denk: overal Elvisposters) speelt Relax Head Man, de familieband van ontwerper Lieselot Elzinga, de splinters van het podium. Voor het podium danst een hysterische fanbase met brutaal haar en theatrale make-up, gehuld in de herfst/wintercollectie 2020 van modelabel Studio Elzinga, het geesteskind van Lieselot en medeoprichter Miro Hämäläinen. Met de krachtige jaren-tachtigsilhouetten, felle kleuren en poppy prints lijken de kledingstukken van Studio Elzinga gemaakt voor podiumpersonae; tegelijkertijd zijn ze echter toegankelijk en draagbaar. De collectie zal, net als eerdere collecties van het modeduo, exclusief worden verkocht door de Britse online luxeretailer Matchesfashion.

Ontwerper Daniëlle Cathari showde al meerdere keren op New York Fashion Week, maar Amsterdam stond nog nooit op het schema. Met haar debuut in de Nederlandse hoofdstad toont de ontwerper ook meteen de toekomst van haar label. Tijdens de mid-century-geïnspireerde show toonde ze namelijk items die een herkenbaar product voor bestaande en nieuwe klanten moeten worden. De originele show, die meer aandoet als een tableau vivant, zet meteen de toon voor de rest van de AFW-vrijdag.

Terugkerend AFW-deelnemer Ninamounah staat bekend om spraakmakende catwalkpresentaties. Figureerden er vorig jaar reuzeslakken in de show, dit jaar zijn er modellen op hoge stelten en in gigantische lieslaarzen, en tassen gemodelleerd naar genitalia. De collectie van Ninamounah Langestraat, getiteld ‘Complete Metamorphosis’, is een filosofische (en tegelijkertijd toch draagbare) verkenning van menselijke identiteiten en lichamen. Langestraat creëert vervreemdende silhouetten door een spel met met vormen, formaten en texturen. Ze maakt daarbij gebruik van hoogstaande materialen als wol en zijde, afkomstig van deadstock-kleding. De eerdergenoemde tassen zijn ontworpen door genderfluïde kunstenaar Stef van Looveren.

Op de zaterdag van AFW Studio rijdt de meest fashionable metro ooit door Amsterdam. G-Star Raw heeft namelijk de Noord/Zuid-lijn voor een korte tijd overgenomen en verrast aanwezig modepubliek en nietsvermoedende verstekelingen met een modeshow in de metro. De modellen tonen dertig jaar van G-Star Raw met iconische stijlen, art pieces en de nieuwe Hardcore Denim-lijn.

Naast de bovenstaande evenementen vonden ook nog presentaties plaats van O’neill Blue x Jenneskens en De la Vali x Toral Shoes. Op zaterdagochtend vonden twee talks plaats in Fosbury & Sons op de Prinsengracht met de thema’s Entrepreneurship & Branding en Sustainability & Innovation. Voor de liefhebber was in hetzelfde pand ook een tweedaagse expo fashion illustration te vinden die toch echt de moeite waard was.

Beeld: Ninamounah herfst/winter 2020 /Team Peter Stigter