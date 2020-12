Best of 2020: CEO interviews

Best of 20...

Het jaar loopt weer op zijn einde, wat betekent dat FashionUnited traditiegetrouw terugblikt op de verhalen van het afgelopen jaar. Een selectie van lezenswaardige CEO interviews gepubliceerd in 2020.

Van oud naar nieuw, uit het archief:

Beeld: Marisa Selfa, Ecoalf

Februari 2020 - Marisa Selfa: "Als merken echt duurzaam willen zijn - en dat zijn er naar mijn mening erg weinig - moeten ze nadenken over de gehele productieketen, en zich niet alleen richten op kleine aspecten. Voor Ecoalf gaat duurzaamheid niet alleen over de stoffen die worden gerecycled of de inkoop of gedragscodes - het gaat om het grotere geheel en het in acht nemen van al deze aspecten."

Lees het interview hier .

Beeld: Zeb

Maart 2020 - "Bij Zeb willen we niet alleen zelf een inspanning doen maar ook onze klanten en leveranciers aanzetten om zich in te zetten voor een beter milieu. We zijn ervan overtuigd dat, wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt, dit grote veranderingen kan teweegbrengen in de mode-industrie", verklaart de CEO Luc Van Mol. Daarom legt de keten de lat even hoog voor z’n leveranciers: “Binnen de vijf jaar moet het aanbod duurzaam geproduceerde artikelen 80 procent van de rekken beslaan. Er zullen daartoe meer ecologische stoffen gebruikt worden voor de eigen labels, maar ook de merken die door de groep verdeeld worden, moeten aan dezelfde standaard voldoen. Merken die tegen 2025 niet duurzaam zijn en niet aan de vereisten voldoen worden uit het aanbod gehaald”.

Lees het interview hier .

Juni 2020 - Steppin’ Out CEO over verjonging, e-commerce en de coronacrisis. Ten tijde van de doorstart jaren terug werd aangekondigd dat Steppin’ Out zou focussen op kwaliteit en service en dat het merk daarnaast ook een jongere doelgroep aan wilde spreken. Die plannen zijn nog steeds de richtlijn voor Clé Enneking. Terug naar het hier en nu, zo’n zeven jaar nadat Enneking de doorstart met Steppin’ Out maakte. De afstand die gehouden moet worden tijdens het interview herinnert aan de maatregelen vanwege de crisis. Hoe is Enneking daar als ondernemer eigenlijk mee omgegaan en hoe gaat het nu met het bedrijf?

Lees het interview hier .

Beeld: Beeld: CEO Amandine Ohayon, credit: Pronovias Group

Augustus 2020 - 2020 is misschien niet zoals het bedrijf zich had ingebeeld zes maanden geleden, maar Amandine Ohayon is overtuigd dat de bruidsmode industrie veerkrachtig is. “Wanneer men hoort dat bruiloften weer plaats mogen vinden is iedereen zo blij. Crisis of niet, mensen worden verliefd en zullen trouwen. Als je met iemand samen kunt wonen tijdens lockdown, dan kun je ook getrouwd zijn met diegene,” grapt de CEO. “We leven in moeilijke tijden maar juist dan realiseert men het belang van vrienden, familie en mensen die hun dierbaar zijn. Een bruiloft is een fantastische manier om die samen te brengen in een belangrijk en symbolisch moment. Uiteindelijk laat liefde zich niet aan banden leggen.”

Lees het interview hier .

September 2020 - Studio Anneloes richt zich op de Nederlandse vrouw en brengt meerdere collecties per jaar uit die maar in een beperkte oplage verkrijgbaar zijn. Door de jaren heen creëerde het bedrijf de lijnen Studio Anneloes, Lots of Easy Styles (L.O.E.S.) en sindskort @work. De voorjaarscollectie 2020 van Lots of Easy Styles was de laatste, zo vertelt mede-eigenaar Jan-Willem van Loon, maar het concept gaat niet verloren. De stijl van Lots of Easy Styles wordt namelijk geïmplementeerd bij de Studio Anneloes als flashcollecties. Het oerhollandse bedrijf heeft geen windeieren gelegd voor van der Heijden en Van Loon - het bestaat inmiddels uit zo’n 30 man. De meest recente verandering bij het bedrijf is het communiceren van de milieu-impact van 95 procent van de kledingstukken. Via het scannen van een QR-code krijgen consumenten, maar ook retailers, de impact op het gebied van water, energie en CO2 te zien.

Lees het interview hier .

Beeld: Daisy Plas, CEO Hampton Bays

Daisy Plas, CEO Hampton Bays: “Het was al bij het begin van de overname duidelijk dat Hampton Bays moeilijk mee te nemen was in het nieuwe verhaal. Ik voelde de bui al een tijdje hangen: er was weinig plaats voor Hampton Bays binnen de groep en belangrijke vragen over dit onderwerp werden vaak ontweken. Ik besefte maar al te goed toen er een vergadering over het merk gepland stond, dat het niet zomaar een meeting zou zijn. Het merk kwam inderdaad te koop, voor mij was er plaats op een andere functie binnen de groep. Ik zou op dat moment net naar een textielbeurs vertrekken. Na twee dagen van vooral hard nadenken en praten met mijn collega, keerde ik terug met het besluit de sprong te wagen: ik zou Hampton Bays zelf kopen. “

Lees het interview hier .

Oktober 2020 - Sinds de uitbraak van de coronacrisis heeft het kledingmerk Wam Denim zeven winkels geopend. Er staan voor dit jaar nog vijf op stapel. Wat is het geheim om tijdens een crisis door te blijven groeien, en wat staat er voor Wam Denim nog meer op de planning? FashionUnited belt met CEO Samim Nasrollah, over zijn succes, hoop en geleerde lessen van de afgelopen maanden.

Lees het interview hier .

November 2020 - Het is voor het eerst dat Van Uffelen merken overneemt, iets dat niet per se op de planning stond. Van Uffelen heeft geen ervaring met kledingproductie mede omdat het geen eigen merken heeft of private label doet. Dit zal ook zo blijven, zelfs met de overname van Claudia Sträter en Expresso. “Van Uffelen en Claudia Sträter en Expresso zijn aparte werelden voor mij,” aldus Pieter Cox. “De ontwerp- en product management teams hebben ook de overstap naar ons gemaakt met de overname.” Ook zullen de bedrijven onafhankelijk blijven opereren. “Natuurlijk hebben ze wat aandacht nodig, maar dat heeft elk bedrijf. We hebben ze niet overgenomen om ze compleet te veranderen, we hebben ze overgenomen voor wat ze nu zijn.”

Lees het interview hier .