CFDA ontwikkelt onderwijsprogramma gericht op mode in de metaverse

Het Council of Fashion Designers of America (CFDA) lanceert een onderwijsprogramma waarin Amerikaans modetalent kennis kan opdoen over de metaverse. Dat blijkt uit een persstatement in handen van Business of Fashion.

De basis van het programma is een samenwerking tussen het CFDA, creatief adviesbureau 5Crypto, virtuele omgeving The Sandbox en Polygon Studios, een platform voor games en NFT’s. Bedoeling van het platform is om leden van het CFDA te informeren over de metaverse door kennis te delen en gesprekken tussen leden en partners te faciliteren. Ook wil het CFDA ondersteuning bieden aan ontwerpers en merken die zelf met de metaverse aan de slag willen gaan en bijvoorbeeld een virtuele collectie willen ontwikkelen.

De metaverse is een toekomstvisie voor het internet in de vorm van een virtueel universum waar browsen, gaming en sociale interactie mogelijk zijn. Er wordt door merken en investeerders al aardig op vooruit gelopen, maar hoe de metaverse eruit komt te zien, is in feite nog weinig concreet. Volgens Steven Kolb, uitvoerend directeur van het CFDA, zijn de meeste leden van de organisatie geïntrigeerd door het idee van de metaverse, maar zitten ze ook vol vragen. Het CFDA wil die vragen beantwoorden en leden daarnaast op de hoogte houden van de kansen die er liggen in dit nieuwe veld.

Volgens Akbar Hamid, oprichter en CEO van 5Crypto, is het eveneens belangrijk dat merken creatieve manieren vinden om zich in de metaverse te manifesteren. Op den duur, zo zegt hij tegen BOF, hoopt hij dat bedrijven ‘verder gaan dan het kopiëren van hun fysieke producten en ervaringen.’