De AW20-collectie is de duurzaamste van Kuyichi tot nu toe

De Nederlandse denimpionier lanceert dit seizoen z’n duurzaamste collectie tot nu toe. In Kuyichi’s AW20-collectie staan kwaliteit en tijdloze ‘wardrobe essentials’ centraal én wordt een reeks nieuwe duurzame concepten gelanceerd, waarbij veel is geëxperimenteerd met recycling, innovatieve productietechnologieën en een denimwassing met natuurlijke klei.

Dit jaar viert Kuyichi z’n twintigjarige jubileum, een belangrijke mijlpaal voor het merk dat 16 jaar geleden organic denim introduceerde in de wereld. Het grote feest laat in coronatijd helaas nog even op zich wachten, maar de duurzame AW20-collectie vormt al wel een trots resultaat van de afgelopen twee decennia. Kuyichi heeft z’n aanbod dit seizoen flink uitgebreid met nieuwe denimfits, materialen, een klassieke basic topscollectie en nieuwe denimconcepten die bewijzen dat duurzaamheid en stijl perfect hand in hand gaan.

100 procent gerecyclede jeans, gemaakt van pre-consumer waste

Nieuw dit seizoen is een 100 procent gerecyclede jeans, één van de duurzaamste denims die momenteel te verkrijgen zijn. De Heritage Blue jeans is volledig gemaakt van pre-consumer (productie-) afval en door Kuyichi en productiepartner Bossa in Turkije ontwikkeld met de nieuwste technologieën. Zo is het waterverbruik in het verfproces met de Save Blue verftechniek met 85 procent gereduceerd en ook in de wassing is het waterverbruik met wel 56 procent verminderd. De duurzame e-flow machine werkt met nanobubbels in plaats van water en geeft deze broek zijn lichte vintage wassing. De stiksels zijn gemaakt van gerecycled polyester en de vegan patch is gemaakt van maisafval. De Heritage Blue jeans is verkrijgbaar in een dames- en een herenmodel.

Een denim overshirt van 99 procent gerecycled katoen

Een ander duurzaam key item in de collectie is het premium overshirt, gemaakt van 99 procent gerecyclede materialen: een luxe blend van Refibra (Tencel), gerecycled katoen en gerecycled polyester. Naast het gebruik van gerecyclede vezels heeft ook deze wassing een low (water) impact doordat gebruik is gemaakt van dezelfde Save Blue verftechniek. Het overshirt is verkrijgbaar voor dames en heren en het hele jaar door te dragen.

Duurzame denim met een natuurlijke wassing van klei

Bestseller Nora, een tijdloze mom jeans, komt dit seizoen uit in een gloednieuwe ‘clay coated’ variant. Clay coating is een oude natuurlijke denimverftechniek waarbij de klei op de stof wordt aangebracht. De klei voor deze jeans komt van de Turkse rivier Halys en wordt lokaal door Kuyichi’s partner Orta Anadolu verwerkt. Deze stof gebruikt bijna 1/3 minder water ten opzichte van conventionele indigo dyeing. De Nora Clay Coated is verkrijgbaar in twee kleuren.

Naast deze concepten lanceert Kuyichi meer tijdloze basics, waaronder superzachte coltruien van 100 procent biologisch katoen, voor dames en heren. Alle items blijven langere tijd in de collectie, je hoeft dus nooit bang te zijn dat je te laat bent. Kuyichi doet namelijk niet aan sale en maakt zich hard voor een eerlijker, bewuster modesysteem. De collectie zal te koop zijn via de webshop van Kuyichi en via de 200+ verkooppunten in zowel Nederland als het buitenland.