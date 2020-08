Kuyichi lanceert 99 procent gerecyclede shirts

Kuyichi lanceert deze week denim shirts, gemaakt van 99 procent gerecyclede materialen en met een hele lage milieu-impact. Recycling en nieuwe productie-innovaties staan hoog op de agenda bij het duurzame denimlabel.

Kuyichi introduceert twee overshirts van 99 procent gerecyclede materialen, die door de combinatie van innovaties een hele lage milieu-impact hebben. Het Andrew Overshirt voor heren is een tijdloze klassieker en het Marley Overshirt voor dames heeft een edgy vintage wassing. Beide items zijn gemaakt van een premium blend van 53 procent Refibra (deels gerecycled Tencel), 40 procent gerecycled katoen, 6 procent gerecycled polyester (gemaakt van oude PET-flessen) en 1 procent elastaan voor extra comfort. Daardoor voelt de stof aan als een stevige en zachte Tencel-achtige stof, die je warm houdt in de winter en in de zomer perfect is om als relaxed jack te dragen.

Dat kleding het hele jaar door gedragen moet kunnen worden, is belangrijk in Kuyichi’s ontwerpproces. Je kunt een kledingstuk tenslotte nog zo duurzaam produceren; het is pas écht duurzaam als je het vaak en met liefde draagt.

Duurzaam in elk opzicht: van een gerecyclede materiaalcompositie tot innovatieve was- en verftechnieken

Naast de materiaalcompositie is de stof met duurzame innovaties geverfd en gewassen. Zo is de stof geverfd door middel van de SaveBlue dyeing technique van Kuyichi’s productiepartner Bossa in Turkije, waarmee het merk een hechte lange termijn relatie heeft. Deze techniek zorgt ervoor dat er 85 procent water bespaard wordt en dat er veel minder kleurstoffen nodig zijn voor hetzelfde resultaat. De wassing is met ozon- en E-flowtechniek aangebracht, waardoor ook hier veel minder water en chemicaliën nodig zijn. Door de combinatie van al deze innovaties hebben de items een hele lage milieu-impact - al helemaal als je kijkt naar denim, nog steeds één van de meest vervuilende producten binnen de mode-industrie. Door deze innovaties bereikbaar te maken voor het grote publiek en consumenten erover te vertellen, wil het merk laten zien dat het mogelijk is om samen de industrie te veranderen.