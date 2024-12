Dé jas van 2025 en andere modevoorspellingen van Stylight voor komend jaar

Nu 2024 ten einde komt, rest de vraag: Welke trends gaan mee naar 2025 en welke blijven als herinnering? Het digitaal platform Stylight, dat fungeert als wereldwijd mode-aggregator voor diverse modebedrijven, onderzocht deze vraag en deelt de resultaten in een verslag.

Wat is in de mode, en wat is uit de mode in 2025? Dit zijn de opvallendste inzichten.

In: Truien met een polokraag

Stylight voorspelt dat de polokraag-trui, hoewel verankerd in de sportwereld, in 2025 zijn plek in de modewereld hervindt. Het product is namelijk met 71 procent interesse en traffic op Stylight gegroeid. Dit mag geen verrassing zijn: Voor SS25 laten steeds meer modemerken vernieuwende combinaties van truien met een polokraag zien op de catwalk, zo schreef FashionUnited-redacteur Jayne Mountford.

Trui met een polokraag Credits: Marc O'Polo

Uit: De lange spijkerrok

Lange spijkerrokken zijn volgens Stylight met 20 procent in Google-zoekopdrachten afgenomen. Eerder schreef FashionUnited-redacteur Julia Garel over deze afnemende trend: “Hij werd in de zomer van 2024 bij veel beroemdheden gezien, maar volgend jaar raakt de lange spijkerrok uit de gratie ten gunste van een chiquer model: de kokerrok [of pencil skirt].” Stylight rapporteert een toename van 11 procent in de interesse voor kokerrokken.

Streetstyle New York Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

In: De waxjas

De waxjas is met 68 procent in clicks gestegen en is volgens Stylight ‘de jas van 2025’. Modemerken die werkkleding continu heruitvinden, zoals Dickies, Carhartt, Patagonia en Bonne Suits, zullen profiteren van deze opleving in populariteit. Bijzonder is dat waxjassen al decennialang door een verscheidenheid aan doelgroepen in alle lagen van de samenleving gedragen worden. Denk aan mensen die buitenwerk doen, landbouwtakken verrichten, maar ook beroemdheden en influencers.

Sacai SS25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Uit: Cowboylaarzen

Wat als een speer omhoog gaat, kan ook net zo snel weer dalen. Ook de vraag naar cowboylaarzen. Deze is volgens Stylight de afgelopen maanden met 12 procent afgenomen. Cowboylaarzen waren razend populair, mede veroorzaakt door Beyoncé's countryalbum ‘Cowboy Carter’ en Taylor Swift’s Eras Tour met Western invloeden, waar fans massaal Western-geïnspireerde mode kochten.

De trend op straat Credits: ©Launchmetrics/spotlight

In: Het damespak

Mede te danken aan de recente modeshows van Saint Laurent vrouwenmode: de heropleving van het damespak. Clicks naar damespakken zijn met 21 procent gestegen, zo meldt Stylight. Een pak is niet alleen voor speciale gelegenheden of voor het kantoor bestemd, maar steeds meer voor het alledaagse.

Saint laurent SS25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Uit: Dierenprints

Op Google Trends zijn zoekopdrachten naar dierenprints met 71 procent gedaald. Stylight voorziet echter: “Dierenprint zal nooit echt uit de mode raken. Maar we kunnen wel zeggen dat het qua modetrends in 2025 niet langer een van de stijgende trends zal zijn, maar juist een van de dalende.” Als tip deelt de mode-aggregator: “Als je in het voorjaar van 2025 wilt blijven vertrouwen op trendy prints en patronen, kun je beter investeren in tijdloze stukken, zoals mode met krijtstrepen.” Hoewel de zoekopdrachten naar dierenprints zijn gedaald, zijn er merken, zoals het Belgische modemerk Dries Van Noten, die de trend door de juiste kleurencombinaties nieuw leven in blazen.