De springplank voor startend modetalent die de Nederlandse markt op willen

Midi 2019 werd Enable the Label gelanceerd; een online-initiatief dat Europese starters in de modebranche helpt om de afzetmarkt in Nederland te vergroten. Enerzijds door de verkoop te stimuleren via enablethelabel.com, waar de focus ligt op de Nederlandse consument. Anderzijds, door het opstarten van samenwerkingen met Nederlandse creatieve talenten en organisaties.

Na vele gesprekken met modemerken in Londen, Stockholm en Kopenhagen werd snel duidelijk dat startende modedesigners tegen dezelfde problemen aanlopen. In eigen stad en land is een netwerk aanwezig waardoor het merk een kickstart maakt. Echter, zodra een merk stappen wil zetten op een nieuwe markt, weten zij niet goed waar te beginnen. Ook hebben de starters vaak hun handen vol aan de werkzaamheden in eigen land. Kortom, er is een gebrek aan tijd en het netwerk op de nieuwe markt ontbreekt.

Daarnaast liggen de talenten van de startende modemerken vaak op het design aspect. Ze realiseren de mooiste collecties, maar missen kennis als het aankomt op de marketing en sales. Op dat moment worden bedrijven als pr-bureaus, salesagenten of marketingbureaus regelmatig te hulp geroepen. Bedrijven die allemaal een prijs rekenen voor hun diensten.

Enable the Label realiseerde met S.U.L.D.N en #GLITZIEGAL een capsule collectie bestaande uit 3 Tee’s die in samenwerking ontworpen, geproduceerd en vermarkt zijn. De items zijn exclusief verkrijgbaar via enablethelabel.com.

Enable the Label probeert deze veel voorkomende struikelblokken te tackelen en starters op een laagdrempelige manier de Nederlandse markt op te helpen. Het connecten van de juiste partijen is key binnen ETL vertelt de founder van Enable the Label, Michelle de Bruijn. “We realiseren samenwerkingen tussen modemerken met zowel Nederlands creatief talent, denk aan influencers, stylisten en fotografen, als organisaties, zoals FashionUnited, SimplyPR en Marnix & Ally. Alle samenwerkingen worden op de behoeften van de modemerken afgestemd en zijn gericht op gezamenlijke groei waardoor het prijskaartje aantrekkelijk blijft voor de starters.”

Enable the Label werkte samen met een aantal van haar content creators en Nina Rose Silk om 2 items samen te stellen die exclusief via enablethelabel.com worden verkocht.

Enable the Label helpt startende modemerken op de Nederlandse markt

Zolang er binnen samenwerkingen gestreefd wordt naar gezamenlijke groei zien we dat er een dynamiek ontstaat die tot optimale resultaten leidt. Exact die dynamiek is de dynamiek die wij telkens weer nastreven en waar wij enthousiast van worden. Wanneer de samenwerkingen resulteren in een stijging van Nederlandse volgers en klanten, maar ook in groei van het kennis en netwerk, wordt een samenwerking als succesvol beschouwd.

Enable the Label werkt samen met een vaste groep content creators die content creëren met hun favoriete items van verschillende ETL labels.