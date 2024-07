Verduurzaming in de mode-industrie: 11 inspanningen van juli 2024

Elke maand selecteert FashionUnited een aantal duurzaamheidsinspanningen uit de mode-industrie, zowel uit binnen- als buitenland. Vandaag worden elf inspanningen uit juli 2024 genoemd.

De eerste Recycled Wool-standaard

Woolmark breidt zijn certificeringsprogramma uit met een label voor gerecyclede wol. Het is de eerste keer in de 60-jarige geschiedenis van het bedrijf dat het zijn certificering toepast op gerecyclede vezels.

Miljarden digitale productpaspoorten tegen 2030

Wereldwijd worden tegen 2030 meer dan 62,5 miljard DPP's (digitale productpaspoorten) gecreëerd voor de kledingsector, verwacht het technische inlichtingenbureau ABI Research. Daarnaast stelt het bureau dat software en IT zullen helpen bij de versnelling van dit op transparantie gerichte initiatief.

Sandro rolt tweedehands platform uit

Na Frankrijk, de Verenigde Staten, Nederland, Spanje en Duitsland is Sandro SecondHand nu beschikbaar in België, Luxemburg, Portugal en Oostenrijk. Het platform nodigt consumenten uit om tweedehands kleding uit eerdere collecties van het merk te verkopen of te kopen in ruil voor een cadeaubon. De oprichters en creatief directeuren van Sandro, Evelyne en Ilan Chetrite, willen hiermee bijdragen aan “de transitie naar meer verantwoorde, duurzame en circulaire mode."

Tweedehands kleding die wordt verkocht via het Sandro Second Hand wederverkoopplatform. Credits: Sandro.

Interview met GrandeTex directeur

De Taiwanese textielindustrie maakt sportkleding van cacaoschillen. Het bedrijf GrandeTex is hierin een leider met duurzame, lokaal geproduceerde materialen. In een interview met FashionUnited deelt Mel Chen, de algemeen directeur van het bedrijf, meer over de hoofdlijnen en details van deze ontwikkeling.

'Inditex koopt belang in Galy'

De Spaanse modegroep Inditex, eigenaar van onder meer Zara, Massimo Dutti en Pull&Bear, heeft een belang gekocht in de Amerikaanse startup Galy. Met deze aankoop wil de modegroep bijdragen aan verduurzaming, aldus Inditex CEO Oscar Garcia Maceiras. Galy ontwikkelt "een duurzamer proces om katoen in laboratoria te produceren uit plantencellen.”

Nederlands textielrecyclingbedrijf krijgt 70 miljoen euro financiering

Het in Eindhoven gevestigde RE&UP Recycling Technologies, onderdeel van de Sanko Group, heeft 70 miljoen euro financiering gekregen van het Franse Proparco om de textielrecycling op te schalen.

CEO 10Days interview

Het Nederlandse kledingmerk 10Days vindt tijdloze, comfortabele kleding belangrijker dan trends en seizoenen. Duurzaamheid zit in het hart van het bedrijf en het beschikt dan ook over diverse duurzaamheidscertificeringen. Om bij te dragen aan een groenere toekomst lanceert 10Days het online tweedehands platform ‘Pre-Loved’. Chief Executive Officer Marie-José Vermin deelt meer over de ontwikkelingen binnen het bedrijf in een interview.

Zero-Emissiezones: Grote steden zetten door ondanks politieke onzekerheid

“Ondanks dat het coalitieakkoord ruimte laat voor uitstel van de zogenoemde Zero-Emissiezones gaan de vier grote steden van Nederland door met de invoering ervan zoals gepland, vanaf 1 januari aanstaande,” aldus Jesse Markus, beleidsadviseur public affairs van INretail.

Beeld ter illustratie. Hier zie je zero-emissie voertuigen van DPD UK. Credits: Eigendom van DPD (uit het archief van FashionUnited.uk)

Bemoedigingen Denim Deal resultaten

De Denim Deal liep drie jaar, van 2020 tot 2023, en de resultaten zijn binnen: 12 miljoen jeans werden gemaakt met 20 procent post-consumer gerecycled katoen. De laatste monitor met de resultaten van het laatste jaar en de hele periode is onlangs gepubliceerd en er zijn nog meer bemoedigende cijfers.

Modint roept Kabinet op om textielsector te steunen

Verduurzamen in de textielindustrie is te duur en oneerlijk, vindt Modint. De brancheorganisatie van de textielsector roept het Kabinet-Schoof daarom op om van verduurzamen een businessmodel te maken, zo meldt Modint in een persbericht.

‘Regeneratief’ uitgelegd

De term ‘regeneratief’ duikt steeds vaker op. Maar wat betekent het nu eigenlijk? Wat wordt verstaan onder regeneratieve landbouwpraktijken en bestaat er zoiets als regeneratieve mode? FashionUnited deed deze maand onderzoek naar de term.