Duurzaamheid in de mode-industrie: zes inspanningen uit december 2020

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal duurzaamheidsinspanningen uit de mode-industrie in binnen- en buitenland. Zes nieuwtjes uit december.

Fashion For Good test met Bestseller en Kering methode om duurzaamheid viscosevezels te verifiëren

Hoe duurzaam is viscose in een kledingstuk? Daar is niet altijd makkelijk antwoord op te geven. In een poging de productieketen van viscose transparanter te maken heeft Fashion For Good het Viscose Traceability Project gelanceerd. Samen met Kering en Bestseller draait de organisatie een pilot met een methode die het mogelijk maakt de duurzaamheid van viscosevezels te verifiëren. De pilot duurt negen maanden.

Farfetch kondigt ambitieuze duurzaamheidsdoelen aan

Farfetch zet steeds meer in op verduurzaming van het bedrijf. Het luxe platform heeft meerdere doelen voor de komende tien jaar op papier gezet als onderdeel van de ‘Positively Farfetch’ strategie. Uit de strategie komen vier belangrijke pijlers naar voren: het verlagen van de CO2-uitstoot naar nul, het promoten van producten die erkent worden als ‘beter voor mens, dier en planeet’, het verlengen van het leven van kleding en het verminderen van afval en het verankeren van een anti-discriminerende en een bewust inclusieve cultuur binnen Farfetch.

’Rewiring Fashion’ en initiatief van Dries van Noten slaan handen ineen

De twee grote initiatieven die in mei van dit jaar ontstonden ter verduurzaming van de modewereld slaan de handen ineen. Het gaat om ‘Rewiring Fashion’ en de ondertekenaars van ‘Open letter to the fashion industry’. Beide initiatieven geloven dat alleen een verenigde industrie kan zorgen voor echte verandering in het systeem.

LVMH presenteert nieuwe doelen: circulaire systemen, biodiversiteit en hernieuwbare energie

Luxeconcern LVMH heeft de doelen voor de komende tien jaar vastgelegd in het programma ‘Life 360’ . Zo wil het de nadruk leggen op circulaire systemen, hernieuwbare energiebronnen en betere biodiversiteit. Ook moedigt LVMH de werknemers aan om na te denken over hoe ze duurzame oplossingen kunnen doorvoeren in hun dagelijkse werk, van productie tot transport en verkoop.

Adidas: minimaal 60 procent duurzame materialen in collectie in 2021

Adidas zet steeds verdere stappen in het verduurzamen van de collectie . In 2021 moet minimaal 60 procent van de materialen die het gebruikt duurzaam zijn. Zo wordt meer dan de helft van de polyester die het merk gebruikt gemaakt van afvalplastic, maar gaat het ook meer investeren in de ontwikkeling van plantaardig leer en gerecycled katoen. Voor dat laatste werkt het samen met de Finse start-up Infinite Fiber en het werkt ook al met partners samen voor de ontwikkeling van een alternatieve leersoort gemaakt van schimmels.

H&M verlengt samenwerking met textielinnovator uit Hong Kong

H&M en The Hong Kong Research Institute of Textile and Apparel (HKRITA) hebben de samenwerking vernieuwd. De komende jaren zal het onderzoek zich onder andere focussen op textiel dat CO2 kan opnemen en viscose gemaakt van oude katoenvezels. Daarnaast wil het ook een biologisch proces ontwikkelen om indigokleurstoffen los te weken van denim en een hyper-absorberende vezel maken.

H&M werkt al vier jaar samen met HKRITA. In die tijd hebben ze een model voor garment-to-garment-recyclesysteem opgezet en technologie ontwikkeld die katoen- en polyestervezels in gebruikte kleding kan scheiden.