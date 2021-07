Duurzaamheidsinspanningen van de mode-industrie in juni 2021

Maandelijks selecteert Fashionunited een aantal duurzaamheidsinspanningen uit de mode-industrie uit binnen- en buitenland. Acht nieuwtjes van juni 2021.

Een jaar na uitbreiding van Gucci’s Equilibrium-platforms: eerste Impact Report

Het Gucci Equilibrium Impact Report is in het leven geroepen om toezeggingen, voortgangen en acties van het modehuis samen te vatten om positieve verandering voor mens en planeet te generen. In het rapport is te lezen dat het modehuis voor de tweede keer op rij is uitgeroepen tot beste werkplek van 2020 in Italië en behaalt vier jaar eerder zijn reductiedoelstelling.

Organisatie aan Tweede Kamer: Neem wetsvoorstel duurzaam en verantwoord ondernemen aan

Een coalitie van organisaties onder het mom van MVO-platform en op initiatief van het Leger des Heils, startte op 8 juni een petitie. De petitie moet de Tweede Kamer aansporen het wetsvoorstel duurzaam en verantwoord ondernemen aan te nemen. Het wetsvoorstel verplicht bedrijven met respect voor mens en milieu in de keten te ondernemen.

Het Zweedse Weekday stapt tweedehands markt in en start verhuurconcept

Weekday startte de Weekday Curated 2nd-hand resale market met een fysieke shop-in-shop in Stockholm in de Drottninggatan-winkel. Consumenten kunnen hier gecureerde tweedehands kledingstukken kopen en verkopen. Het tweede initiatief is in samenwerking met Gemme Collective opgezet. Het is een ‘shared closet concept’ waar tweedehands mode lokaal verhuurd wordt.

Nola London lanceert duurzaam gelegenheidskledingmerk

Nola London is in juni gelanceerd als nieuw gelegenheidskledingmerk. Het merk is gelanceerd door een duo dat meer dan dertig jaar koop- en ontwerpervaring van Topshop en Asos heeft. Abigail Heinimann en Sophia Munro willen de one-wear-mindset van gelegenheidskleding voortzetten middels moderne jurken ide stijlvol en duurzaam zijn.

Credit: Nola London

Circulaire economie: Gerry Weber start recyclingproject gedragen kleding en schoenen

Gerry Weber Group plaatste in 30 pilotwinkels een inzamelbox voor gedragen kleding en schoenen. Afgedankt textiel van ieder merk of maker is welkom. In ruil voor een donatie, krijgen klanten een waardebon van 15 procent korting. De inzameling wordt vervolgens gestuurd naar I:Collect GmbH die textiel op basis van 300 criteria sorteert en verwerkt.

LVMH werkt aan duurzame alternatieven op verpakkingsvlak

LVMH werkt samen met non-profitorganisatie Canopy voor het ontwikkelen van duurzame verpakkingsalternatieven. LVMH wil samen met Canopy zeker stellen dat het verpakkingspapier van LVMH-merken niet uit oerbossen of bedreigde bosgebieden komt. De samenwerking is onderdeel van LVMH’s ‘Life 360’-programma.

Zweeds modemerk Asket voegt damescollectie toe

Het van oorsprong mannelijke, duurzame modemerk voegt deze zomer een damescollectie toe. De eerste drie items van de collectie zullen midden-augustus gelanceerd worden en bevat een broek gemaakt van 98,5 procent organisch katoen en 1,5 procent natuurlijk afbreekbaar elastaan, een twee shirts beide gemaakt van 100 procent organisch katoen.

Gym+Coffee en Valérius Hub werken samen aan duurzaam assortiment

Het Ierse modemerk Gym+Coffee werkt samen met Valérius Hub in Portugal om een duurzame collectie in beperkte oplage te creëren. De Kinetic Capsule is ontworpen om duurzaamheid te combineren met uitvoering. Gym+Coffee streeft ernaar eind 2021 minimaal 30 procent van het assortiment duurzaam gemaakt te hebben of gemaakt te hebben van gerecycled materiaal.