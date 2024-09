Gespot op de catwalk: WGSN en Coloro’s trendkleuren voor herfst/winter 2026/27

Kleureninstituten WGSN en Color hebben de vijf trendkleuren voor modeseizoen herfst/winter 2026/27 onthuld.

Naast Transformative Teal ( Kleur van het jaar 2026 ) zijn dat de warme crèmekleurige Wax Paper, een koninklijke paarse Fresh Purple, een rijke chocolade bruine tint Cocoa Powder en felle geelgroene kleur Green Glow.

WGSN en Coloro stellen dat het overkoepelende thema voor de modekleuren van het seizoen ‘heroriëntatie’ is. (..) De kleuren weerspiegelen de behoefte aan balans, opwinding en stabiliteit,” zo werd gemeld in een persbericht.

De kleur van het jaar en belangrijke tinten voor A/W 26/27. V.l.n.r: Transformative Teal, Wax Paper, Fresh Purple, Cocoa Powder, Green Glow. Credits: WGSN and Coloro.

FashionUnited presenteert u een aantal catwalklooks per kleur.

Wax Paper - 035-88-12

Als ‘new neutral’ is de roomgele off-white tint Wax Paper geselecteerd. De ‘rustgevende en kalmerende kleur met warme gloed’ is veelzijdig, zo tonen modeontwerpers. We zien Wax Paper terug in zowel haute couture als ready to wear, als sportieve en vrouwelijke outfits. De trendkleur leent zich volgens de designers vooral voor romantische items met ruches, kragen of strikken en figuur volgende kledingstukken in satijnbinding.

Fresh Purple - 136-32-33

You love it or hate it, zeggen WGSN en Coloro over deze paarse trendkleur, die ontstaat uit een mix van blauw en rood. Fresh Purple is een cultureel-emotionele kleur met referenties aan het koningshuis, liefde, mysterie en spiritualiteit. We zien de rijke paarstint vooral in dameskleding op de catwalk terug: in haute couture van Chanel en Giambattista Valli en ready to wear van Kíléntàr en Kilian Kerner bijvoorbeeld. Emporio Armani laat zien dat de kleur zich ook leent voor maatpakken voor heren.

Cocoa Powder - 008-35-06

Bruin is de nieuwe basiskleur van menig modeliefhebber. WGSN en Coloro tonen dat de trendkleur nog nergens heen gaat. Voor winter 2026/27 is een rijke chocoladetint met vleugje rood geselecteerd. Volgens de instituten wekt deze bruintint nostalgische gevoelens op; 'in tijden van AI verlangen we naar het verleden en de fysieke realiteit'. Cocoa Powder wordt omschreven als een tint die kunst, ambacht en handwerk benadrukt. Van sportief tot chic: ontwerpers kiezen vooral bruin van top tot teen.

Green Glow - 057-82-32

Met Green Glow is een statement te maken. De ‘emotioneel geladen’ kleur trekt de aandacht door zijn fluo-achtige kleur met futuristische uitstraling. Natan presenteerde couture in de groengele kleur, Anrealage, Bluemarble, Saul Nash en Issey Miyake juist sportieve mannenmode.

Transformative Teal - 092-37-14

De blauwgroene kleur, ‘Transformative Teal’, is veelvuldig terug te zien in de modecollecties van de grote namen. Van avondkleding en couture van Elie Saab, Giorgio Armani en RVDK, tot pakken van Denzilpatrick en Cos en leren kledingstukken van Jil Sander en Amiri.