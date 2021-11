Gucci keert toch weer terug op reguliere showkalender Milan Fashion Week

Gucci presenteert de eerstvolgende collectie toch weer tijdens Milan Fashion Week. Dat blijkt uit een verklaring van ceo Marco Bizzarri in handen van onder meer WWD. De laatste keer dat Gucci tijdens een modeweek showde, was in februari 2020. Kort na de uitbraak van de coronapandemie kondigde creatief directeur Alessandro Michele aan te willen afstappen van de reguliere, seizoensgebonden modeshows. Gucci zou nog maar twee keer per jaar showen, op zelfgekozen tijden en locaties.

In een open brief zei Michele destijds dat hij moeite had met het snelle modesysteem en de bestaande seizoenslabels in de mode. “Deze crisis representeert een fundamentele test voor ons allemaal,” zo schreef hij over de pandemie. “We kunnen met een kritisch oog naar ons recente verleden kijken. (…) Nu moeten we nadenken over de dingen waarvan we niet willen dat ze hetzelfde worden als voorheen.” Gucci zou ‘afstand doen van het versleten ritueel van seizoenen en shows, om een nieuw ritme te vinden’.

Gucci: een nieuw ritme?

Het afgelopen anderhalf jaar maakte Gucci inderdaad verschillende, originele presentaties, zowel in digitaal als fysiek format. In juli 2020 werd de collectie ‘Epilogue’ gepresenteerd middels een twaalf uur durende livestream die kijkers een blik achter de schermen bood bij een fotoshoot. Gucci werkte samen met regisseur Gus van Sant voor een filmserie en organiseerde begin deze maand een ‘Love Parade’ op de Hollywood Boulevard in Los Angeles.

In dezelfde periode leverden meer merken kritiek op de bestaande modekalender. Naast Gucci koos ook Kering-zusje Saint Laurent ervoor om in 2020 niet meer mee te doen aan de reguliere modeweken. In een vergelijkbaar jargon als Gucci zei Saint Laurent ‘controle te nemen over haar eigen ritme en haar tijdschema te herzien’. Het merk verwees daarbij naar de pandemie en ‘de golven van radicale verandering’ die daarmee gepaard zouden gaan.

Het idee van ‘radicale verandering’ lijkt inmiddels wat te zijn geluwd. Saint Laurent was in September 2021 weer tijdens Paris Fashion Week te zien. Nu keert ook Gucci weer terug naar Milan Fashion Week. Komend jaar zal Gucci nog twee andere collecties tonen, in het late voorjaar en in September, aldus Bizzarri. Of deze ook binnen de bestaande modeweken zullen plaatsvinden of daarbuiten, is nog niet bekend.