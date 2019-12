Het opvallendste nieuws van 2019 volgens de FashionUnited-redactie

2019 was een dynamisch nieuwsjaar, ook voor het redactieteam van FashionUnited. De redacteuren, verspreid over twintig verschillende landen, zitten dagelijks met hun neus bovenop de mode-industrie met zijn spectaculaire shows, veranderende trends, complexe problemen, kolossale bedrijven, vooruitstrevende initiatieven en invloedrijke figuren. Welke nieuwsberichten uit het afgelopen jaar maakten op hen een blijvende indruk? De highlights van vijf FashionUnited-journalisten uit binnen- en buitenland.

Silhouetten ©Sonia Rykiel lente/zomer 2020 collectie door Julie de Libran.

Esmerij van Loon, hoofdredacteur

“Het meest opvallende nieuwsmoment van 2019 was voor mij de opheffing van het merk Sonia Rykiel, afgelopen juli . 2019 was het jaar van het feminisme en Sonia Rykiel was echt een feministische ontwerper.” De Franse Rykiel werd in de jaren zeventig bekend met ontwerpen die het vrouwenlichaam bevrijdden: zo maakte ze gebruik van soepele breisels en moedigde ze vrouwen aan vooral veel broeken en weinig bh’s te dragen. Na haar overlijden in 2016 werd het iconische merk voortgezet, maar in het voorjaar kwam het in zwaar weer terecht en ging het uiteindelijk failliet. Van Loon: “Sonia Rykiel had dit jaar juist echt in de schijnwerpers kunnen staan.”

Voor Van Loon was het nieuws nog om een andere reden bijzonder. “In juli was heel Frankrijk natuurlijk op vakantie, dus er werd toen heel weinig aandacht aan besteed aan de opheffing van Sonia Rykiel. Onze Franse correspondent Céline Vautard was die week in Parijs en zag met eigen ogen hoe Rykiel-werknemers stonden te huilen buiten de gesloten winkels. De liquidatie heeft een grote impact gehad en de wereld heeft daar nauwelijks iets van meegekregen.”

Foto: Karl Lagerfeld backstage tijdens zijn eerste Chanel Show. Credit: PIERRE GUILLAUD / AFP

Caitlyn Terra, redacteur Benelux

Caitlyn Terra’s meest opmerkelijke nieuwsverhaal speelde zich deels achter de schermen af. “De winnaar is, met stip, het verhaal van Lex Hes. Ik wilde hem al tijden spreken over zijn mode-imperium Victory & Dreams Holding, het Nederlandse moederbedrijf van onder meer Men at Work. Dat bedrijf nam in 2018 plotseling tweehonderd Duitse kledingwinkels over. Toen dacht ik: wie zit hier eigenlijk achter?”

“Ik kon de eigenaar minstens een jaar lang niet te pakken krijgen. Afgelopen maart kreeg Hes eindelijk te spreken. Door toeval was ik de eerste Nederlandse journalist die hem kon interviewen over Victory & Dreams. Tijdens het gesprek was hij heel positief over het bedrijf, ondanks geruchten over faillissementsaanvragen. Enkele maanden na het interview ging het toch failliet.”

“Een voor de hand liggende highlight van 2019 is het overlijden van Karl Lagerfeld . Toen ik dat hoorde was ik echt even in shock, ik wist vijf minuten lang gewoon niet wat ik moest doen. Toen dacht ik: wacht eens, ik moet nu geloof ik heel snel gaan tikken,” lacht Terra. “Hij was natuurlijk wel op leeftijd, maar zijn overlijden kwam toch als een verrassing. Hij leek altijd onsterfelijk, een soort robot. Dat bleek opeens niet zo te zijn.” De redactie was gelukkig wel goed voorbereid op de gebeurtenis. “Ik werkte al sinds ik bij FashionUnited begon, drie jaar eerder, aan een overzicht van Lagerfelds leven en carrière ,” aldus Terra. “Dat konden we meteen publiceren.”

Foto: Missguided website

Don-Alvin Adegeest, redacteur FashionUnited.uk

Ook op Don-Alvin Adegeest maakte het overlijden van Karl Lagerfeld indruk. “Het voelde heel plotseling omdat zijn ziekte niet was aangekondigd. Zijn overlijden voelde daarnaast echt als het einde van een tijdperk.”

Maar ook de Brexit hield Adegeest het afgelopen jaar vanzelfsprekend bezig. “Er is al verschrikkelijk veel over geschreven, maar voor kleine en middelgrote modebedrijven is er nog steeds veel onduidelijk over de gevolgen.”

“Het toppunt was wat mij betreft de bikini die afgelopen zomer voor de prijs van een pond (omgerekend 1,17 euro) te koop was bij Missguided .” De zwarte bikini veroorzaakte een lawine aan kritische reacties. Adegeest: “De actie liet glashelder zien wat er allemaal mis is met fast fashion retailers en hoe doof ze zijn voor consumentensentiment.” Hetzelfde geldt volgens Adegeest voor greenwashing, dat in 2019 een waar buzzword werd. “Grote merken hadden het dit jaar continu over ethisch verantwoorde en duurzame mode, maar in de praktijk is daar nog weinig van te zien.”

Foto: kaart kledingfabrieken Credit: MappedinBangladesh.org

Simone Preuss, redacteur FashionUnited.uk en FashionUnited.de

Simone Preuss, gevestigd in Mumbai en gespecialiseerd in duurzame kledingproductie, heeft vooral positieve nieuwsberichten op haar lijstje staan. Een ontwikkeling die grote impact heeft gehad op de mode-industrie, meent Preuss, is de eerste kaart van kledingfabrieken , gelanceerd in februari 2019. “Dat was wat mij betreft echt een doorbraak. Toen kledingfabriek Rana Plaza instortte, in 2013, namen zo weinig merken verantwoordelijkheid dat iedereen dacht dat verandering nog tientallen jaren zou duren. Maar kijk eens aan, nog niet eens zes jaar later is er een kaart met alle fabrieken in Bangladesh, aangevuld met een overzicht van de kledingstukken die ze produceren en de inkopers met wie ze werken.”

Preuss heeft meer goed nieuws. “Er is dit jaar een Duitse startup opgestaan die de productieketen van mode veel transparanter wil maken, zodat consumenten precies kunnen zien waar ieder deel van een kledingstuk vandaan komt. Wederom: vijf jaar geleden hadden we dit niet voor mogelijk gehouden, maar ze doen het nu erg goed.”

“Tot slot: ik ben in juni gestart met een serie maandoverzichten van duurzame inspanningen in de mode. Dat was niet alleen een hoogtepunt omdat het leuk en informatief was, maar ook vanwege de zichtbaarheid: Vogue Business nam het artikel van oktober op in hun nieuwsbrief, het ging de hele wereld over.”

Foto: Jewel Samad / AFP

Julia Garel, desk editor FashionUnited.fr

Voor Julia Garel was het meest opmerkelijke nieuws van 2019 “zonder twijfel de annulering van de jaarlijkse Victoria’s Secret show.” Begin dit jaar werd gemeld dat de spectaculaire lingerieshow niet meer op televisie uitgezonden zou worden. Eind november meldde het moederbedrijf van Victoria’s Secret, L Brands Inc, dat de show in zijn geheel van de baan was. Het merk had te maken met dalende omzetcijfers, maar ook met kritiek. Garel: “De annulering van de show zegt veel over inclusiviteit en de nieuwe ‘politiek correcte’ maatschappelijke regels. Het is interessant om te zien hoe merken hun communicatie daaraan aanpassen.” Volgens Victoria’s Secret zal er “op een andere manier gecommuniceerd worden met klanten”.

Garel: “De toekomst van de Victoria’s Secret-saga blijft interessant om te volgen. Hoe zullen ze hun nieuwe collecties presenteren? Wat voor veranderingen zijn er nog meer op komst?”

Homepage foto herdenking ‘Karl For Ever’: Christophe Archambault / AFP