Deze mensen ontvielen de modeindustrie in 2019

In december blikt FashionUnited traditiegetrouw terug en vooruit. Deze mensen ontvielen de modewereld dit jaar:

De iconische modeontwerper Karl Lagerfeld overlijdt op 85-jarige leeftijd , zo meldt Chanel in statement op dinsdag 19 februari. Lagerfeld staat op dat moment aan het hoofd van Fendi, Chanel en zijn eigen, gelijknamige label.

Foto:Karl Lagerfeld backstage tijdens zijn eerste Chanel Show. Credit: PIERRE GUILLAUD / AFP

In mei 2019 wordt bekend dat BCBG-oprichter Max Azria (70) is overleden . Max Azria richtte in 1991 het merk BCBG op, wat staat voor Bon Chic, Bon Genre. Het merk werd bekend dankzij het brede aanbod en de populaire jurken. Azria bouwde verder op het succes van BCBG en lanceerde ook onder andere ook BCBGeneration, Max Azria Atelier en Hervé Leger by Max Azria.

Gloria Vanderbilt, modeontwerper, topmodel en actrice, overlijdt op 95-jarige leeftijd in juni . De oprichter en voormalig directeur van fast fashion keten Primark, Arthur Ryan , overlijdt in juli.

In augustus 2019 overlijdt Alla Verber , vice president van de Mercury Group (een concern dat meer dan honderd premium en luxeboetieks in Rusland overziet) en mode directeur van Tsum en DLT Department Stores. TSUM, eigendom van de Mercury Group, is het grootste department store van Oost-Europa, met 70.000 vierkante meter en meer dan 1500, veelal prestigieuze merken. Het succes van TSUM is voor een groot stuk te danken aan Verber. Verber, die de machtigste vrouw in de Russische mode werd genoemd, introduceerde tijdens haar 40-jarige carrière merken als Chanel, Prada en Gucci in Rusland. Sinds 2005 voert TSUM een strategische prijzenpolitiek: luxeproducten kosten er nu evenveel als in Parijs of Milaan, en zijn in sommige gevallen zelfs goedkoper.

Diezelfde maand wordt ook bekend dat modeontwerper Isabel Toledo , die onder de inauguratie-jurk van Michelle Obama ontwierp, is overleden.

In september overlijdt de iconische fotograaf Peter Lindbergh . Lindbergh staat bekend om zijn zwart-wit foto’s van modellen en beroemdheden. Zijn bekendste foto is de foto van Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington en Tatjana Patitz, op dat moment nog jonge modellen, voor het januarinummer van Vogue UK in 1990. Zijn stijl is zonder al teveel opsmuk en de fotograaf hield ervan mensen te fotograferen zonder al te veel make-up of accessoires omdat je dan echt de ziel van iemand vast kon leggen. Hij werkte onder andere voor Bogue, The New Yorker, Rolling Stone, Vanity Fair, Harper's Bazaar, Interview Magazine en de Wall Street Journal.

Diezelfde maand wordt ook bekend Andrés Sardá, de oprichter van het gelijknamige merk, op 90-jarige leeftijd is overleden . Het merk Andrés Sardá is in handen van de Belgische Van de Velde groep.

Kees Bontje van familiebedrijf Tally-Ho overlijdt op 72-jarige leeftijd in oktober 2019 , zo blijkt uit een overlijdensbericht in de krant. Samen met moeder Gré zette Kees in 1966 een boetiek op in Bergen. “Wij zetten Tally-Ho voort met zijn ideeën in gedachten en zullen nog vaak aan hem denken,” aldus het bericht. Tally-Ho heeft in totaal zes winkels. Het familiebedrijf heeft zich gevestigd in Alkmaar, Bergen, Amsterdam, Egmond aan Zee, Hoorn en Heiloo. Daarnaast heeft het ook een eigen webshop.

In november overlijdt de Nederlandse ontwerper Josephus Thimister . Hij werkte bij het modehuis Patou samen met de oprichter Jean Patou en Karl Lagerfeld. Thimister werkte tussen 1991 en 1997 voor Balenciaga en in 2005 werd hij ontwerper bij Charles Jourdan. De ontwerper had tevens zijn eigen modehuis. Die sloot hij in 2010 wegens een gebrek aan investeringen.

Later in de maand overlijdt ook modefotograaf Terry O’Neill is op 81-jarige leeftijd . O’Neill kreeg tijdens zijn carrière onder andere The Rolling Stones, Faye Dunaway, koningin Elizabeth, David Bowie en Amy Winehouse voor zijn camera. In oktober ontving hij nog de Commander of Most Excellent Order of the British Empire voor zijn bijdrage aan de fotografie.

Foto: Emanuel Ungaro. Credit: Gerard Julien / AFP

In december overlijdt de Britse schoenenontwerper van de sterren Terry de Havilland op 81-jarige leeftijd en de Franse modeontwerper Emanuel Ungaro op 86-jarige leeftijd . Ungaro stond bekend om zijn soms onsamenhangende prints en verschillende materialen over elkaar heen. Hij mixte bloemen en stippen, strepen en vierkanten vaak met felle kleuren en bracht hiermee veel teweeg op de haute couture catwalk.

De tekst van dit artikel komt uit eerder gepubliceerde artikelen van Caitlyn Terra en een artikel van Jesse Brouns voor FashionUnited. Selectie en bewerking: Esmée Blaazer.