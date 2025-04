Lyst Index Q1 2025: Loewe aan de top, opvallende verschuivingen en nieuwkomers

De Lyst Index, een kwartaaloverzicht van de populairste modemerken en -producten wereldwijd, biedt opnieuw inzicht in wat er speelt in de industrie. De ranglijst wordt samengesteld op basis van zoekgedrag van 160 miljoen shoppers per jaar, zowel op als buiten het Lyst-platform, én door verkoopdata en wereldwijde socialmedia-activiteit. Q1 2025 stond in het teken van creatieve wisselingen bij topmerken, opvallende nieuwkomers en het vertrek van een invloedrijke ontwerper die direct impact had op de lijst.

Wisselingen in de creatieve top bij acht luxemerken

Acht grote modehuizen kondigden het afgelopen kwartaal een nieuwe creatief directeur aan — vier daarvan staan in de top van de Lyst Index. Het begon in januari met de benoeming van Matthieu Blazy bij Chanel. Kort daarna stapte Sabato De Sarno op bij Gucci, na twee jaar. Hij wordt opgevolgd door Demna, al is nog niet bekend wie diens rol bij Balenciaga overneemt.

Ontwerpster Louise Trotter werd aangesteld bij Bottega Veneta. Glenn Martens (Maison Margiela), Michael Rider (Celine) en Simone Bellotti (Jil Sander) kregen eveneens een nieuwe leidinggevende rol.

Loewe, dit kwartaal het populairste merk in de Lyst Index, kondigde het vertrek van Jonathan Anderson aan. Anderson stond ruim elf jaar aan het roer van het Spaanse modehuis. Hij wordt opgevolgd door het ontwerpersduo Jack McCollough en Lazaro Hernandez, oprichters van Proenza Schouler. Anderson zelf verhuist naar Dior Men.

Vertrek Jonathan Anderson geeft Loewe een boost

Na de aankondiging van Andersons vertrek stegen de zoekopdrachten naar Loewe met 38 procent. Dankzij dat momentum nam Loewe de eerste plek in de Lyst Index over van Miu Miu. Volgens Lyst is de interesse in Andersons laatste collectie opvallend groot. Het is een bekend fenomeen in de mode: wanneer een geliefde creatief directeur vertrekt, stijgt vaak de vraag naar zijn of haar werk.

Een voorbeeld daarvan is Phoebe Philo, die in 2018 Céline verliet. Na haar vertrek steeg de interesse in “Old Céline”-stukken. Haar collecties uit die periode worden nog altijd gezocht en goed verkocht via platforms als The RealReal en Vestiaire Collective.

Cos breekt door, Skims zakt

Chloé staat voor het eerst in de top 10 van de lijst. Een andere opvallende binnenkomer in de top 10 is Cos — het eerste high street-merk ooit dat deze plek weet te bemachtigen.

Skims, het ondergoedmerk van Kim Kardashian, daalt juist vier plekken en staat dit kwartaal op plek 15, ondanks de aankondiging van een samenwerking met Nike.

Sportmerk On maakt entree

Een opvallende nieuwkomer is het Zwitserse sportkledingmerk On, dat voor het eerst de lijst haalt en op nummer 18 binnenkomt. Ooit begonnen als sneakermerk, positioneert On zich nu steeds sterker als innovatief lifestylelabel. In het afgelopen jaar werkte het samen met Loewe en Post Archive Faction — samenwerkingen die volgens Lyst goed werden ontvangen door zowel de markt als consumenten. Zoekopdrachten naar On stegen dit kwartaal met 50 procent.

Financieel doet On het ook goed. Volgens cijfers van moederbedrijf On Holding AG werd in boekjaar 2024 een uitzonderlijk resultaat behaald. De verwachtingen voor 2025 zijn eveneens positief.

Een winkel van On in Portland. Credits: On Holding AG

De Lyst Index Q1 2025 1. Loewe

2. Miu Miu

3. Saint Laurent

4. Coach

5. Prada

6. Cos

7. Bottega Veneta

8. The Row

9. Chloé

10. Alaïa

11. Moncler

12. Ralph Lauren

13. Versace

14. Balenciaga

15. Skims

16. Jacquemus

17. Gucci

18. On

19. Totême

20. Valentino

Drie snel stijgende merken

Lyst geeft de drie snelst stijgende merken weer. De populariteit van de mode van Duran Lantink stijgt dit kwartaal snel: het gelijknamige modehuis won 69 procent aan populariteit. De Nederlandse ontwerper staat bekend om zijn sculpturale ontwerpen gemaakt van deadstock en werd recent benoemd tot creatief directeur van Jean Paul Gaultier.

Dries Van Noten stijgt met 11 procent. De eerste herfst/wintershow van Julien Klausner, de nieuwe creatief directeur, werd goed ontvangen en luidt een nieuwe fase in voor het Belgische modehuis.

Levi’s stijgt 35 procent, mede door een voortgezette samenwerking met Beyoncé. Volgens Lyst heeft de samenwerking het rijke archief van het denimmerk nieuw leven ingeblazen.