Meer diversiteit en inclusiviteit: Een verandering die door de consument wordt geëist

De mode-industrie kan er niet meer omheen - de roep voor diversiteit en inclusiviteit is luider dan ooit. “Normaal worden bewegingen in de mode van bovenaf, door ontwerpers en CEO’s, opgelegd. De beweging van diversiteit en inclusiviteit komt van onderaf, van de consumenten,” zo klinkt het tijdens een talk van analyse- en trendbureau Peclers Paris tijdens modebeurs CIFF. Deze vraag naar meer inclusiviteit en diversiteit heeft op diverse manieren zijn impact op de mode en niet alleen onder ontwerpers maar ook bij retailers. Op de talk kwamen dan ook genoeg geïnteresseerden af.

Het onderwerp van diversiteit en inclusiviteit is zo groot en veelomvattend dat het mogelijk is alle bewegingen in een dertig minuten durende talk te stoppen. De talk van Peclers Paris concentreerde zich dan ook op de beweging met betrekking tot het lichaam en welk effect dit heeft. Daarbij komt ook de disclaimer die bij bijna elke trendforecast wordt gegeven: Kijk welke van de trends bij de waarden van het bedrijf passen. Iedereen kan op zijn eigen manier aan de slag met de trends die worden gepresenteerd. Ook als het aankomt op diversiteit en inclusiviteit.

Dat gezegd hebbende: Peclers Paris zoomt tijdens de presentatie in op twee focusgebieden: gender en maten. Deze hebben namelijk allebei een link met diversiteit en inclusiviteit als het gaat om het menselijk lichaam en de kleding die gedragen wordt.

Roep om inclusiviteit en diversiteit klinkt steeds luider vanuit de consument

Allereerst benoemt Peclers Paris de beweging in de mode waar in menswear de traditioneel gezien vrouwelijke codes meer en meer worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan zachte vormen, beweeglijke stoffen en doorschijnende materialen. Mannenmode toont een zachtere kant. In womenswear worden juist klassieke ‘mannelijke codes’ van tailoring en sterke schouders geïmplementeerd. Denk bijvoorbeeld aan de trend waar het pak al seizoenen lang in allerlei vormen en kleuren in damesmode voor komt. De term ‘het mannenpak’ is dan ook veranderd naar gewoon ‘het pak’. Eigenlijk is er dus steeds minder sprake van ‘traditionele mannelijke of vrouwelijke codes’ - mode wordt steeds meer fluide, wat ook past bij hoe de maatschappij verandert.

Mannenmode toont meer beweeglijke stoffen, soms ook in doorschijnende stoffen. Beeld: Zegna SS23 via Launchmetrics Spotlight.

Zo blijkt uit een onderzoek van platform Vice (The Vice Guide to 2030), dat aangehaald wordt door Peclers, onder de Gen Z generatie dat 4 op de 10 ondervraagden zich neutraal voelt op het spectrum van mannelijk en vrouwelijk. Dezelfde hoeveelheid van de ondervraagden geeft aan dat ze verwachten dat de komende tien jaar etniciteit en gender minder belangrijk worden wanneer het aankomt op identiteit. De diverse labels die er zijn wordt 7 op de 10 ook als beperkend ervaren. De vrijheid om een fluide identiteit te hebben is dan ook een behoefte die naar voren komt.

Sterke schouders en pakken in de damesmode. Beeld: Givenchy SS23, via Launchmetrics Spotlight.

Diversiteit en inclusiviteit is echter veel meer dan alleen gender - het is ook mode voor alle maten. De fluïditeit van genders is hier wel aangrenzend aan, zo onderstreept ook Peclers. Wanneer mode niet meer sterk gebaseerd is op gender, is het sowieso zaak dat de pasvorm van items onder de loep genomen wordt aangezien elk lichaam anders is. Wie denkt: ‘Maar elk lichaam is toch sowieso anders?’ heeft een punt, maar uit de presentatie blijkt dat flinke groepen van de maatschappij maar weinig opties heeft als het aankomt op mode en kleding. Peclers haalt een onderzoek naar voren van een Frans instituut (Institut Français de la Mode, du Textile et de l'Habillement) om te laten zien dat de relatief kleine groep Fransen die in een maat 32 hebben, toegang hebben tot 14 procent van het totale aanbod in kleding op de Franse markt. De mensen met een maat 42, die ruim 9 procent van de Franse bevolking opmaken, hebben maar toegang tot 0,7 procent van het totale aanbod. Een mismatch, alhoewel dat als een understatement klinkt.

Modemerk Ganni wordt door Peclers Paris geroemd om de diversiteit in maten in de collectie. Zo gaat het merk tot en met 4XL en maat 52. Ganni FW23 via Launchmetrics Spotlight

Wie meer maat-inclusief wil zijn, maar nog niet weet waar te starten, kan in de talk rekenen op enkele tips van Peclers. Zo is knitwear (voor onder andere tops en jurken) vriendelijker voor meerdere maten omdat het zich naar het lichaam vormt en meer meegeeft. Ook wijst Peclers op de kindermode en welke technieken daar gebruikt worden. De kindermode? Ja, zeker. Peclers geeft namelijk aan dat in de kindermode al diverse innovaties zijn als het komt op maten, aangezien merken in het segment inspelen op de snelgroeiende kinderen die van maten wisselen. Deze aanpasbaarheid is een tip die op veel kledingstukken toepasbaar is.

Het is het herhalen waard: Het onderwerp van diversiteit en inclusiviteit is te groot om in een korte talk op een modebeurs in zijn totaliteit aan te pakken. Echter is het wel positief dat traditionele beurzen het onderwerp en de beweging nu ook meer omarmen. Nu zijn de merken, ontwerpers en retailers aan zet.