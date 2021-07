Opfrisser: 6 nieuwsgebeurtenissen van afgelopen halfjaar die niks met Covid-19 te maken hadden

Waar de pandemie het afgelopen halfjaar nog steeds de boventoon voerde op de nieuwsplatformen, gebeurde er ook genoeg in de modewereld dat niet Covid-19-gerelateerd was. FashionUnited zet ontwikkelingen en gebeurtenissen op een rij die niets - of nouja, bijna niets - met de coronacrisis te maken hadden.

De Chinese boycot van onder andere H&M, Nike, Inditex

Hoewel diverse modemerken al eerder besloten hadden geen katoen meer te gebruiken uit de Chinese provincie Xinjiang, leidde dit pas in maart dit jaar tot een boycot vanuit China. Op Chinese social media werden mensen opgeroepen merken zoals H&M en Nike te boycotten, trokken Chinese ambassadeurs van de merken zich opeens terug en werden er zelfs openlijk producten verbrand.

De reden om geen katoen meer te gebruiken uit de Xinjiang-regio zijn de beschuldigingen dat China Oeigoeren onderdrukt in het gebied. De bevolkingsgroep zou in kampen opgesloten worden en daar onder andere gedwongen worden arbeid te verrichten. Xinjiang is een belangrijk katoengebied.

Overnames in het Britse retaillandschap: Debenhams, Topshop, Miss Selfridge en HIIT

Het Britse retaillandschap zag er het afgelopen halfjaar meer uit als een slagveld. De een na de andere keten vroeg uitstel van betaling aan, maar ook meerdere grote merken werden gered. Zo werd Debenhams overgenomen door Boohoo Group Plc en gingen Arcadia-merken Topshop, Topman, Miss Selfridge en HIIT over naar Asos Plc.

De Lil’ Nas X Satan Shoe

Woorden waarvan we nooit dachten ze naast elkaar te gebruiken: de satan shoe. Begin dit jaar brengt rapper Lil Nas X de Satan Shoe uit. Een schoen die in het ontwerp een pentagram-symbool, een omgekeerd kruis en een verwijzing naar een passage in de Bijbel zou hebben. Daarnaast zou de schoen menselijk bloed in de zool hebben.

Al met al zorgde de schoen meteen voor een rel, niet alleen vanwege de verwijzingen naar de Bijbel en Satan, maar ook omdat de basis voor de schoen de klassieke Nike Air Max 97 zou zijn. Nike deed meteen afstand van de Satan Shoe en sleepte niet veel later productie studio MSCHF voor de rechter vanwege inbreuk op het handelsmerk. De verkoop van de schoen werd stilgelegd en in april treft Nike een schikking met de productiestudio.

Het Eurovisie Songfestival

In Europa was het bijna niet te missen: het Eurovisie Songfestival. Of het nu de outfits waren van de Nederlandse presentatoren, gemaakt door Claes Iversen, David Laport, Maison the Faux, Edwin Oudshoorn of Studio Elzinga - of de looks van de acts uit diverse landen. Zoals altijd was de zilveren glitter jurk erg populair, maar droeg de Franse inzending een outfit van Dior, ging Ijsland voor oversized sweaters met een animatie van elk van de bandleden, stak winnaar Italië zich helemaal in het leer en eerde de zangeres van Israël haar Ethiopische roots. Het songfestival was ook dit jaar een plezier voor het oog.

Israël verbiedt verkoop bont in de mode industrie

Israël is het eerste land dat een verbod oplegt voor de verkoop van bont binnen de mode-industrie van het eigen land. De handel, import en export van bont van dieren wordt verboden. Bont voor onderzoeken, studies of bepaalde religieuze tradities is uitgezonderd. Het verbod wordt eind 2021 van kracht.

Due diligence wet

Bedrijven worden verantwoordelijk voor hun gehele toeleveringsketen. Tenminste, als de wetgeving betreft due diligence wordt doorgevoerd. In maart stemde het Europees Parlement voor verplichte due diligence door bedrijven. De wetgeving heeft betrekking op mensenrechten, milieu en goed bestuur en moet niet alleen gaan gelden voor Europese bedrijven, maar ook bedrijven buiten de EU die willen handelen op de Europese markt. De wetgeving verplicht bedrijven om hun toeleveringsketen te onderzoeken, problemen te identificeren en aan te pakken.