Positieve modeflitsen: Retraced introduceert Due Diligence Gids en HKRITA opent hub voor duurzame projecten

Positief modenieuws verdient extra aandacht. Daarom licht FashionUnited iedere twee weken een aantal noemenswaardige berichten uit. Vandaag verdienen Retraced, Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel en H&M Foundation, en Mizuno een podium.

Retraced introduceert Due Diligence Gids

Retraced, het compliance platform voor de toeleveringsketen van mode en textiel, heeft een nieuwe Due Diligence Guide gepubliceerd. De gids moet de wettelijke kaders ontrafelen om bedrijven te helpen risico’s te verminderen en hun sociale en milieu-impact te vergroten, zo staat in het persbericht.

De Due Diligence Guide geeft een uitgebreid overzicht van ESG-regelgeving (milieu, maatschappij en goed bestuur), specifiek met betrekking tot belangrijke wetgevingen zoals CSRD, ESPR en DPP. Daarnaast worden voorbereidingsstrategieën op de wetgeving gedeeld, waaronder technieken voor het in kaart brengen en traceren van leveranciers. Het bedrijf legt ook het verschil uit tussen traceerbaarheid, transparantie, levenscyclusanalyse en authenticatie - allemaal belangrijke sleutelwoorden die onderling afhankelijk zijn, maar niet synoniem.

Retraced wil ook bedrijven duidelijk maken dat transparantie kan lonen, de reputatie en duurzaamheid van hun merk kan verbeteren en welke positieve impact hun bedrijf kan hebben. “Ons doel is om modemerken een gezamenlijke oplossing te bieden die hen in staat stelt om hun productieketens te controleren en de veranderingen door te voeren die nodig zijn om de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en sociale impact in onze wereld aan te gaan”, deelt Philipp Mayer, Chief Product Officer van Retraced. De Due Diligence Guide kan gratis worden gedownload via de Retraced-website.

HKRITA en H&M Foundation openen hub voor duurzame projecten

Het Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel (HKRITA) en H&M Foundation openden begin deze maand het ‘Open Lab’, een hub voor duurzame projecten, zo werd bekendgemaakt in een persbericht. De hub is gevestigd in het Advanced Manufacturing Centre in Tseung Kwan O InnoPark (Hong Kong).

Het ‘Open Lab’ telt 20.000 vierkante meter en biedt ruimte voor onderzoek en ontwikkeling, maar ook voor het stimuleren van dialogen en het delen van kennis. De hub heeft de missie om ‘de kloof tussen laboratorium innovaties en industriële toepassingen te dichten’. Het project wordt gefinancierd door Hong Kong’s ITF-financieringsprogramma en zal schaalbare oplossingen ontwikkelen waar lokale bedrijven, regionale leveranciers en wereldwijde merken iets mee kunnen bij het aanpakken van de uitdagingen op het gebied van klimaatverandering.

De hub bestaat uit twee onderdelen: De ‘Pilot Plant’ en een technologische database. Eerstgenoemde is een end-to-end upcyclinglijn die is ontworpen voor demonstraties en technologische tests op industriële schaal, waaronder een intelligent AI-kledingsorteersysteem voor recycling en de Green Machine 2.0, die polyestervezels scheidt van met PET-materiaal gemengd textiel, zo staat in het persbericht. De technologische database omvat ruim tachtig duurzame projecten van HKRITA. De resultaten uit het laboratorium worden hier omgezet in bruikbare toepassingen op industriële schaal. De oplossingen worden tegen een kostprijs in licentie gegeven, zodat deze op grote schaal kunnen worden toegepast.

Mizuno eert 25-jarige samenwerking met TCS Amsterdam Marathon met speciale hardloopschoen

Sportmodemerk Mizuno ontwierp een hardloopschoen die 25-jarige samenwerking met TCS Amsterdam Marathon eert, deelt Mizuno in een persbericht. De limited edition-hardloopschoen is voorzien van een vurig kleurenpalet, bestaande uit rood, zwart en zilver, en bevat Amsterdamse graphics.

Het ontwerp van de schoen is geïnspireerd op het Olympisch Stadion van Amsterdam, de drie andreaskruisen en cijfergrafrieken refereren naar de samenwerking en de loopafstanden.

De schoen is in beperkte oplage verkrijgbaar bij speciale hardloopwinkels en -webshops. Consumenten betalen een prijs van 170 euro.