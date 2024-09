Peter Wertmann wint Lichting 2024 met afstudeercollectie ‘Lost product of society’

Peter Wertmann is de winnaar van Lichting 2024. Dat werd vanavond bekendgemaakt na de jaarlijkse Lichting-show in een intieme ruimte bij De Hallen Studio’s in Amsterdam. Tijdens de show lieten tien kersverse modeontwerpers hun creaties zien, onder wie zeven geselecteerde alumni van Nederlandse modeacademies en drie alumni die meededen via een open call.

Wertmann studeerde af aan de Koninklijke academie voor Beelden Kunst in Den Haag. Zijn collectie ‘Lost product of society’ neemt het publiek meeneemt de kou in. De collectie weerspiegelt de essentie van Arctische en Antarctische exploratie, versmolten met de vrijheid van het opgroeien in de Zwitserse Alpen en de structuur van militaire ervaring. Te zien zijn kledingstukken met ijs- en rotsachtige vormen. Het gedisciplineerde, beperkte leven wordt in beeld gebracht middels touwen om de modellen heen.

De jury maakte na de show direct de winnaar bekend. Wertmann gaat naar huis met de Lichting Award ter waarde van 10.000 euro.

De Nederlandse jury bestaat dit jaar uit Ahmad Larnes, Anke de Jong, Ronald van der Kemp en Tess van Zalinge. De internationale jury bestaat uit Meike van Lelyveld, Marlo Saalmink, Gert Jonkers en Faye Mitchell.

Lichting werkt sinds 2022 met een open call. Afstudeerders die niet werden geselecteerd door een academie, kunnen zich via deze weg aanmelden. Drie daarvan worden geselecteerd en tonen samen met zeven door de academies geselecteerde ontwerpers hun werk aan de jury. In totaal worden 25 afgestudeerden geselecteerd door Lichting, waarvan tien de finale halen.

Lichting is een initiatief van Amsterdam Fashion Week en HTNK International en wordt ondersteund door onder andere Meester Koetsier Foundation. Tijdens Lichting tonen tien talentvolle afgestudeerden van Nederlandse modeacademies hun werk. Het doel van Lichting is veelbelovende ontwerpers een springplank te bieden richting een levensvatbare carrière.