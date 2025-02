Van collecties tot podcasts: 2024 terugblik met A fish named Fred

In 2024 heeft A Fish Named Fred laten zien dat het merk niet bang is om grenzen te verleggen en vernieuwende ideeën te omarmen. 2024 stond in het teken van innovatie en creativiteit, met een vernieuwd seizoensaanbod, strategische winkelopeningen, opvallende activaties en inspirerende podcasts. In dit artikel bieden we een overzicht van de meest opvallende initiatieven van A Fish Named Fred, zoals te zien op FashionUnited.

Collecties

A Fish Named Fred maakte in 2024 een gedurfde statement door haar seizoensaanbod opnieuw uit te vinden. In de herfst/wintercollectie, Fred Into the Wild, omarmde het merk ongetemde natuurlijke elementen - gedurfde prints, ruige texturen en een avontuurlijke geest. Later bracht de lancering van de Sahara Sunset SS25-collectie levendige, op het Midden-Oosten geïnspireerde tinten en innovatieve materialen naar voren, terwijl een begeleidende verkoopstrategie sterke retailpartnerschappen en creatieve merchandising versterkte.

A fish named Fred SS25 Credits: A fish named Fred

Winkelopeningen

A Fish Named Fred breidde haar wereldwijde retailvoetafdruk uit met de opening van verschillende flagshipstores in 2024. Het merk vierde de lancering van haar 8e winkel in het Brent Cross Shopping Centre in Londen - waarmee de kenmerkende eigenzinnige stijl werd geïntegreerd in een van de meest iconische winkelbestemmingen van de stad. Daarnaast boden nieuwe winkelopeningen in Roermond en Groningen meeslepende, merkgerichte ervaringen die de dynamische en kleurrijke esthetiek weerspiegelen.

Credits: A fish named Fred

Activiteiten

Naast productlanceringen en retailexpansies stimuleerde A Fish Named Fred de betrokkenheid met creatieve activiteiten. Het FredPark 2024-evenement bleek een belangrijk hoogtepunt, met live optredens, verrassingsacts en een veiling ter ondersteuning van de Make-A-Wish Foundation. Daarnaast toonde een focus op het strategisch gebruik van accessoires binnen de groothandel aan hoe zorgvuldig samengestelde extra's de algehele merkidentiteit kunnen versterken en een meer samenhangende retailervaring kunnen bieden.

FredPark 2024 Credits: A fish named Fred

Podcasts

Op digitaal gebied bleef de FredTalk-serie de aandacht van het publiek trekken met boeiende podcastafleveringen. Een opmerkelijke aflevering bevatte een gesprek met journalist Erik Dijkstra, die inzichten bood in creatieve processen en trends in de branche. Een andere aflevering met Cor de Graag onderstreepte verder de unieke mix van modecommentaar en lifestyle-storytelling van het merk, waarmee de nieuwe A fish named Fred wijn geproefd werd.

Cor de Graag Credits: A fish named Fred