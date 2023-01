Salon International de la Lingerie: De sector is dynamischer dan ooit

Parijs - De Salon International de la Lingerie werd afgelopen weekend goed bezocht. Het evenement, dat van 21 tot 23 januari werd gehouden en nu door WSN wordt beheerd, toonde de veerkracht van de sector in een context van inflatie en stijgende energiekosten. FashionUnited blikt terug op de hoogtepunten van het evenement dat dit keer in het teken stond van Autumn-Winter 2024.

Een nieuwe start

Voor hun eerste officiële bijeenkomst onder de paraplu van de WSN kregen Salon International de la Lingerie en Interfilière een nieuwe look. Bij binnenkomst werden de bezoekers door het hoofdpad geleid naar de zwaargewichten van de sector (Chantelle, Cosabella, Wacoal, enz.), vervolgens naar de Exposed area, het trendforum en een cateringruimte, voordat ze werden geleid naar de exposanten van Interfilière, de vakbeurs voor leveranciers in de lingeriesector. Een mandarijnkleurige scenografie bracht een verfrissende toets aan de fysieke eenheid van het evenement.

De organisatie van de ruimte is er dus in geslaagd de bekende spelers en de nieuwkomers samen te brengen in een sfeer die, ondanks de concurrentie, een gevoel van samenhang en algemene goodwill gaf. De professionals van de sector, die blij waren elkaar weer te zien na edities die beperkt waren door corona-beperkingen, leken gerevitaliseerd, wellicht gestimuleerd door de groeiende plaats van loungewear op de kledingmarkt en door de gunstige aandacht die de modewereld momenteel aan lingerie schenkt.

Salon International de la Lingerie, Parijs, januari 2023. Krediet: FashionUnited

"Lingerie is een kledingstuk op zich”

Sinds enkele seizoenen, van Dior tot Acne Studio, verschijnt de beha op de catwalks van prêt-à-porter collecties. De trend van het nieuwe sexy - herovering van regels omtrent sexiness door vrouwelijke empowerment - dwingt luxemerken om lichamen en onderkleding te onthullen. Volgens Renaud Cambuzat, creatief directeur van de Chantelle-groep, zal deze trend zich de komende seizoenen voortzetten.

"Lingerie is een kledingstuk op zich", zei Maud Friocourt, artistiek directeur van Simone Pérèle, tijdens een bijeenkomst getiteld "Lingerie-loungewear-activewear: Een markt die codes verandert". "Lingerie wordt niet langer gemaakt als ondergoed, maar als kleding," voegde ze eraan toe. Haar woorden echoën een recent persbericht van het ondergoedmerk Triumph, waarin staat: "Wij hebben lingerie gemaakt die als over/onder gedragen kan worden".

Nog maar enkele jaren geleden kon het tonen van bh-bandjes worden opgevat als een teken van slechte smaak, maar nu is het tegenovergestelde het geval. Bandjes zijn te zien, terwijl kanten bodysuits worden gedragen als topjes zonder iets aan. "Lingerie wordt een uitdrukking van persoonlijkheid, van stijl! Ik vind het buitengewoon," zegt Maud Friocourt in een interview met FashionUnited.

Mathieu Grodner, algemeen directeur van Simone Pérèle, bevestigt: "We moeten deze beurs meer laten inspireren door wat er in de mode gebeurt, want lingerie volgt natuurlijk de geschiedenis van de mode en wordt steeds meer geïnspireerd door modetrends, dus het is heel natuurlijk dat de beurs zelf deze boodschap uitdraagt".

Het is ook vermeldenswaard dat, parallel met bh's en slips, het segment homewear en loungewear terrein blijft winnen in de winkels. Mathieu Grodner wijst erop dat het binnen het merk nu zelden voorkomt dat een lingeriestuk niet wordt gelanceerd zonder het bijbehorende homewear-item. Er is zelfs een nieuwe term bijgekomen: Sloungewear, een combinatie van slaapkleding, actieve kleding en loungewear.

Simone Pérèle maakt zich op om in de tweede helft van 2023 haar 75-jarig bestaan te vieren en opent dit jaar een outletwinkel in een outlet bij Giverny (Frankrijk, red.) - momenteel heeft het bedrijf wereldwijd 58 eigen winkels, waarvan ongeveer 20 in Frankrijk.

Innovaties in de lingeriesector

Als industriële sector blijft lingerie actief op het gebied van innovatie. Men denke met name aan de menstruatieslips die enkele jaren geleden de sector kwamen opschudden en die nu hun opmars voortzetten via de badmode. Menstruatie badmode is "een product dat explodeerde in 2022", zegt Charlotte Thomas, marketing- en verkoopdirecteur van het merk Réjeanne, een pionier op de markt van menstruatie kleding en voor de tweede keer aanwezig op de show. Het in 2018 opgerichte bedrijf voor menstruatielingerie biedt naast zijn slips ook leggings en hardloopshorts aan en breidt zijn assortiment badmode uit met stukken die ontworpen zijn voor een lichte vloei.

Het merk innoveert ook op technologisch vlak en verhoogt de gradatie van het bloedverlies met de nieuwe Réjeanne Absolu-lijn, die een hoeveelheid van zes of zeven tampons kan absorberen. Tot slot biedt het nu ook menstruatieslips met een sluitsysteem waarmee je je kunt omkleden zonder je helemaal uit te kleden.

Een andere productinnovatie is shapewear. Vormgevende lingerie wordt gemoderniseerd door merken als Heist Studio. Het bedrijf, dat in 2015 werd gelanceerd en gespecialiseerd is in panty's, staat op het punt zijn eerste shapewear-lijn te lanceren. De stukken zijn ontworpen om te omhullen zonder samen te drukken en geven de drager de vrijheid om te zitten en te bewegen zonder enig ongemak.

Ecodesign: "We kunnen niet langer alleen werken”

Maar het punt van innovatie waarop de spelers hun inspanningen moeten voortzetten is dat van de milieuvriendelijke materialen. Op de beurs communiceerden weinig merken over hun initiatieven voor een duurzamere productie. Het gebruik van gerecycleerde vezels is toegenomen. Maar dit is nog maar het begin.

"Eco-design is in onze industrie de fundamentele kwestie", herinnert Grégory Darcy, directeur duurzame ontwikkeling van de Chantelle Groep, zich tijdens de bijeenkomst "Toekomstige trends in CSR: de uitdagingen van 2030 voor de lingerie industrie". "Wanneer we een beha bouwen, doen we dat met verschillende benodigdheden, verschillende materialen, plastic, metaal, synthetische, soms natuurlijke vezels. (...) Vandaag moeten we in een keten werken. We kunnen niet langer alleen werken, we moeten samenwerken om oplossingen te vinden, want zelfs als we ons voorstellen dat we kanalen hebben waarmee we producten aan het einde van hun levensduur kunnen terugwinnen, eindigt de lingerie vandaag in de verbranding.” Hij sprak ook over de doelstelling om de vezels terug te brengen en merkte terloops op dat, ondanks de Franse productie, een groot deel van de kleurstoffen die voor lingerievezels worden gebruikt uit Azië komen.

Communicatie over dit onderwerp is en wordt geleidelijk onderworpen aan meer regelgeving, zowel op nationaal als op Europees niveau. De Franse overheid bijvoorbeeld streeft momenteel naar transparantie in de consumenteninformatie en pakt het probleem van greenwashing aan. De Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire zal over enkele maanden een herziene gids over milieuclaims publiceren. Dit document zal nieuwe verbodsbepalingen bevatten voor beweringen op etiketten zoals "elk milieuvriendelijk product".

Tijdens de bijeenkomst moedigde Sterenn Lerède, projectleider duurzame ontwikkeling bij de Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire, de merken aan om de traceerbaarheid van hun producten te verbeteren. "Labels kunnen u helpen", zegt ze, alvorens ons eraan te herinneren dat de federatie er ook is om bedrijven te helpen bij het kiezen van particuliere oplossingen om producten te traceren en specificaties te definiëren die specifiek zijn voor elk bedrijf.

Lingerie, een voorbeeld van inclusiviteit

Omdat het kleding ontwerpt die het lichaam volledig omarmt, is de ondergoedsector een drijvende kracht geweest achter het body positivism - een beweging voor de aanvaarding en waardering van alle menselijke lichamen. En haar spelers zijn van plan het goede voorbeeld te blijven geven.

In de gangpaden van de show was het niet ongewoon om modellen in schaarse outfits tegen te komen, comfortabel naast bezoekers in winterkleding. Tussen de tribunes liep een jonge vrouw met XXL-curves rond in een eenvoudige string en een kanten beha, zonder dat iemand hier ook maar een wenkbrauw over optrok. Momenten later waren modellen die te zien waren in de door de beurs georganiseerde shows net als iedereen cellulitis. Terwijl modeweken de realiteit van lichaamsdiversiteit niet weerspiegelen, is hier de verscheidenheid aan lichaamstypes duidelijk. Er is nog werk aan de winkel, maar over het geheel genomen is het duidelijk dat lingerie voorloopt op de mode wat lichaamsrepresentatie betreft.

Maandag benadrukten trendvoorspeller en ontwerper Dinah Sultan en strategisch adviseur Estelle Mysliwiak het belang van lichaamsrepresentatie tijdens een conferentie onder de titel "Winter 23-24 Trends by Peclers Paris". De deskundigen noemden verschillende merken die voorop lopen. Onder hen: Les Girls les boys, Knix, Boys smells, Cantiq en Lou Manesse. Er zit niets anders op dan hun voorbeeld te volgen.

Beeld: FashionUnited

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.