Aantal faillissementen piekt in november: deze modebedrijven gingen failliet

Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, steeg in november naar het hoogste niveau in ruim twee jaar, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook in de modebranche waren er in november meer faillissementen dan in oktober.

Het aantal faillissementen bleef wel laag vergeleken met de periode voor de coronacrisis. Er zijn 256 bedrijven en instellingen failliet verklaard die niet gecorrigeerd zijn voor zittingsdagen, blijkt uit cijfers van het CBS. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootst aantal faillissementen. In november waren dat er 57 tegenover 32 in oktober.

Deze modebedrijven gingen failliet in november:

Etq Holding B.V., Etq Amsterdam B.V. en Etq Retail B.V.

De rechtbank van Amsterdam verklaarde op 8 november diverse BV’s van sneakermerk Etq failliet, dat blijkt uit het centrale insolventieregister. Curator J.L. van den Heuvel werd aangestelde als curator en bevestigde telefonisch aan FashionUnited dat er gekeken wordt naar een eventuele doorstart voor Etq Holding B.V., Etq Amsterdam B.V. en Etq Retail B.V.. Het sneakermerk opende in 2015 een eerste eigen winkel aan de Singel in Amsterdam. Eind 2021 ontving het bedrijf nog een miljoeneninvestering, waarvan de grootte niet duidelijk werd. Etq liet toentertijd in een persbericht weten dat het kapitaal gebruikt werd voor om een productinnovatie te versnellen en om uit te breiden naar Duitsland, Frankrijk en de UK. In Nederland wordt het merk onder andere verkocht bij bekende retailers De Bijenkorf, Coef, Rinsma, Jansen-Noy en The Society Shop.

Instabox en Red Je Pakketje

Op 8 november zijn de BV’s van Instabox Netherlands B.V. en Red Je Pakketje B.V. door de rechtbank van Amsterdam failliet verklaard. Instabox reageerde niet op FashionUnited’s verzoek om meer informatie. In mei 2021 werd al bekend dat het Nederlandse Red Je Pakketje werd overgenomen door branchegenoot Instabox . De pakketbezorgers gingen begin dit jaar in de Benelux samen verder onder de naam Instabox. Op 10 november maakte de aangestelde curator bekend dat er collectief ontslag is aangevraagd voor alle 984 medewerkers van de bedrijven. Verder werd er gekeken naar een doorstart, waarvoor diverse partijen zich meldden. Op 23 november werd bekend dat DHL Parcel een overeenstemming bereikte met de curator van Instabox Netherlands B.V. en Red je Pakketje B.V. voor de overname van de activa. Dat betekent een overname van alle pakketkluizen, rolcontainers, computers en sorteermachines, zo bleek uit het persbericht. DHL betaalde 5,5 miljoen euro voor de activa.

SheSuit Nederland B.V.

Op 9 november werd SheSuit Nederland B.V., het personal couturebedrijf SheSuit, failliet verklaard. Dat blijkt uit het openbare insolventieregister. Curator Jonathan van Ee bevestigde telefonisch aan FashionUnited dat de aandeelhouder niet verder wilde investeren in het bedrijf. Het bedrijf was gespecialiseerd in maatkleding voor dames en opgericht in 2007.

Denimmerk Kings of Indigo

Het moederbedrijf van Nederlands duurzaam jeansmerk Kings of Indigo, KOI International B.V., werd op 16 november failliet verklaard. Het bedrijf vroeg zelf het faillissement aan, nadat het niet lukte om een nieuwe investeringsronde rond te krijgen, zo staat in het persbericht. Er werd gekeken naar naar mogelijkheden voor een doorstart. “De weg is nu vrij voor een partij die ons gedachtegoed wil voortzetten met een doorstart”, aldus Tony Tonnaer in het persbericht. Op het moment van schrijven is er nog geen update over bekend.