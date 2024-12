Iron Roots-oprichters komen terug met nieuw merk Boldwill

Erik de Groot en Ashkan Hashemzadeh maken een rentree in de mode-industrie met een nieuw merk. Vanwege een juridisch geschil stopten ze met Iron Roots, maar nu komen ze terug met Boldwill.

De twee ondernemers houden vast aan hun missie om sportkleding plasticvrij te maken. Met Boldwill bieden ze sportkleding voor zowel mannen als vrouwen.

Het juridische geschil waardoor Iron Roots moest stoppen had te maken met de merknaam. “Acht maanden geleden besloten we om een nieuwe naam te gaan zoeken, nadat we wat juridisch gezeur kregen om de merknaam Iron Roots. Uiteraard was dit geen leuke tijd, maar ook dit hoort helaas soms bij het ondernemen”, aldus De Groot op LinkedIn. “Gelukkig gaf het ook veel mogelijkheden om kritisch naar ons merk te kijken en dit moment te gebruiken om bij te sturen waar nodig. Daar hebben we dan ook hard aan gewerkt in de afgelopen maanden.

Merknamen zijn wel vaker de aanleiding voor juridisch geschillen. Zo won recent een Turkse boekhandelaar het van Franse luxegigant Hermès en stapte modehuis Christian Dior naar de rechter vanwege eetcafé Dior Café. Een andere bekende zaak die recent in de rechtbank te vinden was, is die van zangeres Katy Perry tegen modelabel Katie Perry.