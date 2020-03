Minister president Rutte aan ondernemers: ‘We laten u niet in de steek’

Zo’n zeven miljoen Nederlanders keken gisteravond naar de toespraak van minister president Mark Rutte. Tijdens die speech richtte hij zich ook speciaal tot de ondernemers. “We laten u niet in de steek,” zo luidde het.

“Mijn boodschap aan de ondernemers van Nederland en hun werknemers is deze: het kabinet zal doen wat nodig is om u te steunen.” Het kabinet zal dinsdagmiddag nieuwe steunmaatregelen voor ondernemers aankondigen. Het zal hier vermoedelijk gaan om een steunpakket dat is opgezet.

Eerder werd al aangekondigd dat ondernemers onder bepaalde voorwaarden uitstel van betaling van verschillend belastingen konden krijgen. Ook werd de optie voor werktijdverkorting uitgebreid en komt er overbruggingskrediet voor de mkb.