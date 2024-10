Beste carrière-tip ooit ontvangen: Ondernemer en schoenontwerper Zeynep Dag

Een tip kan de richting van iemands carrière compleet veranderen. Wat zijn carrière-tips die modeprofessionals hebben gehad en wat voor tips hebben zij voor anderen? Deze keer spreken we ondernemer, schoenontwerper én oprichter van merk Alzúarr en de Business Fashion Academy, Zeynep Dag.

Wat is de beste carrière-tip die je ooit hebt ontvangen?

Toen ik achttien was deed ik mee aan een stylingwedstrijd van Elle. Ik behoorde tot de laatste vijf en mocht naar het hoofdkantoor. Daar mocht je dan op gesprek met de hoofdredacteur. Zij vroeg mij wat te vertellen over de modemerken die ik had gebruikt voor de opdracht. En eerlijk gezegd, ik wist niet heel veel te noemen. Inhoudelijk wist ik niet veel over de ontwerpers. Toen zei ze: We zien dat je talent hebt, maar je moet ook inhoud hebben. Je moet iets inhoudelijk over weten te brengen.

Ik ben vervolgens echt naar de kiosk gerend en heb alle modetijdschriften die ik kon vinden gekocht. Ik ben toen gaan knippen en googelen. Sindsdien is mijn modekennis on point.

Ik vond het heel sterk advies. Je kan wel iets kunnen, maar er moet ook inhoud in zitten. Alles wat ik vandaag de dag doe, daar zit inhoud in. Het heeft geholpen dat ik deze tip al op jonge leeftijd heb gekregen.

Hoe heeft deze tip doorgewerkt in je carrière?

Op een gegeven moment krijg je als ondernemer en bedrijf grotere budgetten. Je denkt: De organisatie wordt groter, je hebt meer personeel - ik kan de hele wereld aan. Het is dan heel verleidelijk om lekker veel geld uit te geven, omdat het er is. Ik zie dat dit nog steeds veel gebeurt in grote organisaties.

Ik denk dat je pas een goede ondernemer bent als je weet dat je geld maar één keer uit kan geven. Dus als bedrijf stellen we altijd de vraag: Waarom gaan we dit doen? Als we niet in één zin uit kunnen leggen waarom we iets doen, dan doen we het niet. Die inhoud en basis moet dus ook sterk zijn.

Welke tips geef je zelf vaak mee aan anderen?

Mensen vragen vaak: Hoe hou je dit allemaal vol? Het antwoord: Het is mijn passie. De vervolgvraag is vaak: Hoe kan ik achter mijn passie komen? Mijn advies is dan om een week lang, 24 uur per dag, bezig te zijn met iets dat je leuk vindt. Bijvoorbeeld als mensen iets met sieraden of tassen willen doen. Als je na een week tegen mij zegt: Ik ben er nog steeds laaiend enthousiast over, dan is het wel je passie. Je passie zit gewoon in je bloed.