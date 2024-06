CEO Xandres vertrekt na acht jaar

CEO Patrick Desrumaux van het Belgische modehuis Xandres vertrekt na acht jaar. Dit laat het bedrijf weten via LinkedIn. Wie Desrumaux opvolgt en de reden voor zijn vertrek worden niet genoemd.

Het Oost-Vlaamse modebedrijf werd in de zomer van 2016 overgenomen door de Franse Damartex Group, de groep rond onder meer Damart. Patrick Desrumaux nam toen de CEO-fakkel over van Isabelle Santens. De omzet bedroeg in 2018 23 miljoen euro, zonder btw.

In het LinkedIn-bericht staat het bedrijf stil bij het succes onder leiding van Desrumaux. Xandres heeft de afgelopen 8 jaar winkels geopend op 5 nieuwe locaties. Het merk heeft 130 werknemers. Xandres wordt verkocht bij 160 multimerkenboetieks. Daarnaast heeft het veertien eigen winkels in België, een in Nederland en een webshop. In 2022 maakte het merk de stap naar Duitsland.

Daarnaast is, en blijft, Xandres inzetten op inclusiviteit en duurzaamheid. Het bericht benadrukt dat 'Xandres Gold', de plussize-lijn en de uitbreiding naar alle maten (34-56), voortgezet wordt. Het bedrijf zegt ook actief door te willen gaan met het “verankeren van duurzaamheid” in het productieproces. Zo heeft het merk 2 jaar geleden 'Green Friday' in het leven geroepen. Het is een statement door elke winkel te sluiten in plaats van kortingen aan te bieden om overconsumptie aan te kaarten. In mei dit jaar begon het merk met de verkoop van tweedehandskleding van hun eigen merk met het label 'Xandres preloved'. “Je hebt het merk niet alleen naar nieuwe hoogten getild. Je hebt ieder van ons geïnspireerd en gemotiveerd," aldus Xandres over zijn CEO van acht jaar.