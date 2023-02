Debutantenbal: Deze ontwerpers maken hun debuut tijdens het FW23-seizoen

De New York Fashion Week is al tot zijn einde, maar enkele langverwachte debuten voor het Fall/Winter 2023 seizoen staan nog voor de deur. Van gerenommeerde modehuizen met een nieuwe creatieve leiding tot ontwerpersduo's die hun eigen weg gaan, voor veel merken hangt er verandering in de lucht.

Daniel Lee keert terug naar Londen

Eerder gaf de eerste campagne van Daniel Lee voor Burberry al een glimp van de mogelijke toekomst van het Britse modehuis onder de voormalige creatief directeur van Bottega Veneta. Het volledige plaatje wordt echter pas vandaag, maandag 20 februari onthuld, tijdens de debuutshow van de ontwerper op de London Fashion Week.

Daniel Lee's eerste campagne voor Burberry. | Beeld: Tyrone Lebon / Burberry

Lee nam in oktober de functie van creatief directeur over van de Italiaan Riccardo Tisci. Hij is de eerste Britse ontwerper in de functie sinds het vertrek van Christopher Bailey, die het merk 17 jaar lang leidde. Er zijn enkele tekenen dat het Britse erfgoed van het merk vanaf nu weer op de voorgrond staat, niet in de laatste plaats de terugkeer van het kenmerkende ruiterlogo van het merk, dat onder Tisci plaats maakte voor een minimalistisch monogram.

Daniel Lee voor Bottega Veneta lente/zomer 2020. | Beeld: Launchmetrics Spotlight

Voor zijn abrupte vertrek bij Bottega Veneta werd Lee beschouwd als een wonderkind wiens ontwerpen, vooral accessoires, onmiddellijke hits waren. Het valt nog te bezien of zijn unieke flair voor trendy stukken een succes zal worden bij Burberry.

Eén act in twee delen bij Act N.1

Het ontwerpersduo Luca Lin en Galib Gassanoff, dat aan het hoofd staat van het Italiaanse merk Act N.1, gaat dit seizoen uit elkaar. Vorige week maakten de twee ontwerpers op Instagram de veranderingen in hun bedrijfsstructuur bekend. Volgens de verklaring zal Lin het merk in de toekomst alleen leiden, terwijl Gassanoff andere wegen in de wereld van mode en kunst gaat bewandelen. De Fall/Winter 2023-collectie van het merk, die op 24 februari tijdens de Milan Fashion Week wordt gepresenteerd, is de eerste die Lin in zijn eentje heeft ontworpen.

Act N.1 lente/zomer 2023. | Beeld: Launchmetrics Spotlight

Een van de bekendste fans van het voormalige duo is ongetwijfeld Valentino-ontwerper Pierpaolo Piccioli. De Italiaanse ontwerper hielp het jonge merk aan bekendheid toen hij hen toestond hun lente/zomer 2023 collectie te livestreamen op het Valentino Instagram account. Voor Fall/Winter 2023 komt Lin nu voor het eerst alleen naar buiten. Hij verzekerde Women's Wear Daily echter dat alle waarden van het merk - dat in 2016 werd opgericht en is opgebouwd rond de diverse achtergronden van de twee ontwerpers - intact zullen blijven.

Harris Reed brengt romantiek, drama en couture terug bij Nina Ricci

In december ving de modewereld een glimp op van de mogelijke visie van genderfluïde ontwerper Harris Reed voor het Franse modehuis Nina Ricci. De eerste muze van Reed was zangeres Adele, die tijdens een concert in Las Vegas een dramatische couturecreatie droeg van zwart fluweel met volumineuze cirkelvormige mouwen van zwarte tule, borduurwerk van pailletten en Swarovski-kristallen. In hoeverre dit een voorproefje is van Harris Reed's eerste collectie voor Nina Ricci zal uiterlijk op 3 maart in Parijs worden onthuld.

Harris Reed lente/zomer 2023. | Beeld: Launchmetrics Spotlight

Reed staat bekend om theatrale, romantische en genderfluïde ontwerpen die al de harten hebben veroverd van beroemdheden als zanger Harry Styles en Gucci's voormalige creatief directeur Alessandro Michele. Terwijl het Nederlandse ontwerpduo Lisi Herrebrugh en Rushemy Botter, die iets meer dan drie jaar leiding gaven aan Nina Ricci, vooral bekend stond om hun minimalistische benadering van design, wordt verwacht dat Reed een gevoel van drama zal injecteren in het modehuis, dat in 1932 werd opgericht.

Harris Reed Fall/Winter 2022. | Beeld: Launchmetrics Spotlight

Toen Reed in september werd benoemd tot creatief directeur van Nina Ricci, benadrukte de ontwerper dat hij enthousiast was om het landschap van wat vrouwelijkheid betekent in mode en schoonheid bij zo'n iconisch huis uit te dagen. Nu hoeft de industrie niet lang meer te wachten om erachter te komen wat dat precies inhoudt en hoe Reed zijn visie zal verenigen met het erfgoed van het historische Parijse merk.

Ludovic de Saint Sernin's seks en sensualiteit bij Ann Demeulemeester

Sensualiteit, spanning, silhouet, vloeibaarheid, wildheid en een grafische sensibiliteit zijn de pijlers van Ludovic de Saint Sernin's ontwerptaal voor Ann Demeulemeester, aldus de aankondiging van de ontwerper als nieuwe creatief directeur van het Belgische modehuis in december. De industrie zal de precieze betekenis van deze woorden te weten komen tijdens de Paris Fashion Week op 4 maart.

Ludovic de Saint Sernin draagt Ann Demeulemeester. | Beeld: Willy Vanderperre - Fotografie, Olivier Rizzo - Styling

Ludovic de Saint Sernin is de eerste nieuwe creatief directeur aan het roer van Ann Demeulemeester sinds het ontslag van Sébastien Meunier meer dan twee jaar geleden. Het merk werd tot nu toe geleid door een intern creatief team, terwijl oprichtster Ann Demeulemeester zelf slechts toezicht houdt op verschillende projecten voor het merk en niet langer actief betrokken is bij het ontwerpproces.

Ludovic de Saint Sernin lente/zomer 2023. | Beeld: Launchmetrics Spotlight

Het debuut van de Saint Sernin is in veel opzichten een van de spannendste, want terwijl de benoeming van Daniel Lee bij Burberry bijvoorbeeld enigszins voorspelbaar was, zijn de parallellen tussen Demeulemeester en de Saint Sernin - afgezien van hun Belgische afkomst - minder duidelijk. Toch rekenen beide couturiers fotograaf Robert Mapplethorpe tot hun grootste inspiratiebronnen en onderzoeken zij vaak de spanning tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid. Of de Saint Sernin zijn voorliefde voor dunne stoffen, stras en frivoliteit ook naar Ann Demeulemeester zal brengen, zal over enkele dagen blijken.

Geduld is een schone zaak: deze debuten moeten nog komen

Vanaf vorige week is het officieel - Pharrell Williams treedt in de voetsporen van Virgil Abloh als de nieuwe creatief directeur voor herenkleding van Louis Vuitton. De eerste collectie van het zingende multitalent zal echter het geduld van de industrie vragen, want hij wordt pas gepresenteerd tijdens de Paris Men's Fashion Week in juni. Filofielen - de zelfverklaarde discipelen van ontwerpster Phoebe Philo - zullen nog langer moeten wachten. Vorige week kwam ze met een update over haar langverwachte gelijknamige merk, maar de stukken zullen pas in september worden onthuld.

In november kondigde Gucci het vertrek aan van creatief directeur Alessandro Michele, wiens opvolger sinds eind januari in functie is. De eerste collectie van de gekozen creatief directeur Sabato De Sarno, een jarenlange compagnon van Valentino's Pierpaolo Piccioli, zal echter pas in september, tijdens de Milan Fashion Week, worden getoond. Zowel de afgelopen mannencollectie als de komende herfst/winter 2023 collectie voor vrouwen werden ontworpen door een in-house creatief team en worden beschouwd als een overgangsperiode voor het Italiaanse modehuis.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.