Alles over genderneutrale mode op een rijtje

Er zijn verschillende vragen die de spelers in de mode-industrie bezighouden en waarop een antwoord moet worden gevonden om vandaag relevant te blijven. Een van die vragen gaat over genderneutrale mode. FashionUnited heeft een diepgaande reportage over de opkomst van genderloze mode, hoe de markt te betreden en wat de volgende stap voor de beweging is. Scroll verder om meer van FashionUnited's genderneutrale mode te lezen.

Loskomen van stereotypen: genderneutrale mode doet zijn intrede in de kinderkleding en is ‘here to stay’. FashionUnited ontcijfert een maatschappelijke verandering die wordt gedreven door millennials.

Wat begon als een trend op de catwalk, is niet langer een niche statement. Kinderkleding laat het achterhaalde cliché van roze versus blauw los en verwelkomt uniseks kleding die ruimte biedt voor zelfexpressie en een neutraal concept van genderidentiteit.

Het is een bekend romantisch scenario: een vrouw stapt uit bed, trekt het witte overhemd van haar man/vriend aan en ziet er direct cool en sexy uit. Nog zo’n voorbeeld van een kledingstuk dat vrouwen graag lenen: mannenblazers. Datzelfde geldt voor sweatshirts, t-shirts en andere mannelijke items die oversized zijn zonder dat het vrouwelijke silhouet erin verdrinkt. De term ‘boyfriend fit’ heeft zijn naam te danken aan dit scenario. Waarschijnlijk een slim idee van een marketingbureau dat een spijkerbroek of soortgelijk product aan het andere geslacht wilde verkopen.

Hoewel veel merken hun dames- en herencollecties nog steeds apart presenteren, overlappen veel trends elkaar en passen ze bij beide garderobes. Voor de seizoenen Resort en Lente-Zomer 2022 bieden ontwerpers een groot scala aan trends die niet in een segment passen, wat wijst op een groeiende tendens om labels los te laten. FashionUnited analyseerde vijf genderneutrale trends die het komende seizoen de toon zullen zetten.

Het woord 'gendering' bestaat nog niet, maar de forecaster vond het een geschikte beschrijving wat er nu gebeurt. Ze gebruikt het om een ander tijdperk aan te kondigen tijd waarin behoefte is aan flexibel en vloeiend zijn. “Er is een hang naar een vorm van neutraliteit en de afschaffing van beperkingen", aldus Edelkoort.

Beeld: Eva Janssens, fotografie Ellen Claes

Hoewel in de modewereld al langer wordt gewerkt aan het afbreken van genderstereotypes, blijft het in de bridal wear-scene op dit vlak opvallend stil. Tijd voor verandering, vond de Gentse bridal-ontwerper Eva Janssens. Samen met content creator Gerrit Elen ontwikkelde ze een campagne die de normen rondom bruidsmode openbreekt.

Jean Paul Gaultier, de Parijse ontwerper die bekend staat om het dragen van een kilt met korte achter- en zijkanten, creëerde in 1994 JPG by Gaultier. Het was de eerste modecollectie die het idee van genderneutraliteit (waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen man en vrouw) promootte - sinds de space age jaren ‘60 waarin genderneutrale kleding werd gedefinieerd door kaalgeschoren hoofden en matchende synthetische jumpsuits bij zowel mannen als vrouwen. Een decennium later sponsorde Gaultier de tentoonstelling ‘Braveheart: Men in Skirts’ in het Costume Institute of New York's Metropolitan Museum of Art.

De groei van genderless en unisex modemerken is ongekend, vooral Gen Z kiest ervoor om te dragen waarin zij zich goed voelen in plaats van iets wat aan hen is toegewezen door hun geslacht. Mannelijkheid en vrouwelijkheid lopen steeds meer door elkaar heen, waarmee de traditionele grenzen tussen damesmode en herenmode vervagen.

De genderneutrale pop-up genaamd Agender die Selfridges in 2015 opende, nam slechts een kleine, onhandige ruimte in zijn flagshipstore in Londen in. Destijds werd de retailer geprezen omdat het buiten de genderspecifieke grenzen dacht, iets wat vier jaar geleden nog niet zo veelbesproken was.

Natuurlijk is genderneutrale mode al tientallen jaren op de catwalk te zien en staat het op de agenda’s van modejournalisten. Maar naarmate de maatschappelijke normen veranderen, veranderen ook de retailconcepten zodanig dat men vraagtekens zet bij traditionele modeafdelingen die zijn opgesplitst naar geslacht.

Beeld: Levi’s® x Atelier Reservé

Levi's heeft de handen ineengeslagen met het in Amsterdamse gevestigde duo van Atelier Reservé. Atelier Reservé heeft voor het denimmerk een aantal Sherpa truckerjacks, hoodies en flanellen hemden gedeconstrueerd en geupcycled tot een unieke collectie genderneutrale kledingstukken. Levi's is opgetogen over de samenwerking. "De traditionele regels voor winkelen en kleden op basis van gender worden op de proef gesteld, vooral door jongere consumenten. Meer en meer mensen winkelen volgens hun echte persoonlijke stijl en voorkeuren in plaats van wat vooraf is bepaald voor "haar" of "hem". We verkennen deze ruimte steeds meer en deze capsulecollectie met Atelier Reservé is een voorbeeld van hoe we traditioneel genderspecifieke items herdefiniëren tot iets nieuws door silhouetten, proporties en styling een nieuwe vorm te geven", stelt Anit Van Eynde, Vice President of Marketing Levi's North Europe.

Zalando lanceert de ‘genderless fashion destination page’. Op de landingspagina verzamelt de e-tailer alle unisex items die op het platform te vinden zijn. “Wie je ook bent, wat je wilt - fashion is voor iedereen,” aldus de e-tailer.