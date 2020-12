Best of 2020: Opinie artikelen

Best of 20...

Het jaar loopt weer op zijn einde, wat betekent dat FashionUnited traditiegetrouw terugblikt op de verhalen van het afgelopen jaar. Een selectie van lezenswaardige opiniestukken gepubliceerd in 2020.

Van oud naar nieuw, uit het archief:

Februari 2020 - “Online platforms als Amazon en Coolblue combineren producten én diensten tot oplossingen, waarin het allemaal draait om gemak. Zo koop je bij Coolblue niet alleen een nieuwe wasmachine, maar wordt het ook nog op elk gewenst moment bezorgd -zelfs op 4 hoog achter-, voor je geïnstalleerd en wordt de oude ook nog afgevoerd. Dat is dus een gemaksoplossing! En oplossingen worden passend, oftewel persoonlijk, als ze waarde toevoegen aan iemands leven. In het geval van de gemaksoplossing help je de klant met een stuk ontzorging door hem tijd, geld of inspanningen te besparen.”

Beeld: Dior

Juni 2020 - “Sinds maart is er een collectieve behoefte ontstaan aan comfortabele kleding. De thuiswerklook wordt bepaald door hoe we verschijnen op Zoom: zakelijk van boven, comfortabel van beneden. Zoals Simon Wolfson, Next CEO, vertelde tegenover de BBC: ‘Men koopt geen nieuwe outfit om in thuis te blijven.’ Formele kleding beleeft ook zware tijden.”

Beeld: Lidl

Juli 2020 - “Lidl heeft in Londen een paar sneakers gelanceerd dat in sommige landen slechts 12,99 euro kost. De vraag naar de felgekleurde sneakers is in Groot-Brittannië zo groot dat de gelimiteerde voorraad van de sneaker en Lidl-gekte de doorverkoopprijs al hebben opgedreven tot omgerekend zo rond de 500 euro. Ondanks een groter bewustzijn rondom duurzaamheid, klimaatmarsen, het openbaar uiten van kritiek op vervuilende merken en pogingen tot ‘greenwashing’, is de vraag van consumenten naar goedkope producten onverminderd populair..”

September 2020 - “Veel modehuizen zien beurzen al lange tijd als een marketingoefening, een gelegenheid om klanten en partners bij te praten, maar niet per se om bestellingen aan te nemen. Nu grootschalige evenementen in de nabije toekomst verboden zijn, raken organisatoren van shows afhankelijk van een hoge merkbezetting om winst te maken. Hoe die winst kan worden behaald via digitale evenementen, vereist niet alleen een combinatie van bedrijfsmodellen, maar ook een verandering in de manier waarop de hele branche zaken doet.”

Beeld: Pexels

September 2020 - “Bijna elke fout in het modesysteem is terug te voeren op één probleem: de inventaris. De afhankelijkheid op massaproductie vereist tijd en waardevolle middelen die moeten worden aangeleverd voordat consumenten een voorkeur voor een stijl kunnen aangeven."

Oktober 2020 -”Bij een directe dreiging is het een natuurlijke neiging om ons te focussen op onszelf. En dat betekent vanuit management vaak de volle aandacht op interne zaken, en dan wel de uitgaven. Daardoor is het dus ook een automatische reflex om de focus op de klantbeleving los te laten. Het voelt immers toch als een minder urgent probleem, want het uitgangspunt was dat het bijdraagt aan het overleven op een langer termijn: over 3 á 5 jaar. Maar schijn bedriegt! Doorbreek deze overlevingsparadox: het overlevingsmoment is juist versneld naar voren gehaald en we moeten die klantbeleving versneld versterken, dus juist extra focus op de klant.”

November 2020 - “Wie denkt dat een merk van twee miljard dollar zijn cultstatus kan behouden, steekt zijn kop in het zand. Het einde was al lang geleden nabij toen Supreme’s samenwerkingen catwalkwaardig werden, onder andere met Louis Vuitton en Rimowa. In 1998, toen Supreme samenwerkte met Brooklyn Machine Works voor een limited edition fiets, werden slechts 36 stuks geproduceerd en kocht een handjevol beroemdheden de tweewieler. Het staat in schril contrast met vandaag de dag. Nu beslissen PR-teams strategisch wie het product waar en wanneer moet dragen.”

Beeld: 3Lab-Floor3, courtesy of Showfields

December 2020 - “Ik neem je even mee naar het jaar 2025 voor een doorkijk. Je modewinkel is uitgegroeid tot een waar lifestyle huis met sfeerkamers en passalons. Als in een filmdecor wordt je collectie geëtaleerd: niet passief hangend, maar als actief onderdeel van een schouwspel. Je zaak is immers het levensechte podium van modevertier. Van elk item heb je slechts enkele (pas)exemplaren. Voor de klant die ter plekke verkocht is, plaats je online een bestelling. Deze komt binnen bij de groothandel of je eigen distributiecentrum, dat inmiddels een verzendhub is geworden. Daar draait het voorraadbeheer helemaal Just-In-Time op slimme big data modellen (dus je verkoopt geen ‘nee’ meer). De orderpicking geschiedt door kunstmatige intelligentie en robots.”

Homepagebeeld: Pexels