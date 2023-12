Best of 2023: De must read achtergrondartikelen van het jaar

Elk jaar gaan er tienduizenden artikelen online op de website van FashionUnited. Het is dan ook makkelijk om er een of twee te missen. Welke achtergrondartikelen mocht u echt niet missen? FashionUnited zet ze voor u op een rij.

In gesprek over de UPV Textiel: dit staat de modebranche te wachten in 2023

Januari - De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) laat nog even op zich wachten. Eind november werd bekend dat het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat het wetgevingstraject niet op tijd rond krijgt voor 1 januari 2023. Er wordt verwacht dat de UPV Textiel in de eerste helft van 2023 ingaat. Wat gaat er in 2023 gebeuren?

FashionUnited schuift aan in een online rondetafelsessie met brancheorganisaties Modint en INretail, en adviesbureau FFact. Al snel blijkt dat 2023 het bouwjaar van de UPV Textiel wordt.

Geschreven door Sylvana Lijbaart. Lees het artikel hier.

Belgische retailer Zeb zette zich in 2021 extra in voor toegankelijkheid en geldt als voorbeeld. Met het actieplan ‘Zeb for everyone’ wil het de winkelervaring verbeteren. Beeld via Zeb.

De Warmste Entree: Belgisch initiatief helpt retailers bij warm onthaal beperkte en neurodivergente mensen

Januari - Wie aan toegankelijkheid van de retail denkt, denkt wellicht al snel aan de fysieke toegankelijkheid. Bijvoorbeeld door het maken van een kleine helling in plaats van een trap zodat het pand voor rolstoelgebruikers én mensen met rollators of kinderwagens goed bereikbaar is. Maar minder snel wordt gedacht aan een service voor mensen met een visuele, auditieve of verstandelijke beperking of neurodivergente mensen (zoals mensen met adhd, op het autismespectrum of die hoogsensitief zijn).

Geschreven door Caitlyn Terra. Lees het artikel hier.

Expertadvies: tips en tricks om Tiktok in te zetten als moderetailer

Januari - “Tiktok is Netflix, maar dan versneld”, begint Kirsten Jassies, social media trendwatcher en expert, haar talk over het maken van korte video’s voor Tiktok en Instagram Reels op Modefabriek. Tiktok zit de laatste jaren in een groeispurt, iedereen gebruikt het, dus kunnen (mode)retailers niet achterblijven. Maar, hoe breng je de boodschap binnen een paar seconden goed over? FashionUnited woont de talk ‘Let’s go viral’ bij en zet een aantal tips en tricks op een rij.

Geschreven door Sylvana Lijbaart. Lees het artikel hier.

Photo Credits: MetaBirkins of Mason Rothschild.

Wat betekent de uitspraak in Hermès NFT-rechtszaal voor de toekomst van digitale kunst?

Februari - De grenzen van non-fungible token (NFT) kunst werden in 2023 op de proef gesteld in een rechtszaak waarbij digitale creatie het opnam tegen de waarden van luxe mode. Uiteindelijk was het de laatste die als winnaar boven kwam. Hermès won de langverwachte rechtszaak tegen Mason Rothschild, een kunstenaar die door het modehuis was beschuldigd van merkinbreuk nadat hij een serie "MetaBirkins" NFT's had uitgebracht.

Het was de eerste rechtszaak die de juridische en creatieve grenzen van NFT's - gedefinieerd als digitale activa die worden geverifieerd door middel van een blockchain-gebaseerde certificering - volledig onderzocht, een product van de steeds groeiende Web3-wereld, die grotendeels ongereguleerd is gebleven. De zaak zette vraagtekens bij de vage grenzen tussen de digitalisering van activa en de rechten op consumentenproducten, waarbij veel ogen gericht waren op wat de uitspraak zou kunnen opleveren en hoe deze in de toekomst soortgelijke zaken zou kunnen beïnvloeden.

Geschreven door Rachel Douglass. Lees het artikel hier.

Meer diversiteit en inclusiviteit: Een verandering die door de consument wordt geëist

Februari - De mode-industrie kan er niet meer omheen - de roep voor diversiteit en inclusiviteit is luider dan ooit. “Normaal worden bewegingen in de mode van bovenaf, door ontwerpers en CEO’s, opgelegd. De beweging van diversiteit en inclusiviteit komt van onderaf, van de consumenten,” zo klinkt het tijdens een talk van analyse- en trendbureau Peclers Paris tijdens modebeurs CIFF. Deze vraag naar meer inclusiviteit en diversiteit heeft op diverse manieren zijn impact op de mode en niet alleen onder ontwerpers maar ook bij retailers. Op de talk kwamen dan ook genoeg geïnteresseerden af.

Geschreven door Caitlyn Terra. Lees het artikel hier.

Geüpcyclede mode voor iedereen, kan dat?

Februari - Upcycling is booming en past bij de tijdsgeest. Steeds meer modelabels lanceren collecties die gemaakt zijn van afgedankte en overgebleven stoffen. Andere merken gaan nog een stap verder en gebruiken voor hun hele productportfolio alleen oud textiel dat anders bij het afval zou zijn beland. Zelfs in de luxe mode is upcycling geen vreemd concept meer: de Franse ontwerpster Marine Serre, die vaak eco-futurist wordt genoemd, staat sinds haar Fashion Week-debuut in 2018 voor een duurzame en avant-gardistische aanpak en past upcycling met succes toe in de high-end sector. Maar in hoeverre werkt het bedrijfsmodel van upcycling voor modelabels en kan het op grote schaal worden toegepast?

Geschreven door FashionUnited. Lees het artikel hier.

Beeld: Sean Suen, Derrick, Arturo Obegero

Nieuwe esthetiek voor mannen: Vloeiend tailoring en dandyisme

Februari - Verliest straatcultuur terrein als het aankomt op hypes? Is een vrouwelijke snit de toekomst van het mannenpak? En is het uit de 19e eeuw geërfde dandyisme weer trendy aan het worden? Dit zijn allemaal vragen die wij ons stelden na de shows van de herencollecties voor het FW23 seizoen.

Workwear en streetwear invloeden verliezen terrein. Het lijkt erop dat het uiterlijk van de arbeiders of looks van de straat de bevoorrechte wereld van de mode niet langer laten wegdromen. De waarde van workwear is verdwenen. "Met een jas van 800 euro aan winkelprijs willen we er chic uitzien, gekleed, en niet denken dat we hem in een streetwear garderobe kunnen vinden," zegt Naomi Gunther, geïnterviewd door FashionUnited tijdens de Tranoï Men's show.

Geschreven door Florence Julienne. Lees het artikel hier.

Expertadvies: handvatten om inclusieve marketing toe te passen

Februari - Het is een onderwerp waar de mode-industrie niet omheen kan: er ontstaat een grotere vraag naar diversiteit en inclusiviteit binnen de mode door consumenten. Bedrijven spelen daarop in met hun marketingstrategieën, maar lijken nog (vaak) de plank mis te slaan. Specialisten Farah El Bastani en Hamza Ouamari vertellen tijdens de webinar Inclusive marketing in fashion: Why should you? georganiseerd door Creamoda - de Belgische modefederatie, die Belgische modemerken en kledingproducenten vertegenwoordigt - alle do’s and don’ts voor inclusieve marketing.

Geschreven door Sylvana Lijbaart. Lees het artikel hier.

Beeld: Altuzarra FW23, Area FW23, Huishan Zhang FW23 via Launchmetrics Spotlight

Rood is het nieuwe roze - waarom de Barbiecore-trend nu vervangen wordt

Februari - Niet alleen op de catwalks - of bij het inmiddels iconische halftime-optreden van zangeres Rihanna tijdens de Super Bowl - ook de rode loper doet zijn naam eer aan dit award-seizoen. Waarom ziet de hele wereld nu rood?

Geschreven door Barbara Russ. Lees het artikel hier.

Het faillissement van Scotch & Soda: Wat ging eraan vooraf?

Maart - Op 20 maart meldt Scotch & Soda het nieuws een faillissement aangevraagd te hebben voor zijn Nederlandse activiteiten, waarna ook het faillissement werd uitgesproken. Het is een gevolg van ‘ernstige cashflowproblemen’ door de lockdown tijdens de coronacrisis en de daarop volgende energiecrisis en hoge inflatie, liet Scotch & Soda weten in een statement. Maar, wat ging er nog allemaal aan vooraf? FashionUnited zet alle ontwikkelingen op een rij die het Amsterdamse kledingmerk de afgelopen jaren lastig hebben gemaakt.

Geschreven door Sylvana Lijbaart. Lees het artikel hier.

Plus size, grote maten of size inclusive? Dit speelt er in de modemarkt voor een maatje meer

April - Recente jaren werd de #bodypositivity beweging alleen maar sterker en werd de roep om inclusiviteit luider. De beweging zorgde er onder andere voor dat, voornamelijk vrouwen, met een grotere maat langzaam maar zeker meer op de voorgrond komen in de mode-industrie. Maar een tijdschriftcover met iemand die geen maatje nul heeft, betekent niet dat modemerken opeens hun maat aanbod uitbreiden. Daarbij komt ook nog de verandering aan termen om de hoek kijken. Noem je het ‘plus size’ en plaats je het in een aparte categorie - of ga je voor size inclusive en worden de grotere maten in de reguliere collectie verwerkt? FashionUnited zoomt in op de markt en kijkt naar verschillende voorbeelden.

Geschreven door Caitlyn Terra. Lees het artikel hier.

De risico's van genderneutrale bedrijfskleding

Juli - De tijd dat een werkkledingpakket bestond uit een aparte set voor heren en dames is al lang voorbij. Anno 2023 kiezen steeds meer bedrijven voor genderneutrale bedrijfskleding. Veel consumenten staan te applaudisseren omdat hiermee een einde komt aan de seksistische benadering van werkkleding. Het uitgangspunt is dat iedereen gelijk wordt behandeld, precies waar we in het huidige tijdperk zo naar streven. Maar deze nieuwe trend heeft een verborgen prijs die hoger is dan menigeen kan voorspellen.

Geschreven door Aileen Out. Lees het artikel hier.

Smart Stitch garen van Resortecs. Credits: Resortecs

Demontage: De toekomst voor textielrecyclage?

Oktober - Zo’n halve procent van alle kledij kunnen we vandaag hoogwaardig recycleren. Als kleding zomaar uit elkaar zou vallen, kan dat cijfer de hoogte in. Zo denken demontagespecialisten Resortecs en Wear2Go er alleszins over.

Maar liefst 78 procent van alle kledingstukken bestaan uit verschillende materialen en zijn daarom amper recycleerbaar. Dat kan gaan om verschillende stoffen, zoals bij werkkledij of ski-jassen, maar evengoed om kleine ‘onzuiverheden’ zoals ritsen, knopen en zelfs labels in je kraag. Die materialen kan je niet zomaar door een shredder halen.

Het eerder genoemde percentage werd berekend door het team rond industrieel ingenieur Cédric Vanhoeck. Met zijn onderneming Resortecs wil hij recycleren vergemakkelijken.

Geschreven door Sarah Vandoorne. Lees het artikel hier.

Kleding, schoenen én dvd-spelers: Op bezoek bij een Nederlandse textielrecyclingfaciliteit

November - Een poederroze galajurk hangt op eenzame hoogte. Het kledingstuk hangt uit een van de vele ijzeren kooien waarin kledingafval verzameld is. Het item lijkt zo goed als nieuw, nog geschikt voor een nieuwe eigenaar, maar toch heeft iemand besloten deze naar de kledingbak te brengen.

Het is moeilijk om niet onder de indruk te zijn wanneer men zich in een metershoge hal vol met kledingafval bevindt. Door de grote van de hal en de grote hoeveelheid spullen, verandert het tafereel in één kleurrijk canvas. Nog gloednieuwe items steken uit de balen, zo goed als nieuwe schoenen liggen op de grond en hier en daar zijn items te vinden die zeker níet onder de noemer kledingafval vallen, maar toch in dezelfde bakken belanden. Natuurlijk zouden we dit artikel positiever willen beginnen, maar het kledingafvalprobleem is groot en verdient aandacht. Gelukkig zijn er ook ondernemers die zich inzetten voor het oplosssen van dit probleem.

Geschreven door Caitlyn Terra. Lees het artikel hier.

Digitaal mode-erfgoed komt op snelheid: ‘een wens vanuit de museale sector’

November - Na een periode van hoopvolle, maar ook speculatieve gesprekken over digitale mode ontstaat er behoefte aan concrete antwoorden. Wat kunnen we binnenkort doen in de fygitale wereld, het speelvlak tussen digitaal en het echte leven, om de industrie vooruit te brengen. Een opvallend snelle reactie komt uit de cultuursector: digitale mode biedt mogelijkheden om erfgoed beter te bewaren, bestuderen en te presenteren aan publiek.

Geschreven door Anna Roos van Wijngaarden. Lees het artikel hier.

Bij Zwitsers merk Freitag kan op Black/Green Friday alleen een tas gehuurd worden, niet gekocht. Credits: Freitag

Tips voor Green Friday zonder greenwashing: ‘De actie moet passen bij jouw waarden’

November - Het verzet tegen koopjesfestijn Black Friday wordt steeds groter. Hoewel er nog genoeg merken en retailers zijn die wel inspelen op de overgewaaide Amerikaanse koopfeestdag, groeit het aantal bedrijven dat met Green Friday juist een tegengeluid wil geven. Maar hoe pak je Green Friday goed aan en welke opties zijn er? Uit een gesprek met oprichter van Soul Stores en sustainable storytelling expert Talita Kalloe blijkt dat er veel mogelijk is. “Iedereen kan in principe aan Green Friday meedoen, je hoeft als bedrijf echt niet al honderd procent duurzaam te zijn. Het gaat er vooral om dat je gebruik maakt van jouw invloed om een tegengeluid af te geven tegen massaconsumptie. Wél is het belangrijk dat je dit alleen doet wanneer de actie ook in lijn is met je bedrijfswaarden.”