Duurzaamheid in de mode-industrie: 7 inspanningen uit januari 2022

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal duurzaamheidsinspanningen uit de mode-industrie in binnen- en buitenland. Vandaag: zeven nieuwtjes van januari.

Innovatief textielbedrijf Ambercycle ontvangt investeringen van Zalando, H&M en Bestseller

Voor innovatief textielbedrijf Ambercycle begint 2022 goed. Het bedrijf ontvangt namelijk in totaal een investering van 21,6 miljoen dollar. Achter de investering zitten meerdere bedrijven waaronder Zalando, Bestseller en H&M. Ambercycle scheidt post-consumer textielafval op moleculair niveau en produceert hiermee geregenereerde materialen die ontwerpers kunnen gebruiken voor kledingstukken.

Duurzame shoppingkaart Cosh! maakt stap naar Nederland

In België was Cosh! al actief in 16 steden met de duurzame shoppingkaart, maar nu gaat het ook de grens over voor internationale expansie. Het initiatief start in Amsterdam, de eerste stad buiten België. Het is de bedoeling dat de kaart later uitrolt naar diverse andere Europese steden.

In Amsterdam komt er zoveel een fysieke als een online kaart. Op de kaart is het aanbod van duurzame winkels in beeld gebracht. Dit varieert van tweedehandswinkels tot kinderkledingwinkels tot retailers met een duurzaam aanbod voor dames en heren.

Duurzaam Antwerps denimlabel HNST evolueert naar volwaardig clean kledingmerk

Aan het einde van 2021 haalde Antwerps denimlabel HNST een investering op van bijna 1 miljoen euro. Het bedrijf maakt nu de stappen om een volwaardig clean kledingmerk te zijn. FashionUnited werd bijgepraat door het merk.

Kunstenaar draagt gedurende één jaar dezelfde duurzame en minimalistische kledingset.

Kunstenaar Jessica van Deursen start binnenkort met een experiment rondom duurzame kleding. De kunstenaar uit Rotterdam wil een duurzame en minimalistische kledingset laten maken die ze gedurende één heel jaar zal dragen. Het doel van het experiment is om te achterhalen of deze manier van kleden een werkbaar alternatief is voor de fast-fashion industrie.

Nieuwe tool wil merken inzicht geven in milieu-effecten inkoopbeslissingen

Google en het WWF hebben een tool gelanceerd die de mode-industrie moet helpen inzicht te krijgen in de milieu-effecten van hun inkoopbeslissingen. Uiteindelijk moet dit leiden tot inkoopbeslissingen die beter zijn voor de planeet. De tool bestaat uit een digitaal platform genaamd Global Fibre Impact Explorer.

Groningen recycled oud textiel tot nieuwe garens en noemt het Gronings Goud

De stad Groningen verzamelt oud textiel en maakt hier nieuwe garens van. De stof die ervan gemaakt wordt dient nu als interieurstof voor bureaustoelen voor de gemeente Groningen. Bij het project zijn vier partijen betrokken: GoudGoed, ReBlend, Vepa en de Gemeente Groningen.

Oeko-tex lanceert meettool voor koolstof- en watergebruik

Naast de nieuwe tool van Google en WWF ziet januari de lancering van nog een tool. Oeko-tex, het bedrijf bekend van diverse duurzaamheidskeurmerken, lanceert namelijk de Impact Calculator Tool. Deze tool meet het koolstof- en watergebruik van merken.