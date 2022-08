Duurzaamheid in de mode-industrie: acht inspanningen van juli 2022

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal duurzaamheidsinspanningen uit de mode-industrie in binnen- en buitenland. Vandaag: acht nieuwtjes van juli.

Patagonia en Makers Unite openen United Repair Centre voor merken en klanten

Creatief textielplatform Makers Unite en kledingmerk Patagonia hebben de handen ineen geslagen. De twee openden op 1 juli het United Repair Centre in Amsterdam. Jaarlijkse moeten daar 300.000 hoogwaardige kledingreparaties uitgevoerd worden voor aangesloten merken en klanten. Hiermee hopen de partijen 1 miljoen kilo textielafval te besparen.

Kledingmerken kunnen zich vanaf nu aansluiten bij het United Repair Centre. Het URC wil zowel merken als consumenten stimuleren kleding te repareren als een aantrekkelijk alternatief voor nieuwkoop. Merken die zich aansluiten bij het centrum implementeren de reparatieservice in hun businessmodel. Naast Patagonia is bijvoorbeeld al het merk Scotch & Soda aangesloten.

New Optimist krijgt eigen fabriek: ‘Lokaal, sociaal en circulair kunnen ook op grotere schaal’

Het Amsterdamse kledingmerk New Optimist krijgt een eigen fabriek in de hoofdstad. Of nouja, een fabriek… Het grotere productie-atelier, dat in september moet openen in de wijk Oud-West, krijgt de naam ‘No-Kledingfabriek’, vertelt medeoprichter Xander Slager aan de telefoon. De letters ‘No’ zijn een afkorting van New Optimist, maar vormen ook het Engelse woord voor ‘nee’. “Onze ‘nee’ tegen de staat van de huidige kledingindustrie,” legt Slager uit. Daartegenover zet het merk de eigen slogan ‘yes future’: een ‘ja’ tegen een hoopvolle toekomst, waarin mode lokaal, sociaal en circulair geproduceerd wordt.

Iris van Herpen maakt 'eerste vegan haute couture jurk van cacaoschillen'

De Nederlandse modeontwerper Iris van Herpen is een samenwerking aangegaan met ijsmerk Magnum. Het resultaat is een veganistische haute couture jurk ontworpen door van Herpen die is gemaakt van overgebleven cacaoschillen. De zogeheten Magnum Vegan Dress werd gisteren tijdens Paris Fashion Week voor het eerst op de catwalk vertoond tijdens de show ter gelegenheid van de vijftiende verjaardag van het modemerk van Iris van Herpen, zo is in een persbericht te lezen.

Met de vegan haute couture jurk onderstrepen Magnum en Iris van Herpen hun ambities om te werken aan een volledig duurzame productieketen binnen de mode-industrie en daarbuiten, zo meldt het persbericht.

Studenten winnen Meester Koetsier Entrepreneur Award met luchtzuiverende stof

Sara Al-Sarayfi en Lotte Berbers zijn de winnaars van de Meester Koetsier Entrepreneur Award. De studenten van de TMO Fashion Business School wonnen de award met een luchtzuiverende stof. Met hun bedrijf Worxy (een samenvoeging van work en oxygen) willen ze in eerste instantie de markt van bedrijfskleding veroveren, zo meldt TMO Fashion Business School in een persbericht.

Circulaire startup Circ haalt dertig miljoen dollar op bij onder meer Inditex

Het circulaire modebedrijf Circ heeft een investering van dertig miljoen dollar binnengehaald, omgerekend dertig miljoen euro. Aan de investeringsronde deden verschillende grote corporaties mee, waaronder de modegroep Inditex, zo is in een persbericht van Circ te lezen. De ronde werd geleid door Breakthrough Energy Ventures, en naast Inditex sloten ook textielproducent Milliken & Company en de investeringsgroep Lansdowne Partners zich aan.

Het Amerikaanse Circ ontwikkelt technologische systemen die het mogelijk maken om textielafval af te breken tot herbruikbare grondstoffen. De machines van Circ zijn ook in staat om gemengde materialen, zoals de veelgebruikte combinatie van katoen en polyester, weer te scheiden. Dat maakt het hergebruik van de materialen makkelijker.

1,2 miljoen euro: Hogeschool Saxion wil met Europese subsidie meer duurzame textiel startups creëren

Hogeschool Saxion en diverse partners hebben een subsidie ontvangen van 1,2 miljoen euro van het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie. De subsidie gaat ingezet worden om een ecosysteem voor de duurzame textielindustrie te ontwikkelen waarin ondernemerschap centraal staat, aldus het persbericht. In dit programma worden studenten van diverse textielopleidingen geholpen bij het opzetten van een startup die betrekking heeft op duurzaam textiel.

MycoWorks maakt eerste commerciële lancering bekend van op paddenstoelen gebaseerd materiaal Reishi

MycoWorks gebruikte een eerste commerciële lancering bekend met een op paddenstoelen gebaseerd materiaal, Reishi. Het gaat om een collectie van luxe hoedenmaker Nick Fouquet. De release bestaat uit drie hoeden die elk te koop zijn via de e-commerce website van de ontwerper.

Het materiaal wordt gemaakt door middel van de Fine Mycelium-technologie van MycoWorks, dat mycelium produceert; een hernieuwbare wortel van de paddenstoel. Volgens het bedrijf evenaart het eindproduct de prestaties van hoogwaardig leer van dierlijke afkomst.

Fashion for Good en Textile Exchange publiceren gebruikersgids om traceerbaarheid binnen de textielindustrie te verbeteren

Eind deze maand lanceren Fashion for Good en Textile Exchange gezamenlijk 'The Textile Tracer Assessment'. Dit is een gedetailleerde gids van fysieke traceertechnologieën die van toepassing zijn op de toeleveringsketen van textiel, zo is in een persbericht te lezen. De beoordeling biedt "belanghebbenden uit het mode-ecosysteem een overzicht om te evalueren en te bepalen welke traceertechnologieën het beste aansluiten bij hun duurzaamheids- en operationele behoeften". Traceertechnologieën zijn oplossingen waarbij de samenstelling en herkomst van vezels, materialen en eindproducten wordt geanalyseerd.