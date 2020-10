Duurzaamheidsinspanningen in de modeindustrie in september 2020

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal duurzaamheidsinspanningen uit de modeindustrie uit binnen- en buitenland. Zes nieuwtjes van augustus.

Pronovias Group introduceert duurzamere bruidsmodelijn #WeDoEco

De Spaanse bruidsmodegroep Pronovias had duurzaamheid al langer hoog op de lijst staan. In een interview met FashionUnited hintte CEO Amandine Ohayon al in augustus op de lancering van een lijn met duurzamere bruidsjurken. Halverwege september was het zover. #WeDoEco bestaat uit items die op een duurzamere manier geproduceerd zijn. Er is niet alleen gekeken naar materiaal, bijvoorbeeld kralen van gerecycled glas en ritsen van gerecyclede PET-flessen, maar ook de verpakking waarin de bruidsjurken komen. Per item krijgt de consument een ‘traceability sheet’ waarbij alle productiestappen van de jurk nagekeken kunnen worden voor volledige transparantie.

Asos lanceert circulaire lijn

E-tailer Asos stapt naar circulaire mode. Het bedrijf heeft ‘the circular collection’ gelanceerd. De collectie bestaat uit 29 stuks en is ontworpen met het oog op het verminderen van afval tijdens het ontwerpproces, het mogelijk maken van het recyclen van de collectie en te zorgen dat deze zo lang mogelijk mee gaat.

Uniqlo introduceert Re.Uniqlo

Uniqlo zet in op recyclen. Met het nieuwe initiatief Re.Uniqlo zamelt het gebruikte Uniqlo kleding in en transformeert ze naar nieuwe kledingstukken. Het eerste product is een jas die voor 100 procent uit gerecycled materiaal bestaat.

Amsterdam gaat textielstromen verduurzamen

De stad Amsterdam gaat in het kader van het project Reflow de textielstromen in de stad verduurzamen. Hoe kunnen ontwerpers, producenten, textielinzamelaars, beleidsmakers en burgers samenwerken aan een alternatief voor fast fashion, meer recycling en minder verspilling en vervuiling? De Gemeente Amsterdam werkt samen met de Waag, Pakhuis de Zwijger, MA-Techne en Metabolic. Het uiteindelijke doel van het project om het ingezamelde textiel in Amsterdam zoveel mogelijk weer circulair in te zetten of te verwerken.

Tweedehands bij Cos en Zalando

Modemerk Cos lanceerde in september een platform voor tweedehands kleding. Cos Resell maakt het mogelijk voor klanten om Cos-kleding te verkopen en is volgens het merk de laatste stap op weg naar ‘volledig circulair en hernieuwbaar’, aldus het persbericht. De lancering vindt in eerste instantie alleen plaats in Groot-Brittannië en Duitsland maar verder in het najaar wordt het platform wereldwijd uitgerold.

Ook Zalando kondigde in september aan zich op de tweedehandsmarkt te storten. Inmiddels is de tweedehands categorie op het platform in onder andere Nederland en België gelanceerd. Consumenten kunnen hun kleding verkopen tegen een Zalando-cadeaubon of ze kunnen ervoor kiezen een donatie te doen aan een goed doel. Alle items die worden aangeboden ondergaan een kwaliteitscontrole en ook zal het verzenden en retourneren van tweedehands items gratis zijn.

