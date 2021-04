Gespot op de catwalk: Pantone’s modekleuren FW21 London Fashion Week

“Een kleurenpalet van hartverwarmende tinten die de natuurlijke omgeving in onze lokale omgeving weerspiegelen, inspireert onze creatieve energieën en wekt het verlangen naar een vernieuwd perspectief op de toepassing van kleur,” stelt Leatrice Eiseman, uitvoerend directeur van het Pantone Color Institute over Pantone’s herfst/winter 2021/2022 LFW kleurenpalet bestaande uit tien modekleuren. Ze vervolgt: “Een perspectief waarin eigenzinnigheid en charme samengaan met pragmatisme, onze ideeën over erfgoed opnieuw worden bekeken en onze band met de natuur wordt versterkt.”

FashionUnited selecteerde een aantal London Fashion Week catwalklooks per trendkleur. Van grasgroen tot wijnrood en middenbruin. We gaan de kleurenkaart af - van linksboven tot rechtsonder.

De tekst gaat verder onder de kleurenkaart

Beeld: Pantone

Pantone 17-6154 Green Bee

Onder andere Salvatore Ferragamo, MSGM, Stella McCartney en Gauchere presenteren fluffy harige truien en vesten in grasachtige groene kleuren. We zien Green Bee tevens in de nieuwe najaarscollecties van Preen by Thornton en Jamie Wei Huang.

Beeld: Salvatore Ferragamo FW21 © Catwalkpictures.com

Beeld: Preen by Thornton Bregazzi FW21 & Jamie Wei Huang FW21 © Catwalkpictures.com

Pantone 16-1348 Tomato Cream

‘Een boterachtig bruin dat het hart verwarmt,’ aldus Pantone. De middenbruine kleur is in veel ready-to-wear FW21 collecties te zien van Molly Goddard, By Malene Birger en Roksanda bijvoorbeeld. De in Londen gevestigde ontwerper Roksanda heeft niet alleen monochrome looks, maar demonstreert ook hoe Tomato Cream zich laat combineren met Fuchsia Fedora , een trendkleur van Pantone’s FW21 NYFW kleurenkaart dat door het instituut wordt omschreven als 'een levendig, flirterig roze met allure'. Tomato Cream spotten we in lakleer bij MSGM en Stand.

Beeld: Roksanda FW21 © Catwalkpictures.com

Beeld: By Malene Birger & Stand Studio FW21 © Catwalkpictures.com

Pantone 17-4245 Ibiza Blue

De ‘opzwepende eilandblauwe’ tint zien we in de nieuwe modecollecties van onder andere Jamie Wei Huang, MSGM, Thebe Magugu, Raf Simons, Miu Miu en Salvatore Ferragamo.

Beeld: Jamie Wei Huang & MSGM FW21 © Catwalkpictures.com

Beeld: Thebe Magugu & Raf Simons FW21 © Catwalkpictures.com

Pantone 13-0647 Illuminating

“Een vriendelijk en vrolijk, optimistisch geel dat de belofte van een zonnige dag weergeeft,” aldus Pantone. Illuminating is een van de kleuren van het jaar 2021 en prijkt tevens op de Pantone NYFW FW12 kleurenkaart. De kleur is veelvuldig te zien in de SS21 modecollecties , maar blijft dus ook voor de herfst/winter 2021/22. Gespot bij onder andere 3.1 Phillip Lim, Emilio Pucci, Philosophy di Lorenzo Serafini, Aknvas, Gilberto Calzolari, MSGM (gecombineerd met een lakleren broek in Tomato Cream) en Raf Simons.

Beeld: 3.1 Phillip Lim & Emilio Pucci FW21 © Catwalkpictures.com

Beeld: Philosophy di Lorenzo Serafini & Aknvas FW21 © Catwalkpictures.com

Pantone 19-1537 Winery

Een van de twee rode trendkleuren voor dit najaar. Wijnrood zien we in vele verschijningen op de catwalk, in nauwsluitende jurken bijvoorbeeld van Mugler en Vivienne Westwood, geruite kledingstukken zoals die van Colville, en jaren 70 looks van Zimmermann. Wijnrode outerwear zien we bij Burberry, Gayeon Lee, Aknvas, Kenzo en Raf Simons.

Hermès, Ports 1961, Francesca Liberatore, Giuseppe Buccinna en Bibhu Mohapatra presenteren leren kledingstukken of accenten in de ‘robuuste kleur die finesse impliceert’, aldus Pantone.

Beeld: Richard Malone & Mugler FW21 © Catwalkpictures.com

Beeld: Gayeon Lee & Colville FW21 © Catwalkpictures.com

Pantone 13-2003 First Blush

Een roze die zich door Pantone laat omschrijven als delicaat en teder. Gespot in zakelijke kledingstukken als het colbert en de pantalon bij Victoria Beckham. Aan de andere kant zijn er de tule looks van Simone Rocha en Bora Aksu . Bij Missoni zien we colorblock breisels met poederroze.

Beeld: Victoria Beckham & Missoni FW21 © Catwalkpictures.com

Beeld: Simone Rocha & Bora Aksu FW21 © Catwalkpictures.com

Pantone 19-1223 Downtown Brown

Bruin gaat - zoals voorspeld - nog nergens heen. Pantone omschrijft Downtown Brown als ‘een grootstedelijk bruin met een beetje swagger. Te zien in de nieuwe najaarscollecties van onder meer Fendi, Thakoon, Proenza Schouler, Cividini, Roland Mouret, Tod’s en Tiger of Sweden.

Beeld: Thakoon & Cividini FW21 © Catwalkpictures.com

Beeld: Tod’s & Proenza Schouler FW21 © Catwalkpictures.com

Pantone 15-0956 Daylily

De ‘opwekkend oranje-geel met een blijvende aantrekkingskracht’ spotten we bij Etro, Genny, Paul Costelloe en J.W. Anderson.

Beeld: Etro FW21 © Catwalkpictures.com

Beeld: Genny & Paul Costelloe FW21 © Catwalkpictures.com

Pantone 14-4123 Clear Sky

De tweede blauwtint op de kleurenkaart. Elisabetta Franchi presenteert verschillende kledingstukken in Clear Sky op de catwalk: blouses, een coltrui, oversized mantel en lange avondjurken. Bij Erdem en Tod's zien we de hemelsblauwe kleur terug in vrouwelijke ensembles met plooirok en midi lengte.

Beeld: Aknvas & Elisabetta Franchi FW21 © Catwalkpictures.com

Beeld: Elisabetta Franchi & Tod’s FW21 © Catwalkpictures.com

Pantone 18-1559 Red Alert

Eye-catching rood is goed vertegenwoordigd. Isabel Marant en Louis Vuitton presenteren de statement kleur in leren kledingstukken. Ook gespot bij onder andere Erdem, Marni, Victoria Beckham, Sharon Wauchob, Molly Goddard, Balmain en Raf Simons.

Beeld: Erdem & Sharon Wauchob FW21 © Catwalkpictures.com

Beeld: Isabel Marant & Balmain FW21 © Catwalkpictures.com

Tot slot; Pantone’s klassieke kleurenpalet voor herfst/winter 2020/21 bestaat uit Perfect Pale (een lichte zandkleur), Ultimate Gray (en coole grijs en - samen met Illuminating geel - kleur van het jaar 2021 ! ), Olive Branche (‘smaakvol’ groen) en After Midnight (een met zwart doordrongen blauw).