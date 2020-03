Het corona-nieuws van woensdag 18 maart

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? FashionUnited verzamelt vanaf nu dagelijks het COVID-19 (gerelateerde) nieuws in een overzicht, zodat er daarnaast voldoende ruimte is voor regulier modevaknieuws.

Femmes du Sud roept op uitverkoop uit te stellen tot 1 juli

Femmes du Sud roept op LinkedIn op om de uitverkoop pas later te starten. Karin Vink, van het modemerk, stipt in haar bericht aan dat het angstige tijden zijn voor moderetailers. “Wat echt zou helpen, is dat de datum waarop de uitverkoop start op 1 juli wordt gezet. Dat de kleine retailers niet het risico lopen dat de grote winkelketens online en straks ook weer offline de sale nog vroeger gaan starten om enigszins verlies te compenseren,” aldus het bericht. Als de uitverkoop pas weer op 1 juli zou starten, hebben retailers volgens Vink nog ‘alle tijd om hun met veel liefde samengestelde collectie te kunnen verkopen, wanneer het ‘gewone’ leven straks weer op gang komt’.

Brancheorganisaties roepen op tot solidariteit en coulance

INretail, Modint, ANWR-GARANT, CBM, FGHS, FNLS en VIMAGRO roepen bedrijven in de keten op om samen te werken en solidair en coulant te zijn. “In de huidige situatie is het noodzakelijk om samen de bedrijfskolom te stutten. Samen moeten we erover nadenken hoe wij de problemen en de risico’s in de keten kunnen ondervangen, verdelen en compenseren, nu en in de toekomst.” De brancheorganisaties roepen dan ook op om coulant te zijn als het gaat over levertijden en -momenten, levering van alternatieve goederen, gebruik van boetebeding en betalingstermijnen en natuurlijk het toepassen van het begrip ‘overmacht’.

Panorama Berlin cancelt zomer editie

Panorama Berlin meldt dat de zomereditie niet door kan gaan. Deze editie stond gepland voor 30 juni tot en met 2 juli. “We moeten erkennen dat er geen zekerheid is in de komende acht tot tien weken om te plannen. Deze acht tot tien weken hebben we nodig om een goed evenement neer te zetten deze zomer. De huidige situatie laat ons geen keuze en daarom hebben we besloten het Panorama Berlin evenement op het Tempelhof vliegveld van 30 juni tot en met 2 juli 2020 te cancelen.” De beursorganisatie laat weten te werken aan een moderne en digitale presentatie.

Only for Men biedt online events en workshops aan

Only for Men is geen vreemde van het organiseren van evenementen. Daarom organiseert de retailer nu digitale evenementen en workshops tot minimaal 6 april, zo laat het bedrijf weten in een persbericht. Zo zijn er ‘Quarantaine Sessies’ met diverse artiesten die live worden uitgezonden via social media. Welke workshops of digitale evenementen er zijn worden gedeeld op de evenementenkalender van de mannenmoderetailer. “Leer bijvoorbeeld van onze professionals hoe je de lekkerste cocktails maakt, blijf door onze collega’s op de hoogte van de nieuwste mode of volg een online sportsessie.”

Moncler doneert 10 miljoen euro

Moncler helpt een ziekenhuis project in Lombardije, Italië. Het merk doneert namelijk 10 miljoen euro. De donatie wordt ingezet voor het opzetten van een ziekenhuis met meer dan 400 intensive care units in het Fiera Milano gebied. Moncler voegt zich met deze actie toe aan een lijst van modebedrijven die de bestrijding van het coronavirus aan gaan. In deze lijst staan onder andere Versace, LVMH, Kering, de H&M Foundation, Prada S.p.A., Dolce & Gabbana en Bulgari.

Steeds meer Nederlandse winkels sluiten (gedeeltelijk) de deuren

De Bijenkorf heeft besloten om alle fysieke winkels woensdag 18 maart tot nader order te sluiten, en zo verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, zo meldde het bedrijf gisteren in een persbericht. De online shop blijft open. Ook WE Fashion sluit de winkels zo blijkt uit een bericht op de website van het Nederlandse modeconcern. De webshop blijft ook hier open en WE Fashion biedt daar gratis verzending aan en een langer retourtermijn. Scotch & Soda heeft ook de Nederlandse winkels gesloten, zo meldt het op de website. Ace & Tate kondigt in een mail aan de klanten aan dat de winkels die nog niet dicht zijn per 23 maart hun deuren zullen sluiten.

Niet-essentiële winkels in België dicht tenminste tot 5 april

Vanaf vandaag sluiten shoppingcentra en niet-essentiële winkels – waaronder moderetail – hun deuren. Dat past binnen de steeds verscherpende coronamaatregelen van de Belgische regering. FashionUnited polste bij Belgische organisaties naar de teneur bij hun leden en wat de alternatieven zijn in tijden van lockdown. Lees hier meer van onze correspondent uit Antwerpen .

H&M kondigde gisteravond dat alle winkels in de VS en Duitsland dicht gaan.

Ook van gisteravond: Kabinet trekt miljarden uit voor noodpakket ondernemers en zzp’ers