Verduurzaming in de mode-industrie: acht inspanningen van november 2022

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal verduuzamingsinspanningen uit de mode-industrie in binnen- en buitenland. Vandaag: acht nieuwtjes uit november.

Editor's note: Voorheen droeg deze rubriek de naam 'Duurzaamheid in de mode-industrie' en omschreven we de inspanningen van merken en bedrijven als duurzaamheidsinspanningen. FashionUnited heeft ervoor gekozen de naam te veranderen om te verduidelijken dat deze initiatieven bedrijven niet automatisch in zijn geheel duurzaam maken, maar het wel degelijk stappen zijn in de verduurzaming van de mode-industrie.

D66 wil kledingindustrie hervormen: dient initiatiefnota in

Politieke partij D66 dient op Black Friday een initiatiefnota in om de kledingindustrie radicaal te hervormen. Kamerlid Kiki Hagen schreef de initiatiefnota en zette diverse punten op een rij. Er moet bijvoorbeeld een eco-score komen die laat zien hoe duurzaam een kledingstuk is. Daarnaast wil D66 hogere boetes voor kledingmerken die aan greenwashing doen, meer investeringen in circulaire modemerken en eerlijke informatie over wat er gebeurt met teruggestuurde kleding.

Tweedehandswebsite Re-ssentiel van Essentiel Antwerp rolt uit naar Nederland

Belgisch modemerk Essentiel Antwerp rolt het online tweedehandsplatform Re-ssentiel uit naar Nederland, dat maakt het modemerk bekend in een persbericht. Het platform ging in België al in september live. Via Re-ssentiel kunnen consumenten hun eigen items verkopen aan geïnteresseerden.

Duurzame sneaker startup Wear investeert in e-commerce met kapitaalinjectie

Wear, het Rotterdamse concept voor herstelde sneakers, sleept een kapitaalinjectie binnen, dat maakt de duurzame startup bekend in een persbericht. Het totaalbedrag wordt niet bekend gemaakt. Pim Roggeveen, medeoprichter van Wear, wil voornamelijk in de e-commerce en marketing investeren. Daarnaast kijkt het naar potentiële steden om nieuwe vestigingen te openen. “Amsterdam staat bovenaan het lijstje. In deze stad is een grote vraag naar tweedehands producten en daar past ons concept perfect bij.”

Peta wil 1 miljoen uitreiken aan ontwikkelaar veganistisch alternatief voor wol

Dierenrechtenorganisatie Peta stimuleert het gebruik van veganistische alternatieven voor wol met de lancering van een ‘Vegan Wool Challenge’. Als onderdeel van de challenge wordt 1 miljoen dollar (0.96 miljoen euro) uitgereikt aan de eerste deelnemer die veganistisch wolmateriaal ontwikkelt dat “visueel, textureel en functioneel vergelijkbaar of superieur is aan schapenwol en dat wordt geadopteerd en verkocht door een groot modemerk”.

Mud Jeans start pilot met reparaties en verstelwerk

Nederlands denimmerk Mud Jeans start een pilot met reparaties en verstelwerk, zo laat het bedrijf weten in een LinkedIn-bericht. “Als een circulair denim merk weten we dat het toegankelijk maken van reparaties voor onze klanten een belangrijke stap is in onze circulaire missie.” De pilot is opgezet in Amsterdam en Utrecht in samenwerking met Mended.

Bont in de ban door Nederlandse kringloopwinkels

Kringloopwinkels Rataplan, Reshare Store, Noppes en Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden verkopen vanaf 8 november geen tweedehands bont meer, dat laat Bont voor Dieren weten in een persbericht. Bont inleveren kan nog steeds. Bont dat bruikbaar is, zet Bont voor Dieren in voor educatieve doeleinden.

Kiabi opent tweedehands winkelconcept Kidkanai

Retailer voor kinder- en babyproducten Kiabi lanceert een tweedehands winkelconcept Kidkanai, zo staat op LinkedIn. De eerste winkel met het concept opende in Leers. Kidkanai biedt tweedehands schoenen, kleding, accessoires, spelletjes, speelgoed, boeken, sportartikelen en nog veel meer. Aan het concept is naar verluidt ruim een jaar gewerkt.

Tweedehandsplatform Vestiaire Collective doet fast fashion merken in de ban

Tweedehandsplatform Vestiaire Collective bant fast fashion merken van het platform, zo staat in het persbericht. De ban ging in per 22 november. Het platform stelt criteria op om te bepalen of het merk fast fashion is nog niet. Tegen FashionUnited FR meldt Vestiaire Collective dat onder andere de merken Shein, Asos, Atmosphère, Boohoo, Burton, Coast, Dorothy Perkins, Fashion Nova, Karen Millen, Miss Selfridge, Missguided, Na-Kd, Nasty Gal, Oasis, Pretty Little Things, Topman, Topshop en Warehouse geweerd worden.