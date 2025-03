Inspiratie: Dit zijn de nieuwe winkelconcepten van Q1 2025

Van technische implementaties tot klantgerichte diensten waar zelfs lichamelijk contact met de klant aan te pas komt: de stenen winkel innoveert en lijkt dynamischer dan ooit. Het begin van een nieuw jaar brengt nieuwe energie met zich mee, en dat is te zien bij de winkels van retailers wereldwijd.

FashionUnited zet nieuwe winkelconcepten van Q1 op een rij ter inspiratie. Een kijkje in een andere winkel kan misschien wel voor nieuwe ideeën zorgen.

Birkenstock

Het van oorsprong Duitse schoenenbedrijf Birkenstock, in 2021 overgenomen door de LVMH-investeringspartij L Catterton, richtte zich begin dit jaar op een wel heel specifieke klant: de skiër. De winkel moest een doelgroep trekken die zowel nieuwe producten als vertroeteling zoekt, maar ook geïnteresseerd is in de schoenmakersachtergrond van Birkenstock.

Birkenstock Chalet pop-up Credits: Birkenstock

De retailer opende een pop-upwinkel in het Franse skioord Les Deux Alpes, met al deze commerciële en culturele elementen. In de winkel, die slechts van 1 tot en met 26 februari geopend was, konden bezoekers zowel winkelen als herstellen van een koude skitocht, genietend van een idyllische Alpenachtergrond en omringd door luxe koffietafelboeken over het merk en de omgeving.

Birkenstock Chalet pop-up Credits: Birkenstock

De winkel bood een collectie warme winterproducten aan, in het bijzonder de met schapenvacht gevoerde schoenen en de premium 1774-lijn, en ook persoonlijke diensten, waaronder voetmassages, yogasessies en een laserservice om Birkenstocks te personaliseren.

Birkenstock Chalet pop-up Credits: Birkenstock

Gas

Italiaans jeansmerk Gas weet begin dit jaar ook te verrassen met een nieuw winkelconcept. Het merk lanceerde een futuristisch winkelconcept tijdens Pitti 2025. De nieuwe winkel heeft een minimalistisch ontwerp met industriële materialen en moderne technologieën, zoals transparante wanden en sneeuwwitte ledverlichting.

Gas winkelconcept tijdens Pitti 2025 Credits: Gas Jeans

Het design is zowel innovatief als vertrouwd: met details zoals denimgordijnen en zitplekken gemaakt van denim.

Gas winkelconcept Credits: Gas Jeans

Het nieuwe concept van Gas wordt uitgerold in monobrandwinkels en shop-in-shops, met een focus op Europa en India.

Gas winkelconcept in Italië Credits: Gas Jeans

Lululemon

Het Canadese sportkledingmerk Lululemon heeft begin dit jaar zijn grootste winkel in de regio EMEA geopend op Regent Street in Londen. De winkel strekt zich uit over twee verdiepingen en beslaat 830 vierkante meter.

Lululemon Regent Street store Credits: Lululemon

Hoewel de winkel ruim oogt bevat het een breed assortiment kleding, accessoires en schoenen voor yoga, hardlopen en training. Volgens een persbericht huist de winkel de grootste collectie herenkleding in de regio.

Lululemon Regent Street store Credits: Lululemon

Daarnaast heeft het een enorme “pant wall” met leggings en broeken, een hoek speciaal voor waterflesssen en een personalisatie station voor waterflessen.

Lululemon Regent Street store Credits: Lululemon

De nieuwe Londense winkel van Lululemon is ontworpen als een verbinding hub voor de lokale gemeenschap. Volgens het persbericht zullen er community-evenementen worden georganiseerd, waaronder hardloopevenementen als dancefeestjes.

Onitsuka Tiger

Het Japanse mode- en sneakermerk Onitsuka Tiger opende in maart zijn allereerste Spaanse flagshipstore in Barcelona, aan de Passeig de Gràcia. De winkel heeft twee verdiepingen en heeft de kenmerkende gele tinten en glanzende oppervlakken van het merk. Volgens het persbericht roept de winkel de moderne energie van Tokio op.

Onitsuka Tiger Barcelona flagship store Credits: Onitsuka Tiger

Reflecterende muren en gepolijste vloeren zorgen voor een open en dynamische sfeer. Het plafond heeft een rasterpatroon en geelwarm verlichte panelen. De collecties worden gepresenteerd op displays met een combinatie van geel en donkere tinten om de aandacht te trekken, terwijl minimalistische schappen strategisch zijn geplaatst om de eye-cathers uit de collectie te benadrukken.

Onitsuka Tiger Barcelona flagship store Credits: Onitsuka Tiger

Onitsuka Tiger Barcelona flagship store Credits: Onitsuka Tiger

Onitsuka Tiger is onderdeel van Asics, het Japanse bedrijf dat in het afgelopen boekjaar een recordomzet van 1 miljard euro behaalde in de regio EMEA. Ryoji Shoda, hoofd van Onitsuka Tiger Company, gaf aan dat de nieuwe winkel in Barcelona het begin is van een nieuwe merkstrategie in Europa.

Onitsuka Tiger Barcelona flagship store Credits: Onitsuka Tiger

OFM.

Netherlands mannenmoderetailer OFM. (voorheen Only for Men) heeft een nieuw premium winkelconcept gelanceerd. De winkels in Deventer en Naaldwijk zijn de eerste met dit concept. Het nieuwe premium concept is te herkennen aan het veelzijdige merkenpakket en een strakkere inrichting van de winkels. “Naast de bekende kwaliteitsmerken is er een speciale hoek voor trouwpakken én een ruimte met colberts”, aldus CEO Arthur Feenstra in het persbericht.

OFM. Premium in Naaldwijk. Credits: OFM.

OFM. Premium in Naaldwijk. Credits: OFM.

“We hebben geprobeerd het warme, huiselijke gevoel van OFM. te behouden. De collectie is bijvoorbeeld op kleur ingehangen, zo creeren we direct een meer sophisticated look and feel,” zo legt Albert Stek, project- en campagnemanager bij OFM., uit aan FashionUnited.

OFM. Premium in Deventer Credits: OFM.

Zara

Het Spaanse modemerk Zaraheeft in Nanjing, China, een zeer moderne winkel geopend waar klanten 'instagrammable' ervaringen kunnen opdoen. Uit het persbericht blijkt dat de winkel speciale ruimtes biedt, zoals de "Zara Salon" en "Zara Fit Check", waar klanten professioneel geschoten social media content opslaan en delen.

Winkel van Zara in Nanjing (China). Credits: Zara.

Daarnaast kunnen ze via de populaire communicatieapp WeChat een gepersonaliseerde winkelervaring boeken, waaronder persoonlijke stylingservices en ook paskamers op reservering.

Winkel van Zara in Nanjing (China). Credits: Zara.

Zara, onderdeel van de modegroep Inditex, breidt in de Chinese winkel ook zijn omnichannel-aanpak uit: online bestellingen kunnen binnen twee uur in de winkel worden opgehaald.

Winkel van Zara in Nanjing (China). Credits: Zara.

Printemps

Het Franse luxe warenhuis Printemps opende een flagshipstore in New York op 1 Wall Street. De winkel combineert mode, design, gastronomie en exclusieve evenementen in een monumentaal Art Deco-gebouw van 5.000 vierkante meter.

Printemps in New York. Credits: GievesAnderson

Het interieur is ontworpen door Laura Gonzalez en mengt Parijse charme met moderne New Yorkse elementen. De winkel biedt thematische ruimtes zoals een Sneaker Room en La Fragrance Cellar, met meer dan 400 merken, waaronder exclusieve Franse labels. Er zijn ook vijf gastronomische plekken onder leiding van chef-kok Gregory Gourdet.

Printemps in New York Credits: Gieves Anderson

De winkel in New York is onderdeel van een internationale expansie en richt zich op welgestelde klanten die fan zijn van de Franse identiteit van Printemps, zo meldt het persbericht.

Printemps in New York Credits: Gieves Anderson

Uit deze nieuwe winkelconcepten komt een duidelijke trend naar voren: de fysieke winkel is meer dan een verkooppunt – het is een plek waar men heen gaat om geïnspireerd te worden.