‘Veel ruimte voor fysieke retail in nieuw decennium’

Het nieuwe decennium is officieel hier. Waar de een juist veel reflecteert op de afgelopen jaren, kijken anderen juist halsreikend uit naar wat nog komen gaat. Bureau RMC telde afgelopen jaar minder passanten in de winkelstraat , maar is positief over de komende tien jaar. Het bureau is van mening dat er veel ruimte is voor fysieke retail.

Bureau RMC, dat door middel van CityTraffic-sensoren passanten telt in de winkelstraat, meldt wel dat de retail minder gefragmenteerd zal zijn. De consument is steeds beter voorbereid wanneer hij of zij op pad gaat. Ook staat winkelen nog steeds op nummer een als vrijetijdsbesteding, aldus het bureau. “We winkelen fysiek omdat we er plezier van krijgen, producten kunnen uitproberen en als ze bevallen meteen mee kunnen nemen. Allemaal kenmerken die webshops steeds beter zijn gaan uitvoeren, maar die fysiek gewoonweg makkelijker gaan,” aldus het bureau in de voorspelling.

“Wij geloven in een wereld waar veel fysieke winkels zullen bestaan die tegemoet komen aan de primaire behoeftes van consumenten, zowel in food als in non food. Beleving moet betekenis voor de klant krijgen en retailers moeten een winkelbezoek gaan beschouwen als een websitebezoek. Laat geen bezoeker meer de winkel uitlopen zonder dat je weet wat hij niet gevonden heeft, zodat je het later via eender welk kanaal toch kan leveren. Een digitale koopknop in een fysieke winkel zullen we steeds meer zien.” Dat bij de consument gemak voorop staat zal de komende tien jaar nog zo blijven, aldus RMC. Het bureau raadt dan ook aan te investeren in laagdrempelige winkels met slimme communicatietechnieken die winkelbezoekers op maat bedienen en kunnen verleiden om te kopen.

Beeld: FashionUnited door Blanca Heise